2025 年全球最具吸引力的投资移民计划

伦敦, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马耳他在 2025 年“全球公民计划指数”中连续第 10 年稳居第一,希腊则首次登上 2025 年“全球居留计划指数”榜首,凸显了欧洲投资居留和公民计划在 Henley & Partners 全球最重要投资移民计划年度排名中的主导地位。

该公司在 2024 年接纳了来自 94 个不同国籍的客户,并收到了来自 180 多个国家和地区的咨询请求。 美国国籍的申请人数在 Henley & Partners 去年处理的所有申请中占了 23%,几乎与紧随其后的四国申请人(印度、土耳其、菲律宾和英国)总数持平。 将 2024 年美国客户人数与五年前(2019 年)进行对比,我们会发现增幅惊人,达到了 10倍以上。 2024 年英国同样创造了新纪录。与 2023 年相比,英国公民在这一年提交的申请数量激增了 57%。

2025 年版年度投资移民计划报告中阐述了这两个指数,对全球最具吸引力的投资居留和公民计划进行了系统分析和全面对标,提供了业界的黄金标准。 此外,还提供了对计划的互动式数字化比较,让全球投资者和富裕家庭在权衡其选择时,能够选出最重要的计划。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士表示:“这份报告对各国政府和政策制定者至关重要,因为它有助于吸引和留住财富,从而实现更大的财政自主权和推动经济增长。 在这个全球局势日益动荡的时代,各民族国家将投资居留和公民计划作为一种创新融资工具,用以资助那些旨在缓解可持续发展和气候相关风险的发展计划,并直接造福其公民。 对于投资者而言,替代性居留和公民计划是一种独特的投资方式,使他们能够像财富组合一样,实现全球范围的多元化布局。”

公民计划:马耳他保持黄金标准

“全球公民计划指数”对 14 个计划进行了排名,其中,战略位置至关重要的欧洲国家马耳他获得 76 分(总分 100 分),连续第 10 年蝉联榜首。 奥地利的优质投资公民计划以 75 分稳居次席,该计划要求申请者对该国经济做出重大贡献。 往后依次是两个加勒比海岛国:格林纳达以 69 分排名第三,安提瓜和巴布达以 67 分排名第四。

另外三个小岛屿发展中国家 (SIDS) 并列第五,得分均为 66 分,它们分别是:首次进入指数排名的瑙鲁,以及圣基茨和尼维斯和圣卢西亚。 瑙鲁的公民计划在全球流动性方面具有显著优势,提供一个安全的替代护照,申请者可以凭此护照免签前往全球一些重要的财富中心。 成功的申请者还将为南太平洋地区的气候危机解决方案贡献力量,该地区的小岛屿发展中国家 (SIDS) 正面临海平面上升和生物多样性丧失的挑战。这些资金将用于多个发展项目,包括气候韧性倡议、基础设施升级、可再生能源计划,以及可持续的经济多元化。

居留计划:希腊荣登榜首

2025 年“全球居留计划指数”对 26 个计划进行了排名,其中,备受青睐的希腊黄金签证计划以 73 分(总分为 100 分)位居榜首,超越了过去九年来一直稳居或与他国并列第一的葡萄牙。 葡萄牙目前与意大利和英国并列第三,得分均为 70 分,瑞士则以 72 分排名第二。瑞士的居留计划由 Henley & Partners 制定,结合了私人居留与瑞士的固定税制条款。

澳大利亚最近推出了旨在吸引高端技术人才的国家创新签证 (NIV) 计划,加拿大则对其创业签证计划进行了改革,以提升对企业家的吸引力和灵活性,西班牙(于 2025 年初关闭计划)与这两个国家并列排名第四,得分均为 69 分。阿联酋则在去年战略性地拓展了黄金签证计划,旨在吸引顶尖人才,推动增长和创新,以 68 分位居前五。

作为 2025 年“全球居留计划指数”中的两个新晋成员国之一,匈牙利以 67 分位列第六。 作为体量虽小但实力强劲的财富中心,卢森堡和新加坡分列第七和第八,得分分别为 66 和 65。与此同时,泽西岛和巴拿马并列第九,得分均为 64。 “全球居留计划指数”的第二个新晋成员国哥斯达黎加以 63 分(总分 100 分)跻身前十。该国为投资者及其家人提供了商业友好的环境、有利的税收政策,以及安全的中美洲生活条件。

