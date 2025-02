Tecnologias Mavenir e Aira Viabilizam Maior Eficiência e Rendimento Espectral 5G

Demonstram estimativa e previsão de canal MIMO de alta fidelidade alimentado por IA

RICHARDSON, Texas e SARATOGA, Califórnia, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e a Aira Technologies, pioneira em automação de rede orientada por IA e inteligência baseada em intenção para operadoras de telecomunicações em todo o mundo, anunciaram hoje o sucesso da demonstração da solução de estimativa e previsão de canais MIMO de alta fidelidade com IA.

Essa integração inovadora utiliza o O-DU baseado em Open RAN da Mavenir para aumentar a capacidade da rede, viabilizando até 35% mais transmissões de dados no mesmo espectro com base nos dados de simulação da Aira. Isso resulta simultaneamente em velocidades mais rápidas e uma melhor experiência 5G para mais usuários, e potencialmente estabelece uma nova referência para o desempenho do MIMO para vários usuários (MU-MIMO).

Com a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina proprietários avançados, a solução de eficiência de espectro baseada em IA da Aira aumenta a eficiência espectral, aumenta a taxa de transferência e reduz significativamente o custo total de propriedade para as operadoras de redes móveis. A solução se integra perfeitamente ao O-DU comercial da Mavenir, utilizando hardware de processamento de banda base existente sem exigir hardware adicional específico de IA, como GPUs ou aceleradores. Essa abordagem inovadora permite que as operadoras obtenham melhorias de desempenho aprimoradas com complexidade operacional e custo mínimos.

A estrutura Open RAN da Mavenir permitiu a integração perfeita do software de IA da Aira, atendendo às rigorosas demandas de tempo do processamento de banda base. O Insight Engine da Aira utiliza a IA para fornecer estimativas mais precisas da relação sinal-ruído (SNR), mobilidade do usuário e métricas de ambiente de RF. Esses dados alimentam o modelo de previsão de canal alimentado por IA da Aira. O resultado é uma melhoria na eficiência do MU-MIMO e na taxa de transferência da rede.

“A aplicação do aprendizado de máquina no processamento de banda base sem fio neste nível é inédita no setor”, disse RaviKiran Gopalan, CTO e Cofundador da Aira Technologies. “Juntamente com a Mavenir, estamos demonstrando três avanços fundamentais: o poder do ecossistema Open RAN para acelerar a inovação, o potencial inexplorado do ML em aplicativos sem fio de próxima geração, e a capacidade transformadora da IA para redefinir a RAN.”

“Nossa parceria com a Aira na aplicação da IA em linha com a estimativa de canais sensíveis ao tempo ilustra o potencial da Open RAN para levar inovações de terceiros para o ecossistema de RAN em um ritmo rápido”, observou Sachin Karkala, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de RAN na Mavenir. “Os resultados do ensaio ao ar livre em curso são muito encorajadores e indicam um aumento nos rendimentos de downlink e eficiência espectral para sistemas TDD MU-MIMO. A Open RAN irá acelerar a adoção da IA no ecossistema RAN para a oferta de benefícios significativos para o Operador.”

Showcase no Mobile World Congress 2025

Os participantes do Mobile World Congress 2025 podem ver essa tecnologia inovadora em ação no estande da Mavenir (Pavilhão 2, Estande 2S60). A demonstração mostrará como a colaboração da Aira com a Mavenir estabelece um novo padrão de eficiência e desempenho para a rede 5G.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com .

Sobre a Aira Technologies

A Aira Technologies, pioneira em utilização da Inteligência Artificial (IA) para revolucionar as telecomunicações sem fio, foi fundada em 2019. A visão da Aira é utilizar uma abordagem baseada em dados e em ML para reinventar radicalmente o design, a implantação e o controle sem fio para aumentar a eficiência e o desempenho. A Aira está focada em habilitar a RAN do futuro – uma RAN totalmente autônoma e de autoaprendizagem. A Aira reuniu uma equipe com uma rara combinação de tecnologia sem fio 5G e experiência em IA de ponta. Para mais informações, visite www.aira-technology.com .

