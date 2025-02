Mavenir 和 Aira Technologies 協助實現更高的 5G 頻譜效率和吞吐量

示範由人工智能賦能的高保真 MIMO 通道進行估計和預測

李察遜,德州和薩拉託加,加州, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir 是構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商,而 Aira Technologies 則是為全球電訊營運商提供人工智能網絡自動化和基於意圖的智能服務的先驅者,這兩間公司今天宣布成功演示由人工智能賦能的高保真 MIMO 通道進行估計和預測的解決方案。

此次突破性的整合利用 Mavenir 基於 Open RAN 的 O-DU 來提升網絡容量,根據 Aira 的模擬數據,在相同頻譜上可傳輸更多數據,增幅高達 35%。 這可以為更多用戶同時帶來更快的速度和更佳的 5G 體驗,有可能為多用戶 MIMO(MU-MIMO)效能設定新的基準。

透過利用先進的專利機器學習演算法,Aira 基於人工智能的頻譜效率解決方案可提高頻譜效率和吞吐量,並顯著降低流動網絡營運商的總擁有成本。 該解決方案可與 Mavenir 的商用 O-DU 順暢整合,利用現有的基頻處理硬件,而無需額外的人工智能專用硬件(如 GPU 或加速器)。 得益於這種創新方法,營運商能夠以最簡單的營運方式和最低成本,獲得增強的效能。

憑藉 Mavenir 提供的 Open RAN 框架,Aira 的人工智能軟件得以順暢整合,滿足基頻處理的嚴格時間要求。 Aira 的 Insight Engine 利用人工智能來更準確地估計訊號雜訊比(SNR)、用戶流動性和 RF 環境指標。 這些數據被輸入到 Aira 的人工智能賦能通道的預測模型中。 因此,MU-MIMO 的效率和網絡吞吐量都得以提高。

Aira Technologies 技術總監兼聯合創辦人 RaviKiran Gopalan 表示:「將機器學習應用於這種級別的無線基頻處理是業界首創。」 我們與 Mavenir 攜手展示三項關鍵進展:「Open RAN 生態系統能夠推動創新的力量、機器學習在下一代無線應用中尚未開發的潛力,以及人工智能重塑 RAN 的變革能力。」

Mavenir RAN 高級副總裁兼總經理 Sachin Karkala 指出:「我們與 Aira 合作,將人工智能應用於時間敏感的通道進行估計,這表明 Open RAN 有潛力迅速將第三方創新成果引入 RAN 生態系統。」 「正在進行的戶外試驗結果非常令人鼓舞,顯示用於 TDD MU-MIMO 系統的下行鏈路吞吐量和頻譜效率有所提高。 Open RAN 將加速人工智能在 RAN 生態系統中的應用,為營運商帶來顯著的利益。」

在 2025 年世界移動通信大會(Mobile World Congress 2025)展示

2025 年世界移動通信大會的參會者可以在 Mavenir 的展位(2 號廳,2H60 號展位)觀看這項突破性技術的實際應用情況。 此演示將展示 Aira 和 Mavenir 的合作如何為 5G 網絡效率和效能樹立新標準。

立即預約,以便在 #MWC25 與 Mavenir 和 Aira 的團隊會面: MWC 2025 - Mavenir

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案構建當今網絡的未來,讓營運商發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

關於 Aira Technologies

Aira Technologies 成立於 2019 年,是利用人工智能(AI)為無線電訊領域帶來變革的先驅者。 Aira 的願景是採用數據驅動、機器學習的方法徹底重新構想無線設計、部署和控制,以提高效率和效能。 Aira 注重打造迎合未來的 RAN——完全自主、自行學習的 RAN。 Aira 組建了一支罕見的團隊,能夠將 5G 無線技術結合尖端的人工智能專業知識。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.aira-technology.com。

