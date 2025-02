Mavenir와 Aira Technologies, 5G 스펙트럼 효율과 처리량 개선 지원에 맞손

AI 기반 고충실도 MIMO 채널 추정 및 예측 시연에 성공

텍사스주 리차드슨 & 캘리포니아주 사라토가, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 네트워크의 미래를 만들어가는 클라우드 네이티브 네트워크 인프라 제공기업 Mavenir와 전 세계 통신사업자를 대상으로 AI 기반 네트워크 자동화 및 인텐트 기반 인텔리전스 분야를 선도하는 Aira Technologies가 AI 기반 하이파이 MIMO 채널 추정 및 예측 솔루션 시연을 성공리에 완료했다고 오늘 발표했다.

이 획기적인 통합을 통해 Mavenir의 Open RAN 기반 O-DU를 활용해 네트워크 용량을 높이고 Aira의 시뮬레이션 데이터를 기반으로 동일한 스펙트럼에서 최대 35% 더 많은 데이터 전송이 가능해졌다. 이제 더 많은 사용자가 동시에 더 빠른 속도와 더 나은 5G 경험을 누릴 수 있게 되었고, 잠재적으로 다중 사용자 MIMO(MU-MIMO) 성능의 새로운 기준도 수립할 수 있게 되었다.

Aira의 AI 기반 스펙트럼 효율 솔루션은 고급 독점 머신러닝 알고리즘을 활용하여 스펙트럼 효율을 개선하고 처리량을 높이며 모바일 네트워크 사업자의 총소유비용을 크게 절감하는 효과를 제공한다. 이 솔루션은 Mavenir의 상용 O-DU와 원활하게 통합되어 GPU나 가속기 같은 추가 AI 전용 하드웨어 없이도 기존 베이스밴드 처리 하드웨어를 활용하게 된다. 이 혁신적인 접근 방식을 통해 통신 사업자는 운영 복잡성과 비용을 최소화하면서 향상된 성능 향상을 실현할 수 있다.

Mavenir가 제공하는 Open RAN 프레임워크는 Aira의 AI 소프트웨어를 원활하게 통합해 베이스밴드 처리의 엄격한 타이밍 요건을 충족하고 있다. Aira의 인사이트 엔진은 AI를 활용해 신호 대 잡음비(SNR), 사용자 이동성, RF 환경 지표를 보다 정확하게 추정한다. 이 데이터는 Aira의 AI 기반 채널 예측 모델에 공급된다. 그 결과 MU-MIMO 효율성과 네트워크 처리량이 개선되는 효과를 낳는다.

Aira Technologies의 최고기술책임자 겸 공동설립자인 RaviKiran Gopalan은 “이 정도 수준의 무선 베이스밴드 프로세싱에 머신러닝을 적용한 것은 업계 최초”라고 강조했다. 그는 이어 “Mavenir와 함께 혁신을 가속화하는 개방형 RAN 생태계의 힘, 차세대 무선 애플리케이션에서 ML의 미개발 잠재력, RAN을 재정의하는 AI의 혁신적 역량 등 세 가지 중요한 진전을 보여주고 있다.”고 설명했다.

Mavenir의 수석부사장 겸 RAN 총괄인 Sachin Karkala는 “시간에 민감한 채널 추정에 AI 인라인을 적용하는 Aira와의 파트너십은 제3자 혁신을 RAN 생태계에 빠른 속도로 도입할 수 있는 Open RAN의 잠재력을 보여준다”고 밝혔다. “현재 진행 중인 실외 시험의 결과는 매우 고무적이며 TDD MU-MIMO 시스템의 다운링크 처리량과 스펙트럼 효율이 증가했음을 잘 보여준다. Open RAN은 RAN 생태계에서 AI 채택을 가속화하여 사업자에게 상당한 혜택을 가져다 줄 것으로 전망된다.”며 기대감을 피력했다.

모바일 월드 콩그레스 2025에서 선보이는 마베니어의 기술력

모바일 월드 콩그레스 2025 참가자들은 Mavenir 부스(홀 2, 스탠드 2H60)에서 이 획기적인 기술이 실제로 작동하는 모습을 볼 수 있다. 이 시연은 Aira와 Mavenir의 협력이 어떻게 5G 네트워크 효율성과 성능의 새로운 표준을 설정하는지 보여줄 예정이다.

MWC25에서 Mavenir & Aira 팀과의 미팅 예약하기: MWC 2025 - Mavenir

Mavenir 소개:

Mavenir는 설계 단계부터 친환경적인 클라우드 네이티브, AI 기반 솔루션으로 네트워크의 미래를 만들어가고 있으며, 통신 사업자들이 5G의 이점을 실현하고, 지능적이고 자동화된 프로그래밍이 가능한 네트워크를 구현할 수 있도록 돕고 있다. Mavenir는 OpenRAN 선도 기업이자 업계에서 검증된 혁신 기업이며, 수상 경력에 빛나는 Mavenir의 솔루션은 세계 모바일 네트워크 전반에 걸쳐 자동화와 수익화를 구현하고 있고, 이를 통해 전 세계 가입자의 50% 이상에 서비스를 제공하는 120여개 국 300여 개 통신 서비스 공급사들을 위해 소프트웨어 네트워크 혁신을 앞당기고 있다. 더 자세한 정보는 웹사이트 (www.mavenir.com)에서 확인할 수 있다.

Mavenir 관련 문의: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

Aira Technologies 소개

인공지능(AI)을 활용해 무선 통신 솔루션 분야를 혁신해나가는 Aira Technologies는 2019년에 설립되었다. Aira는 데이터 기반의 머신러닝 기반 접근 방식을 사용하여 무선 설계, 배포 및 제어를 근본적으로 재구상하여 효율성과 성능 개선을 회사 비전으로 삼고 있다. Aira는 완전히 자율적이고 스스로 학습하는 미래의 RAN을 구현하는 데 주력하고 있다. Aira는 5G 무선 기술과 최첨단 AI 전문 지식이 결합된 보기 드문 팀을 구성했다. 자세한 정보는 www.aira-technology.com에서 확인하세요.

Aira Technologies 관련 문의: Maureen Bradford pr@triaza.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.