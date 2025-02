2025 年全球最具吸引力的投資移民計劃

倫敦, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 馬耳他在 2025 年《全球公民計劃指數》(Global Citizenship Program Index) 中仍為第一,連續 10年位列榜首,而希臘則首次在 2025 年《全球居留計劃指數》(Global Residence Program Index) 中名列榜首,突顯歐洲透過投資取得居留權及公民身分的計劃在 Henley & Partners 全球最重要投資移民計劃年度排行榜上的主導地位。

該公司於 2024 年成功簽約了來自 94 個不同國家/地區的客戶,並收到逾 180 個國家或地區的諮詢。 美國公民佔 Henley & Partners 去年處理的所有申請的 23%,幾乎等於其次四個客戶國籍群體 - 印度人、土耳其人、菲律賓人和英國人的總和。 相比五年前 (2019),2024 年的美國客戶人數激增逾 10 倍。 去年的英國客戶人數也打破紀錄。2024 年英國公民提交的申請數較 2023 年增加了 57%。

這兩個指數是 2025 年版年度《投資移民計劃》(Investment Migration Programs) 報告的內容,圍繞世界上最具吸引力的透過投資取得居留權和公民身分的方案,提供系統性分析和全面基準測試的結果,從而建立該產業的黃金標準。 全球投資者和富裕家庭亦可透過互動電子方式比較這些計劃,以便在權衡各個方案時選擇對他們來說最重要的內容。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士 表示:「此出版物對某些政府政策官員來說非常重要,他們希望能夠吸引並留住這些移民的財富,以獲得更大的財政自主權和促進經濟增長。 在這個全球局勢動盪加劇的時代,各國正在利用透過投資取得居留權及公民身分的計劃作為創新的融資工具,來資助可減輕可持續性風險和氣候相關風險的發展舉措,以造福當地公民。 對於投資者而言,替代居留權和公民身分是一項獨特投資,使投資者得以實現與其資產組合同等水平的全球多元化。」

公民身分計劃:馬耳他仍為標桿典範

《全球公民計劃指數》對 14 個計劃進行了排名,地理位置優越的歐洲國家馬耳他在滿分 100 分中得到 76 分,連續 10 年蟬聯榜首。 奧地利透過投資取得公民身分的優質方案以 75 分保持第二名,該方案要求申請人為奧地利經濟作出重大貢獻。 接下來的兩個排名由加勒比海島國佔據: 格林納達以 69 分位列第 3;安提瓜和巴布達 以 67 分位列第 4。

另有三個小島嶼發展中國家 (SIDS) 共同位列第 5,均得 66 分:為該指數新上榜國家,即瑙魯,聖基茨和尼維斯和聖露西亞。 瑙魯的公民身分計劃在全球流動性方面具有顯著優勢,提供了一種替代和安全的護照以利旅行,讓持有人可免簽進入部分全球主要財富中心。 在南太平洋,SIDS 面臨海平面上升和生物多樣性喪失的風險,憑藉將移民帶來的資金投入相關發展計劃,包括氣候韌性倡議、改善基礎設施、可再生能源計劃與可持續經濟多樣化等,成功的申請人也會為該地區的氣候危機解決方案作出貢獻。

居留權計劃:希臘摘得「桂冠」

在對 26 個計劃進行排名的 2025 年《全球居留計劃指數》中,希臘的黃金簽證計劃在滿分 100 分中得到 73 分,超越了過去九年間穩居第一或並列第一的葡萄牙,位居榜首。 葡萄牙目前與意大利和英國並列第 3,均得到 70 分,而瑞士則列第 2 位,得到 72 分——這項投資計劃由 Henley & Partners 制訂,將私人居留權與瑞士特殊的稅費套餐「forfait tax」條款互相結合。

最近新出台國家創新簽證 (National Innovation Visa,簡稱 NIV) 計劃以吸引高層次技術人才的澳洲、對其初創簽證計劃 (Start-Up Visa Program) 進行修改以提高其對企業家的吸引力與靈活度的加拿大,以及西班牙(預計於 2025 年初終止)均並列第 4,均得到 69 分。阿聯酋去年對其黃金簽證計劃進行了策略性擴展以吸引頂尖人才、推動增長和創新,以 68 分躋身前 5。

2025 年該指數新上榜兩個國家之一的匈牙利以 67 分排名第 6。 國家雖小但實力強大的財富中心盧森堡和新加坡分別佔據第 7 和第 8 位,得到 66 分和 65 分。澤西島和巴拿馬並列第 9,均得到 64 分。 該指數另一新上榜國家哥斯達黎加,在滿分 100 分中得到 63 分,躋身前 10。該國為投資者及其家人提供了在中美洲有利的商業環境、優惠的稅收制度和安全的環境。

