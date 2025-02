2025년 세계에서 가장 매력적인 투자 이민 프로그램 발표

런던, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 헨리 앤드 파트너스 (Henley & Partners) 가 매년 발표하는 전 세계 가장 중요한 투자 이민 프로그램에서 유럽권의 레지던스 (residence)및 시민권 (citizenship)프로그램이 수위권을 차지했다. 올해는 몰타 (Malta)가 2025 글로벌 시민권 프로그램 지수 (Global Citizenship Program Index)에서 10년 연속 1위자리를 고수한 가운데, 그리스 (Greece)가 2025 글로벌 레지던스 프로그램 지수 (Global Residence Program Index )에서 처음으로 1위 자리에 오르는 결과가 나왔다.

헨리 앤드 파트너스는 2024년 94개 국적의 고객을 대상으로 서비스를 제공한 가운데 180개 이상의 국가에서 문의를 받았다. 미국 국적자는 지난 해 헨리 앤드 앤 파트너스가 처리한 전체 신청 건수의 23%를 차지했으며, 이는 인도, 터키, 필리핀, 영국 등 차 순위 네 개의 국적 그룹을 합친 것과 거의 비슷한 수치에 해당한다. 2024년 미국계 미국인 고객 수를 5년 전(2019년)과 비교하면 1,000%가 넘는 엄청난 증가율을 보였다. 영국 역시 지난 해 기록적인 증가세를 보였는데 영국 국적의 시민이 제출한 신청 건수는 2023년과 비교해 57%의 증가율을 기록하였다.

연례 투자 이민 프로그램 (Investment Migration Programs )보고서의 2025년판에 수록된 이 두 가지 지수는 세계에서 가장 매력적인 레지던스 (residence) 및 시민권 (citizenship)을 투자 상품별로 체계적으로 분석하고 종합적으로 벤치마킹하여 이 분야의 표준을 제시한다. 프로그램에 대한 인터랙티브 디지털 비교 기능도 제공되어 글로벌 투자자와 부유층이 옵션 검토 시 가장 중요한 것을 선택할 때 도움을 주고 있다.

헨리 앤드 파트너스의 회장인 Christian H. Kaelin 박사는 “이 보고서는 부의 유치와 유지를 통해 재정적 자율성과 경제 성장을 도모하는 정부와 정책 입안자들에게 중요한 자료가 될 것으로 본다. 글로벌 변동성이 높아진 이 시대에 국가들은 지속가능성 및 기후 관련 위험을 완화하고 시민들에게 직접적인 혜택을 주는 개발 이니셔티브에 자금을 지원하는 혁신적인 금융 툴을 이용해 투자 프로그램을 통한 거주 및 시민권을 활용하고 있다. 투자자들에게 대체 거주지와 시민권은 자산 포트폴리오만큼이나 전 세계적으로 다각화할 수 있는 특별한 투자인 것이다.”라고 강조했다.

시민권 프로그램: 몰타가 여전히 최고 수준 유지

글로벌 시민권 프로그램 지수 (Global Citizenship Program Index)는 14개 프로그램의 순위를 매겼으며, 전략적으로 유럽에 위치한 몰타 (Malta)가100점 만점에 76점을 받아 10년 연속 1위의 영예를 안았다. 2위는 75점을 받은 오스트리아 (Austria)의 프리미엄 투자 시민권 제도로, 신청자는 국가 경제에 상당한 기여를 해야 한다. 다음 두 순위는 카리브해 섬나라들이 차지했는데 그레나다 (Grenada) 가 69점으로 3위, 앤티가 바부다 ( Antigua and Barbuda) 가 67점으로 4위를 차지했다.

이 지수에 새로 추가된 나우루 (Nauru)와 세인트키츠네비스 (St. Kitts and Nevis), 세인트루시아 (St. Lucia)등 3개의 소도서개발도상국(SIDS)이 각각 66점으로 공동 5위를 차지했다. 나우루의 시민권 프로그램은 세계 주요 부의 중심지로 무비자로 여행할 수 있는 안전한 대체 여권을 발급하여 글로벌 이동성 측면에서 상당한 이점을 제공한다. 투자이민 프로그램 승인을 얻게 된 성공적인 지원자들은 기후 복원력 이니셔티브, 인프라 개선, 재생 에너지 프로젝트, 지속 가능한 경제 다각화 등의 개발 프로젝트에 자금을 지원함으로써 해수면 상승과 생물 다양성 손실에 직면한 남태평양의 기후 위기 해결에 기여하게 된다.

레디던스 프로그램: 그리스가 수위에 오르며 왕관을 차지

26개 프로그램을 평가하는 2025 글로벌 레지던스 프로그램 지수 (Global Residence Program Index)에서 그리스의 인기 있는 황금 비자 프로그램이 100점 만점에 73점을 기록하며 지난 9년간 1위를 유지하거나 공동 1위를 차지했던 포르투갈 (Portugal)을 제치고 1위를 차지했다. 포르투갈은 이탈리아 (Italy), 영국 (UK)과 함께 70점으로 공동 3위에 올랐으며, 헨리 앤드 파트너스가 개발한 개인 레지던스와 스위스 포페이트 세금 조항을 결합한 옵션이 있는 스위스 (Switzerland)가 72점으로 2위에 올랐다.

최근 고급 기술 인력 유치를 위해 국가혁신비자(NIV) 프로그램을 도입한 호주 (Australia), 창업 비자 프로그램의 매력과 유연성을 높이기 위해 변경 사항을 도입한 캐나다 (Canada), 2025년 초 마감 예정인 스페인 (Spain)이 각각 69점으로 공동 4위를 기록했고, 지난해 우수 인재를 유치하고 성장과 혁신을 주도하기 위해 전략적으로 황금 비자 프로그램을 확대한 UAE(UAE)가 68점으로 5위에 올랐다.

2025년에 새롭게 지수에 진입한 두 국가 중 하나인 헝가리 (Hungary)는 67점으로 6위를 차지했다. 작지만 강력한 부의 허브인 룩셈부르크 (Luxembourg)와 싱가포르 (Singapore)가 각각 66점과 65점으로 7위와 8위를 차지했으며, 그 외 두 국가가 9위를 공동 차지했는데 저지 (Jersey)와 파나마 (Panama)가 64점으로 공동 9위에 올랐다. 지수에 두 번째로 새로 진입한 코스타리카 (Costa Rica)는 100점 만점에 63점으로 10위를 차지했으며, 투자자와 그 가족에게 비즈니스 친화적인 환경, 유리한 세금 제도, 안전한 환경을 제공한다.

보도자료 전문 확인

언론 연락처 정보: Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobile +27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.