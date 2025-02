マベニア (Mavenir) とアイラ・テクノロジーズ (Aira Technologies)、より高い5Gのスペクトル効率およびスループットの実現を支援

AIを活用したハイフィデリティ多重入出力 (MIMO) チャネルの推定および予測を実演

テキサス州リチャードソンおよびカリフォルニア州サラトガ発, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブなネットワーク・インフラ・プロバイダーであるマベニアと世界中の通信事業者向けにAI駆動のネットワーク自動化とインテントベースのインテリジェンスを提供するパイオニア企業であるアイラ・テクノロジーズは本日、AIを活用したハイフィデリティMIMOチャネルの推定および予測ソリューションのデモに成功したことを発表した。

この画期的な統合は、マベニアのOpen RANベースのO-DUを活用して、ネットワーク容量を増強し、アイラのシミュレーションデータに基づくと、同じスペクトルにおいて最大35%のデータ伝送量の増加を可能する。 これにより、これまで以上に高速で快適な5G体験をより多くのユーザーに同時に提供することが可能となり、マルチユーザーMIMO (MU-MIMO) のパフォーマンスの新たなベンチマークとなる可能性がある。

アイラのAIベースの周波数スペクトル効率ソリューションは、独自開発の高度な機械学習アルゴリズムを活用することで、スペクトル効率を高め、スループットを向上させ、移動体通信事業者の総所有コストを大幅に削減する。 このソリューションは、マベニアの商用O-DUとシームレスに統合され、既存のベースバンド処理ハードウェアを利用するため、GPUやアクセラレータなどのAI専用ハードウェアを追加する必要がない。 この革新的なアプローチにより、通信事業者は運用上の複雑さとコストを最小限に抑えて、パフォーマンスの改善を実現することができる。

マベニアが提供するOpen RANフレームワークにより、アイラのAIソフトウェアのシームレスな統合が可能になり、ベースバンド処理の厳しいタイミング要求に対応する。 アイラのインサイトエンジンは、AIを活用して、信号雑音比 (SNR)、ユーザーの移動性、RF環境メトリクスをより正確に推定する。 このデータは、アイラのAI搭載のチャネル予測モデルにフィードされる。 その結果、MU-MIMOの効率とネットワークのスループットが改善される。

「このレベルでの無線ベースバンド処理への機械学習の適用は業界初です。」とアイラ・テクノロジーズ の最高技術責任者 (CTO) 兼共同創設者であるラヴィキラン・ゴーパラン (RaviKiran Gopalan) は述べている。 「マベニアとともに、私たちは3つの重要な進歩を実証します。それは、イノベーションを加速させるOpen RANエコシステムのパワー、次世代のワイヤレスアプリケーションにおける機械学習の未開発の可能性、そしてRANを再定義するAIの変革力です。」

「時間的制約のあるチャネル推定へのAIインラインの適用でアイラと提携したことは、Open RANがRANエコシステムにサードパーティのイノベーションを迅速に導入できる可能性を持っていることを示すものです。」とマベニアのRAN担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるサチン・カルカラ (Sachin Karkala) は指摘している。 「継続的な屋外での試験の結果は、非常に心強いもので、ダウンリンクでのスループットと時分割複信 (TDD) MU-MIMOシステムのスペクトル効率の上昇を示しています。 Open RANは、RANエコシステムにおけるAIの採用を加速させ、通信事業者に大きな利益をもたらすでしょう。」

2025年モバイルワールドコングレスの参加者は、マベニアブース (ホール2、スタンド2H60) で、この画期的な技術を実際に確認できる。 このデモでは、アイラとマベニアの提携により、5Gネットワークの効率性とパフォーマンスの新たな基準が打ち立てられる様子を紹介する。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

アイラ・テクノロジーズについて

人工知能 (AI) を活用して無線通信に革命をもたらすパイオニア企業であるアイラ・テクノロジーズ は、2019年に設立された。 アイラのビジョンは、機械学習を活用した、データ主導のアプローチを用いて、無線の設計、展開、制御を根本的に再考し、効率性とパフォーマンスを向上させることである。 アイラは、完全自律型の自己学習機能を備えた未来のRANの実現に全力を注いでいる。 アイラは、5G無線技術と最先端のAIの専門知識という類まれな組み合わせのチームを結成した。 詳しくは、www.aira-technology.comを閲覧されたい。

