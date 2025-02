Mavenir และ Aira Technologies ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สเปกตรัมและอัตราการส่งข้อมูลของ 5G ที่สูงขึ้น

สาธิตการประมาณค่าและคาดการณ์ช่องสัญญาณ MIMO ด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูง

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส และซาราโตกา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่มุ่งสร้างเครือข่ายแห่งอนาคต และ Aira Technologies ผู้นำด้านระบบอัตโนมัติเครือข่ายด้วย AI และโซลูชันอัจฉริยะตามวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลก ได้ประกาศความสำเร็จในการสาธิตโซลูชันการประมาณค่าและคาดการณ์ช่องสัญญาณ MIMO ด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูง

การผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ใช้ประโยชน์จาก O-DU ที่ใช้ Open RAN ของ Mavenir เพื่อเพิ่มความจุของเครือข่าย ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นได้มากถึง 35% ในช่วงสเปกตรัมเดียวกัน ตามข้อมูลการจำลองของ Aira ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อรวดเร็วขึ้น และยกระดับประสบการณ์ 5G ให้กับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน และอาจกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับประสิทธิภาพของ Multi-User MIMO (MU-MIMO)

ด้วยการใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพสเปกตรัมด้วย AI ของ Aira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สเปกตรัม เพิ่มอัตราการส่งข้อมูล และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่างมีนัยสำคัญ โซลูชันนี้สามารถทำงานร่วมกับ O-DU เชิงพาณิชย์ของ Mavenir ได้อย่างราบรื่น โดยใช้ฮาร์ดแวร์ประมวลผลเบสแบนด์ที่มีอยู่เดิม และไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเฉพาะสำหรับ AI เช่น GPU หรือตัวเร่งความเร็ว แนวทางเชิงนวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถยกระดับประสิทธิภาพของระบบได้ดียิ่งขึ้น โดยมีความซับซ้อนในการดำเนินงานและต้นทุนที่น้อยที่สุด

กรอบการทำงานแบบ Open RAN ของ Mavenir ช่วยให้ซอฟต์แวร์ AI ของ Aira ผสานรวมเข้ากับระบบได้อย่างราบรื่น พร้อมรองรับข้อกำหนดด้านเวลาที่เข้มงวดของการประมวลผลเบสแบนด์ Insight Engine ของ Aira ใช้ AI เพื่อให้การประมาณค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับสัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) การเคลื่อนที่ของผู้ใช้ และค่าตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม RF ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการป้อนเข้าสู่แบบจำลองการคาดการณ์ช่องสัญญาณด้วย AI ของ Aira ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ MU-MIMO และอัตราการส่งข้อมูลของเครือข่ายดีขึ้น

RaviKiran Gopalan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้ง Aira Technologies กล่าวว่า "นับเป็นครั้งแรกในวงการที่มีการนำการเรียนรู้ของเครื่องจักรมาใช้ในการประมวลผลเบสแบนด์ไร้สายในระดับนี้" "จากความร่วมมือกับ Mavenir ครั้งนี้ เราได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ศักยภาพของระบบนิเวศ Open RAN ในการเร่งสร้างนวัตกรรม ศักยภาพของการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ยังไม่มีการนำมาใช้อย่างเต็มที่ในเครือข่ายไร้สายยุคใหม่ และความสามารถของ AI ในการพลิกโฉมระบบ RAN"

Sachin Karkala รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย RAN ของ Mavenir กล่าวเสริมว่า "ความร่วมมือของเรากับ Aira ในการนำ AI มาใช้กับการประมาณค่าช่องสัญญาณที่ต้องการความแม่นยำด้านเวลา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Open RAN ในการนำเอานวัตกรรมจากบุคคลที่สามเข้ามาสู่ระบบนิเวศ RAN ได้อย่างรวดเร็ว" "ผลลัพธ์จากการทดลองภาคสนามที่กำลังดำเนินอยู่เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการส่งข้อมูลขาลงและประสิทธิภาพในการใช้สเปกตรัมสำหรับระบบ TDD MU-MIMO Open RAN จะเร่งให้เกิดการนำ AI มาใช้ในระบบนิเวศ RAN เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายได้รับประโยชน์อย่างมาก"

การจัดแสดงที่ Mobile World Congress 2025

ผู้เข้าร่วมงาน Mobile World Congress 2025 สามารถชมเทคโนโลยีล้ำสมัยใหม่นี้ได้ที่บูธของ Mavenir (อาคาร 2 บูธ 2H60) การจัดแสดงครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่าง Aira และ Mavenir กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านประสิทธิภาพและศักยภาพของเครือข่าย 5G

นัดหมายการประชุมกับทีม Mavenir และ Aira ที่ #MWC25: MWC 2025 - Mavenir

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

สำหรับ Mavenir: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

เกี่ยวกับ Aira Technologies

Aira Technologies ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยเป็นผู้นำด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปฏิวัติวงการโทรคมนาคมไร้สาย วิสัยทัศน์ของ Aira คือการใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อพลิกโฉมกระบวนการออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมระบบไร้สายอย่างสิ้นเชิง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสมรรถนะ Aira มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้าง RAN แห่งอนาคต ซึ่งเป็น RAN ที่ทำงานอัตโนมัติและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง Aira ได้รวบรวมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอันหาได้ยาก ทั้งด้านเทคโนโลยีไร้สาย 5G และ AI ขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.aira-technology.com

สำหรับ Aira Technologies: Maureen Bradford pr@triaza.com

