Mavenir ו-Aira Technologies עוזרות לאפשר יעילות ותפוקה ספקטרלית גבוהה יותר עבור קישוריות 5G

הציגו הערכה וחיזוי עבור ערוצי MIMO באיכות גבוהה המועצמים באמצעות בינה מלאכותית

ריצ'רדסון, טקסס וסרטוגה, קליפורניה, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, ו-Aira Technologies, חלוצה במיכון רשתות מונעות בינה מלאכותית ומודיעין מבוסס כוונות עבור מפעילות טלקום ברחבי העולם, הכריזו על הדגמה מוצלחת של פתרון הערכה וחיזוי עבור ערוצי MIMO באיכות גבוהה המועצמים באמצעות בינה מלאכותית.

אינטגרציה פורצת דרך זו ממנפת את ה-O-DU המבוסס על Open RAN של Mavenir כדי להגדיל את קיבולת הרשת, והיא מאפשרת העברת נתונים בנפח של עד 35% יותר על אותו ספקטרום בהתבסס על נתוני ההדמיה של Aira. זה מאפשר מהירויות מהירות יותר וחוויית 5G טובה יותר עבור יותר משתמשים בו זמנית, מה שעשוי להגדיר רף חדש לביצועי MIMO בריבוי משתמשים (MU-MIMO).

על ידי מינוף אלגוריתמים קנייניים מתקדמים של לימוד מכונה, פתרון יעילות הספקטרום מבוסס הבינה המלאכותית של Aira משפר את היעילות הספקטרלית, מגביר את התפוקה ומפחית משמעותית את עלות הבעלות הכוללת עבור מפעילות רשתות סלולריות. פתרון זה משתלב באופן חלק עם ה-O-DU המסחרי של Mavenir, תוך שימוש בחומרת עיבוד פס בסיס קיימת ללא צורך בחומרה נוספת ייעודית לבינה המלאכותית כמו כרטיסים או מאיצים גרפיים. גישה חדשנית זו מאפשרת למפעילים להשיג שיפור ביצועים במינימום מורכבות ועלות תפעולית.

מסגרת ה-Open RAN שסיפקה Mavenir אפשרה שילוב חלק של תוכנת הבינה המלאכותית של Aira, והיא עומדת בדרישות התזמון המחמירות של עיבוד פס הבסיס. הפתרון Insight Engine של Aira ממנף בינה מלאכותית כדי לספק הערכות מדויקות יותר של יחס אות לרעש (SNR), ניידות משתמש ומדדים של סביבת RF. נתונים אלה מוזנים למודל חיזוי הערוצים מבוסס הבינה המלאכותית של Aira. התוצאה היא שיפור ביעילות MU-MIMO ותפוקת הרשת.

"יישום לימוד המכונה לעיבוד פס בסיס אלחוטי ברמה זו מבוצע לראשונה בתעשייה", אמר רביקירן גופאלן (RaviKiran Gopalan), מנהל טכנולוגיה ראשי ומייסד משותף של Aira Technologies. "יחד עם Mavenir, אנו מדגימים שלושה מסלולי ההתקדמות מרכזיים: הכוח של האקו סיסטן של Open RAN להאיץ חדשנות, הפוטנציאל הבלתי מנוצל של לימוד מכונה ביישומים אלחוטיים מהדור הבא, והיכולת משנת התמונה של בינה מלאכותית להגדיר מחדש את RAN".

"השותפות שלנו עם Aira ביישום מבונה של בינה מלאכותית להערכת תפקוד ערוצים רגישה לזמן ממחישה את הפוטנציאל של Open RAN לשלב חידושי צד שלישי באדו סיסטם של RAN בקצב מהיר", ציין סאכין קארקלה ((Sachin Karkala, סגן נשיא ומנכ"ל, יחידת עסקי ה-RAN, Mavenir. "התוצאות של הניסוי החיצוני המתמשך מעודדות מאוד ומצביעות על עלייה בתפוקות ההורדה וביעילות הספקטרלית עבור מערכות TDD MUMIMO. Open RAN יאיץ את האימוץ של בינה מלאכותית באקו סיטסם של RAN כדי להביא יתרונות משמעותיים למפעילות".

תצוגה בכנס Mobile World Congress 2025

משתתפי Mobile World Congress 2025 יכולים לצפות בטכנולוגיה פורצת דרך זו בפעולה בביתן Mavenir (אולם 2, דוכן 2H60). ההדגמה תציג כיצד שיתוף הפעולה של Aira ו-Mavenir מציב סטנדרט חדש ליעילות וביצועים של רשת 5G.

קבעו פגישה עם צוות Mavenirו- Aira ב-#MWC25: MWC 2025 - Mavenir

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

למידע נוסף – מדיה:

Mavenir: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

אודות Aira Technologies

Aira Technologies, פורצת דרך במינוף בינה מלאכותית (AI) כדי לחולל מהפכה בתחום הטלקום האלחוטי, נוסדה ב-2019. החזון של Aira הוא להשתמש בגישה מונעת נתונים, עם העוצמה של לימוד מכונה, כדי לדמיין מחדש באופן קיצוני את התכנון, הפריסה והבקרה האלחוטית לשיפור היעילות והביצועים. Aira מתמקדת בלייזר בהפעלת ה-RAN של העתיד - RAN אוטונומי לחלוטין עם למידה עצמית. Aira הרכיבה צוות עם שילוב נדיר של מומחיות בטכנולוגיית 5G ובינה מלאכותית מתקדמת.לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.aira-technology.com.

למידע נוסף – מדיה:

Aira Technologies: Maureen Bradford pr@triaza.com

