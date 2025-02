Mavenir und Aira Technologies ermöglichen 5G mit höherer spektraler Effizienz und höherem Durchsatz

Demonstration KI-gestützter, zuverlässiger Vorhersage und Schätzung von MIMO-Kanälen

RICHARDSON, Texas und SARATOGA, Kalifornien, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter cloudnativer Netzinfrastrukturen für den Aufbau zukünftiger Netze, und Aira Technologies, der Pionier im Bereich der KI-gestützten Netzautomatisierung und absichtsbasierter Intelligenz für Telekommunikationsbetreiber auf der ganzen Welt, haben heute die erfolgreiche Demonstration der KI-gestützten Lösung zur zuverlässigen Vorhersage und Schätzung von MIMO-Kanälen bekannt gegeben.

Diese innovative Integration nutzt die Open RAN-basierte O-DU von Mavenir zur Steigerung der Netzkapazität und ermöglicht laut Simulationsdaten von Aira bis zu 35 % mehr Datenübertragung im gleichen Spektrum. Dadurch werden höhere Geschwindigkeiten und ein besseres 5G-Erlebnis für mehr Benutzer gleichzeitig erreicht und eine neue Benchmark für Multi-User-MIMO-Leistung (MU-MIMO) gesetzt.

Durch den Einsatz fortschrittlicher, proprietärer Algorithmen für maschinelles Lernen verbessert die KI-gestützte Lösung für spektrale Effizienz von Aira die Durchsatzleistung und senkt die Gesamtbetriebskosten für Mobilfunknetzbetreiber deutlich. Die Lösung lässt sich nahtlos in die kommerzielle O-DU von Mavenir integrieren und nutzt die vorhandene Basisband-Verarbeitungshardware, ohne dass zusätzliche KI-spezifische Hardware wie GPUs oder Beschleuniger erforderlich sind. Mit diesem innovativen Ansatz können die Betreiber bei minimaler betrieblicher Komplexität und minimalen Kosten erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen.

Das von Mavenir bereitgestellte Open RAN-Framework ermöglicht die nahtlose Integration der KI-Software von Aira und erfüllt die strengen zeitlichen Anforderungen der Basisband-Verarbeitung. Die Insight Engine von Aira nutzt KI zur Bereitstellung genauerer Schätzungen des Signal-Rausch-Verhältnisses (SRV), der Benutzermobilität und der RF-Umgebungsmetriken. Diese Daten fließen in das KI-gestützte Modell zur Kanalschätzung von Aira mit ein. Das Ergebnis ist eine Verbesserung der MU-MIMO-Effizienz und des Netzdurchsatzes.

„Die Anwendung von maschinellem Lernen auf die drahtlose Basisband-Verarbeitung auf dieser Ebene ist ein Novum in der Branche“, erklärte RaviKiran Gopalan, CTO und Mitbegründer von Aira Technologies. „Gemeinsam mit Mavenir demonstrieren wir drei entscheidende Fortschritte: die Leistungsfähigkeit des Open RAN-Ökosystems zur Beschleunigung von Innovationen, das ungenutzte Potenzial von ML in Mobilfunkanwendungen der nächsten Generation und die transformative Fähigkeit von KI zur Neugestaltung des RAN.“

„Unsere Partnerschaft mit Aira bei der Anwendung von KI auf zeitkritische Kanalschätzungen zeigt das Potenzial von Open RAN, Innovationen von Drittanbietern schnell in das RAN-Ökosystem zu integrieren“, bemerkte Sachin Karkala, SVP und GM of RAN bei Mavenir. „Die Ergebnisse des laufenden Outdoor-Tests sind sehr ermutigend und deuten auf eine Steigerung des Downlink-Durchsatzes und der spektralen Effizienz von TDD-MU-MIMO-Systemen hin. Open RAN wird die Einführung von KI im RAN-Ökosystem beschleunigen und den Betreibern erhebliche Vorteile bringen.“

Vorstellung auf dem Mobile World Congress 2025

Teilnehmer des Mobile World Congress 2025 können diese innovative Technologie auf dem Stand von Mavenir (Halle 2, Stand 2H60) in Aktion erleben. Die Demonstration wird zeigen, wie die Zusammenarbeit von Aira und Mavenir neue Maßstäbe bei der Effizienz und Leistung von 5G-Netzen setzt.

Buchen Sie einen Termin mit dem Mavenir & Aira Team auf der #MWC25: MWC 2025 – Mavenir

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Für Mavenir: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

Über Aira Technologies

Aira Technologies, ein Pionier im Bereich der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) zur Revolutionierung der drahtlosen Telekommunikation, wurde im Jahr 2019 gegründet. Die Vision von Aira ist die Verwendung eines datengesteuerten, ML-gestützten Ansatzes für die radikale Neugestaltung von Design, Bereitstellung und Kontrolle drahtloser Netzwerke zur Verbesserung der Effizienz und Leistung. Aira konzentriert sich auf die Entwicklung eines zukunftsorientierten RAN in Form eines vollständig autonomen, selbstlernenden RAN. Aira hat ein Team mit einer seltenen Kombination von Fachwissen in den Bereichen 5G-Wireless-Technologie und innovativer KI zusammengestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aira-technology.com.

Für Aira Technologies: Maureen Bradford pr@triaza.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.