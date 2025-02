תוכניות הגירת ההשקעות האטרקטיביות בעולם ב-2025

לונדון, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מלטה שומרת על המקום הראשון במדד תוכניות ההתאזרחות העולמית לשנת 2025, זו השנה העשירית ברציפות, בעוד שיוון מגיעה לראשונה לראש מדד תוכניות המגורים העולמית לשנת 2025, כשהיא מדגישה את הדומיננטיות של המגורים והאזרחות באירופה באמצעות תוכניות השקעה בדירוג השנתי של Henley & Partners עבור תוכניות הגירת ההשקעות החשובות ביותר בעולם.

המשרד קלט לקוחות מ-94 לאומים שונים ב-2024 וקיבל פניות מיותר מ-180 מדינות. אזרחי ארצות הברית היוו 23% מכלל הבקשות שטופלו בידי Henley & Partners בשנה האחרונה, כשמספרם זהה כמעט למספר אזרחי ארבע קבוצות הלאום הבאות מהם הגיעו לקוחות - הודים, טורקים, פיליפינים ובריטים - ביחד. בהשוואה של מספר הלקוחות האמריקאים ב-2024 ל-2019 יש עלייה מדהימה של למעלה מ-1,000%. השנה שעברה הייתה שוברת שיא גם עבור בריטניה, עם עלייה של 57% במספר הבקשות שהוגשו על ידי אזרחים בריטים ב-2024 לעומת 2023.

שני המדדים - המופיעים במהדורת 2025 של הדו"ח השנתי של תוכניות הגירת השקעות - מציעים ניתוח שיטתי והשוואה מקיפה של המגורים והאזרחות האטרקטיביים ביותר בעולם על ידי הצעות השקעה, ומספקים את תקן הזהב בתחום. קיימות גם השוואות דיגיטליות אינטראקטיביות של התוכניות, המאפשרות למשקיעים גלובליים ולמשפחות עשירות לבחור את מה שחשוב להם ביותר בעת שקילת האפשרויות שלהם.

ד"ר כריסטיאן ה. קאלין (Dr. Christian H. Kaelin) , יו"ר Henley & Partners, אומר, "הפרסום חשוב לממשלות ולקובעי מדיניות המעוניינים למשוך ולשמר עושר כדי להשיג אוטונומיה פיסקלית גדולה יותר וצמיחה כלכלית. בעידן זה של תנודתיות עולמית מוגברת, מדינות משתמשות בתוכניות הענקת מגורים ואזרחות באמצעות השקעה ככלי מימון חדשני למימון יוזמות פיתוח המפחיתות סיכוני קיימות הקשורים לאקלים, ואשר מיטיבות ישירות עם אזרחיהן. עבור משקיעים, מגורים ואזרחות חלופיים הם השקעה ייחודית המאפשרת להם להיות מגוונים גלובלית, בהתאם לפורטפוליו העושר שלהם".

תוכניות אזרחות: מלטה נותרה עם תקן הזהב

מדד תוכניות ההתאזרחות העולמית מדרג 14 תוכניות, כאשר מלטה, המדינה האירופית הממוקמת אסטרטגית, השיגה ציון של 76 מתוך 100 ומובילה זו השנה העשירית ברציפות. עם ציון 75 אזרחות הפרימיום באמצעות השקעה של אוסטריה שומרת על המקום השני, והיא מחייבת את המועמדים לתרום תרומה משמעותית לכלכלת המדינה. בשני המקומות הבאים נמצאות מדינות האיים הקריביים גרנדה במקום השלישי עם ציון של 69, ואנטיגואה וברבודה במקום הרביעי עם ציון 67.

שלוש מדינות אי קטנות מתפתחות אחרות (SIDS) חולקות את המקום החמישי, כל אחת עם ציון66: נאורו, שמופיעה לראשונה במדד, יחד עם סנט קיטס ונוויס וסנט לוסיה. תוכנית ההתאזרחות של נאורו מציעה יתרונות משמעותיים בניידות גלובלית, מעניקה דרכון חלופי ובטוח לנסיעות, עם גישה ללא תורך בוויזה לכמה ממוקדי העושר המרכזיים בעולם. מועמדים מוצלחים יתרמו גם לפתרונות משברי אקלים בדרום האוקיינוס ​​השקט, שבו SIDS מתמודדים עם עליית מפלס הים ואובדן המגוון הביולוגי. כשהכספים מועברים לפרויקטי פיתוח, כולל יוזמות חוסן אקלימי, שיפורי תשתית, פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וגיוון כלכלי בר קיימא.

תוכניות מגורים: יוון לוקחת את הכתר

במדד תוכניות המגורים העולמי ל-2025, המדרג 26 תוכניות, תוכנית ויזת הזהב הפופולרית של יוון הבטיחה לה את המקום הראשון עם ציון של 73 מתוך 100, והורידה ממנו את פורטוגל, שחלקה את המקום הראשון בתשע השנים האחרונות. פורטוגל מדורגת כעת במקום השלישי עם איטליה ובריטניה, כולן עם ציון 70, בעוד ששוויץ, שמציעה אפשרות שפותחה בידי Henley & Partners המשלבת מגורים פרטיים עם מגבלות כופר מס שוויצריות, מדורגת במקום השני עם ציון של 72.

אוסטרליה, שהשיקה לאחרונה את התוכנית וויזה לאומית לחדשנות (NIV) למשיכת מיומנויות טכנולוגיות ברמה גבוהה, קנדה, שהכניסה שינויים בתוכנית ויזת הסטארטאפ שלה כדי לשפר את כוח המשיכה והגמישות שלה עבור יזמים, וספרד (התוכנית עתידה להיסגר בקרוב) נמצאות כולן במקום הרביעי כשכל אחת מהן זוכה בציון 69, ואיחוד האמירויות , שהרחיבה באופן אסטרטגי את תוכנית הכישרונות והצמיחה שלה בשנה שעברה סוגרת את רשימת חמש המובילות עם ציון של 68.

אחת משתי המצטרפות החדשות למדד ב- 2025 היא הונגריה, המדורגת במקום השישי עם ציון של 67. מוקדי עושר קטנים אך חזקים - לוקסמבורג וסינגפור - תופסים את המקומות השביעי והשמיני עם ציון 66 ו-65, בהתאמה, בעוד ששתיים אחרות חולקות המקום התשיעי: ג'רסי ופנמה עם ציון 64. קוסטה ריקה, המדינה החדשה השנייה שנוספה למדד, סוגרת את העשירייה הראשונה עם ציון של 63 מ-100 ומציעה למשקיעים ולמשפחותיהם נוף ידידותי לעסקים, משטר מס נוח וסביבה בטוחה במרכז אמריקה.

למידע נוסף – מדיה:

Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobile +27 72 464 8965

