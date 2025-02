Los programas de migración de inversión más atractivos del mundo en 2025

LONDRES, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malta conserva el 1er lugar en el Índice de Programas de Ciudadanía Global de 2025 por 10o año consecutivo, mientras que Grecia alcanza la cima del Índice de Programas de Residencia Global de 2025 por primera vez, lo que destaca el predominio de los programas de residencia y ciudadanía europea por inversión en las clasificaciones anuales de Henley & Partners de los programas de migración de inversión más importantes del mundo.

La firma incorporó clientes de 94 nacionalidades diferentes en 2024 y recibió consultas de más de 180 países. Los ciudadanos estadounidenses representaron el 23% de todas las solicitudes que procesó Henley & Partners el año pasado, para un total cercano a la sumatoria de los siguientes cuatro grupos de nacionalidades de clientes: indios, turcos, filipinos y británicos. Si comparamos el número de clientes estadounidenses de 2024 con el de hace cinco años (2019), observaremos un aumento asombroso de más del 1000 %. El Reino Unido también marcó un récord el año pasado, ya que tuvo un aumento del 57% en el número de solicitudes presentadas por ciudadanos británicos en 2024 en comparación con 2023.

Los dos índices, incluidos en la edición de 2025 del informe anual Programas de migración de inversión, ofrecen un análisis sistemático y una evaluación comparativa integral de las ofertas de residencia y ciudadanía más atractivas del mundo por inversión, proporcionando el estándar de oro en el sector. También están disponibles comparaciones digitales interactivas de los programas, lo que permite a los inversores globales y a las familias adineradas seleccionar lo que más les importa al estudiar sus opciones.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, afirma: “La publicación es importante para los gobiernos y los responsables políticos que buscan atraer y retener la riqueza para lograr una mayor autonomía fiscal y crecimiento económico. En esta era de mayor volatilidad global, los estados-nación están utilizando programas de residencia y ciudadanía por inversión como una herramienta financiera innovadora para financiar iniciativas de desarrollo que mitiguen los riesgos relacionados con la sostenibilidad y el clima, y que beneficien directamente a sus ciudadanos. Para los inversores, la residencia y la ciudadanía alternativas representan una inversión única que les permite estar tan diversificados globalmente como sus carteras de patrimonio”.

Programas de ciudadanía: Malta sigue siendo el modelo a seguir

El Índice de Programas de Ciudadanía Global clasifica 14 programas, y la nación europea estratégicamente ubicada de Malta obtuvo una puntuación de 76 sobre 100 y se llevó los máximos honores por 10o año consecutivo. Austria ocupa el 2o lugar con una puntuación de 75 gracias a su oferta premium de ciudadanía por inversión, la cual requiere que los solicitantes hagan una contribución sustancial a la economía del país. Los dos siguientes puestos están ocupados por naciones insulares del Caribe: Granada en el 3er lugar con una puntuación de 69, y Antigua y Barbuda en el 4o lugar con 67 puntos.

Otros tres Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) comparten el 5o lugar, cada uno con una puntuación de 66: el recién llegado al índice, Nauru, junto con San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. El programa de ciudadanía de Nauru ofrece ventajas significativas en la movilidad global, por lo que otorga un pasaporte alternativo y seguro para viajar, con acceso sin visa a algunos de los principales centros de riqueza del mundo. Los solicitantes seleccionados también contribuirán a las soluciones a la crisis climática en el Pacífico Sur, donde los PEID enfrentan el aumento del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad, y los fondos se canalizarán a proyectos de desarrollo, como iniciativas de resiliencia climática, mejoras de infraestructura, proyectos de energía renovable y diversificación económica sostenible.

Programas de residencia: Grecia se lleva la corona

En el Índice de Programas de Residencia Global de 2025, el cual clasifica 26 programas, el popular programa de visa dorada de Grecia se asegura el primer puesto con una puntuación de 73 sobre 100, superando a Portugal, que había ocupado o compartido el primer puesto durante los últimos nueve años. Portugal ahora ocupa el 3er lugar junto con Italia y el Reino Unido, todos con una puntuación de 70, mientras que Suiza, que tiene una opción desarrollada por Henley & Partners que combina la residencia privada con las disposiciones fiscales del forfait suizo, ocupa el 2o lugar con una puntuación de 72.

Australia, que recientemente lanzó su Programa Nacional de Visas de Innovación (NIV) para atraer habilidades tecnológicas de alto nivel, Canadá, que introdujo cambios en su Programa de Visas para Empresas Emergentes para mejorar su atractivo y flexibilidad para los emprendedores, y España (que cerrará a principios de 2025) ocupan el 4o lugar, cada uno con una puntuación de 69, y los EAU, que expandieron estratégicamente su programa de visas doradas el año pasado para atraer a los mejores talentos e impulsar el crecimiento y la innovación, completan los primeros 5 lugares con una puntuación de 68.

Uno de los dos nuevos participantes en el índice en 2025 es Hungría, que ocupa el 6o lugar con una puntuación de 67. Pequeños pero poderosos centros de riqueza, Luxemburgo y Singapur, ocupan el 7o y 8o lugar, con puntuaciones de 66 y 65, respectivamente, mientras que otros dos comparten el 9o lugar: Jersey y Panamá, ambos con 64. Costa Rica, el segundo recién llegado al índice, completa la lista de los primeros 10 con una puntuación de 63 sobre 100 y ofrece a los inversores y sus familias un panorama favorable para los negocios, un régimen fiscal favorable y un entorno seguro en Centroamérica.

Lea el comunicado de prensa completo

Contacto para la prensa: Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Celular +27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.