Mavenir y Aira Technologies habilitan mayor eficacia y rendimiento espectral 5G

RICHARDSON, Texas y SARATOGA, California, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, y Aira Technologies, pionera en automatización de red impulsada por IA e inteligencia basada en intención para operadores de telecomunicaciones en todo el mundo, anunciaron hoy una demostración exitosa de la solución de estimación y predicción de canal MIMO de alta fidelidad impulsada por IA.

Esta innovadora integración utiliza la O-DU basada en Open RAN de Mavenir para aumentar la capacidad de la red, permitiendo hasta un 35% más de transmisión de datos en el mismo espectro según los datos de simulación de Aira. Esto produce velocidades más rápidas y una mejor experiencia 5G para más usuarios simultáneamente, potencialmente estableciendo un nuevo punto de referencia para el rendimiento de MIMO multiusuario (MU-MIMO).

Con el uso de los algoritmos de aprendizaje automático patentados avanzados, la solución de eficacia del espectro basada en IA de Aira mejora la eficiencia espectral, aumenta el rendimiento y reduce significativamente el costo total de propiedad para los operadores de redes móviles. La solución se integra de manera transparente con la O-DU comercial de Mavenir, utilizando el hardware de procesamiento de banda base existente sin necesidad de hardware adicional específico de IA, como GPU o aceleradores. Este enfoque innovador permite a los operadores lograr mejoras de rendimiento mejoradas con una complejidad operativa y un costo mínimos.

La estructura Open RAN proporcionada por Mavenir permitió la integración transparente del software de IA de Aira, cumpliendo con las estrictas demandas de tiempo del procesamiento de banda base. El motor Insight de Aira aprovecha la IA para ofrecer estimaciones más precisas de la relación señal-ruido (SNR), la movilidad del usuario y las métricas del entorno de RF. Estos datos alimentan el modelo de predicción de canales impulsado por IA de Aira. El resultado es una mejora en la eficacia MU-MIMO y el rendimiento de la red.

"La aplicación del aprendizaje automático al procesamiento de banda base inalámbrico en este nivel es una primicia en la industria", dijo RaviKiran Gopalan, director de tecnología (CTO) y cofundador de Aira Technologies. "Junto con Mavenir, estamos demostrando tres avances fundamentales: el poder del ecosistema Open RAN para acelerar la innovación, el potencial sin explotar de ML en aplicaciones inalámbricas de próxima generación y la capacidad transformadora de IA para redefinir la RAN".

"Nuestra asociación con Aira para aplicar la IA en línea a la estimación de canales sensibles al tiempo ilustra el potencial de Open RAN para incorporar innovaciones de terceros en el ecosistema de RAN a un ritmo rápido", señaló Sachin Karkala, vicepresidente senior y gerente general de RAN en Mavenir. "Los resultados de la prueba al aire libre en curso son muy alentadores e indican un aumento en los rendimientos de enlace descendente y la eficacia espectral para los sistemas TDD MU-MIMO. Open RAN acelerará la adopción de la IA en el ecosistema RAN para traer beneficios significativos para el operador".

Presentación en el Mobile World Congress 2025

Los asistentes al Mobile World Congress 2025 pueden ver esta tecnología innovadora en acción en el stand de Mavenir (pabellón 2, stand 2H60). La demostración mostrará cómo la colaboración de Aira y Mavenir establece un nuevo estándar para la eficacia y el rendimiento de la red 5G.

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y alimentadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Acerca de Aira Technologies

Aira Technologies, pionera en la utilización de Inteligencia Artificial (IA) para revolucionar las telecomunicaciones inalámbricas, fue fundada en 2019. La visión de Aira es utilizar un enfoque impulsado por datos y ML para reinventar radicalmente el diseño, la implementación y el control inalámbrico para mejorar la eficacia y el rendimiento. Aira se centra en habilitar la RAN del futuro: una RAN totalmente autónoma y de autoaprendizaje. Aira formó un equipo con una rara combinación de tecnología inalámbrica 5G y experiencia en inteligencia artificial de vanguardia. Para más información visite, www.aira-technology.com .

