2025年で世界で最も魅力的な投資移住プログラム

ロンドン発, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧州の投資による居住および市民権プログラムは、ヘンリー&パートナーズ (Henley & Partners)による世界で最も重要な投資移住プログラムの年次ランキングで上位が際立っている。マルタは、2025年グローバル市民権プログラム指数 (Global Citizenship Program Index) で10年連続で1位を維持し、ギリシャは、2025年グローバル居住プログラム指数 (Global Residence Program Index) で初めて首位に立った。

2024年に同社は94か国から顧客を獲得し、180か国以上から問い合わせを受けた。 ヘンリー&パートナーズが昨年取り扱ったすべての申請の23%は米国籍保有者によるもので、インド人、トルコ人、フィリピン人、英国人という次に多い4つの申請者国籍グループの合計数にほぼ匹敵する。 2024年の米国の顧客数を5年前 (2019年) と比較すると、1,000%以上の驚異的な増加となっている。 昨年は英国にとっても記録的な年となり、2024年に英国市民が提出した申請件数は、2023年と比較して57%増加した。

この2つの指標 (2025年版投資移住プログラム レポートに掲載) は、投資プログラムによる世界で最も魅力的な居住と市民権の体系的分析と包括的ベンチマークを提供し、この分野のゴールドスタンダードとなっている。 また、インタラクティブなデジタル比較プログラムもあり、グローバル投資家や富裕層が選択肢を検討する際に、何が最も重要かを選択することができる。

ヘンリー&パートナーズの会長、クリスチャン・H・カエリン博士 (Dr. Christian H. Kaelin) は次のように述べている。「このレポートは、財政自立と経済成長を達成するために富を誘致し、維持しようとしている政府や政策立案者にとって重要です。 世界的な変動が激化しているこの時代において、国家は、持続可能性や気候変動に関連するリスクを軽減する開発イニシアティブに資金を提供し、自国民に直接的な利益をもたらす革新的な資金調達手段として、投資による居住・市民権プログラムを活用しています。 投資家にとって、代替居住権・市民権は、彼らの資産ポートフォリオと同様に世界各地に分散投資できる独自性の高い投資です」

市民権プログラム:マルタが依然としてゴールドスタンダード

グローバル市民権プログラム指数は14のプログラムを格付けし、戦略的立地にある欧州国家マルタは100点中76点を獲得し、10年連続で首位の栄誉を維持している。 75点で2位を維持したのは、オーストリアのプレミアム市民権投資で、申請者は同国の経済に相当額の貢献をすることが求められる。 次の上位2ヶ国はカリブ海の島国で、グレナダが69点で3位、アンティグア・バーブーダが67点で4位となった。

5位 には、他の3つの小島嶼開発途上国 (SIDS) が並び、指数に新たに登場したナウル、セントクリストファー・ネイビス、セントルシアとともに、それぞれ66点を獲得した。 ナウルの市民権プログラムは、世界的な移動の自由において大きな利点を提供しており、ビザなしで世界の主要な富裕層が集まる都市を訪問できる代替の安全なパスポートを付与している。 また、申請が採択された場合、SIDS諸国が直面する海面上昇や生物多様性の喪失といった南太平洋地域の気候危機への対策にも貢献することになる。資金は、気候変動への耐性強化、インフラの改善、再生可能エネルギープロジェクト、持続可能な経済多様化などの開発プロジェクトに投入される。

居住プログラム:ギリシャがトップに輝く

26のプログラムをランク付けした2025年のグローバル居住プログラム指数では、ギリシャの人気の高いゴールデンビザ・プログラムが100点中73点を獲得し、過去9年間1位または同率1位を維持してきたポルトガルを追い抜き、トップの座を獲得した。 ポルトガルは現在、イタリアおよび英国と並んで70点を獲得し、同率3位にランクインしている。一方、ヘンリー & パートナーズが開発した、スイス非課税規定と個人居住権を組み合わせたオプションを設けているスイスは、72点を獲得して2位に位置している。

また、高度な技術スキルを持つ人材を誘致するために最近「ナショナル イノベーション ビザ (NIV)」プログラムを開始したオーストラリア、起業家にとっての魅力と柔軟性を高めるために「スタートアップビザ」プログラムに変更を加えたカナダ、そして、スペイン (2025年初頭に終了予定) が、いずれも69点を獲得し、4位タイとなった。また、昨年、戦略的にゴールデンビザプログラムを拡大し、優秀な人材の誘致と成長およびイノベーションの促進を図ったアラブ首長国連邦が68点を獲得し、トップ5を獲得した。

2025年に指数に新たに登場した2か国の一つがハンガリーで、67点で6位にランクインしている。 また、小規模ながら強力な富裕層ハブであるルクセンブルクとシンガポールは、それぞれ66点と65点で7位と8位を占めている。一方、9位は共に64点を獲得したジャージーとパナマの2つが分け合っている。 インデックスに新たに追加された二番目の国であるコスタリカは、100点中63点でトップ10入りを果たし、投資家とその家族に、ビジネスに適した環境、有利な税制、そして中米における安全な環境を提供している。

