ORION OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1–12/2024

25.2.2025 klo 12:00

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2024

Liikevaihto oli 1 542,4 miljoonaa euroa (1 189,7 miljoonaa euroa 1–12/2023)

Liikevoitto oli 416,6 (274,9) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,35 (1,54) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 2,09 (0,85) euroa

Hallituksen ehdotus vuodelta 2024 maksettavaksi osakekohtaiseksi osingoksi on 1,64 (1,62) euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.

Näkymäarvio vuodelle 2025: Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 550–1 650 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 350–450 miljoonaa euroa.





Avainluvut

10–12/24 10–12/23 Muutos % 1–12/24 1–12/23 Muutos % Liikevaihto, milj. EUR 434,4 321,1 +35,3 % 1 542,4 1 189,7 +29,6 % Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 147,1 106,0 +38,8 % 509,4 326,4 +56,0 % % liikevaihdosta 33,9 % 33,0 % 33,0 % 27,4 % Liikevoitto, milj. EUR 92,7 92,9 -0,2 % 416,6 274,9 +51,5 % % liikevaihdosta 21,3 % 28,9 % 27,0% 23,1 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 91,7 92,4 -0,8 % 413,1 271,9 +52,0 % % liikevaihdosta 21,1 % 28,8 % 26,8 % 22,9 % Tilikauden voitto, milj. EUR 73,4 75,1 -2,3 % 329,9 216,8 +52,2 % % liikevaihdosta 16,9 % 23,4 % 21,4 % 18,2 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 62,5 36,6 +70,6 % 179,6 126,9 +41,5 % % liikevaihdosta 14,4 % 11,4 % 11,6 % 10,7 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 29,8 26,0 +14,6 % 86,1 92,7 -7,1 % % liikevaihdosta 6,9 % 8,1 % 5,6 % 7,8 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 0,1 Korolliset nettovelat, milj. EUR 121,7 93,3 +30,4 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,52 0,54 -2,5 % 2,35 1,54 +52,0 % Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,63 0,35 +81,5 % 2,09 0,85 > 100 % Omavaraisuusaste, % 61,9 % 62,3 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 12,1 % 10,5 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,9 % 25,3 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 34,8 % 24,1 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 712 3 710 0,0 %

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

2024 oli vahvan kasvun vuosi Orionille

"Tammi-joulukuussa 2024 liikevaihtomme kasvoi 29,6 prosenttia 1 542,4 (1 189,7) miljoonaan euroon ja liikevoittomme kasvoi 51,5 prosenttia 416,6 (274,9) miljoonaan euroon.

Vuosi 2024 oli vahvan kasvun aikaa Orionille. Erityisen mielissäni olen siitä, että alla oleva liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Liikevaihto ilman merkittäviä etappimaksuja kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto kasvoi yli 30 prosenttia, kun jätetään huomioimatta merkittävät etappimaksut sekä Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtoon liittynyt positiivinen erä vertailukaudella. Vahvan vuoden ansiosta saavutimme etuajassa vuonna 2019 asettamamme kunnianhimoisen tavoitteen yltää 1,5 miljardin euron liikevaihtoon vuoden 2025 loppuun mennessä.

Neljä viidestä tulosyksiköstämme kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2024. Konsernin kasvun ajurina toimi Innovative Medicines -tulosyksikkö Nubeqan johdolla. Olemme erittäin tyytyväisiä odotuksiamme nopeampaan kasvuun sekä kumppanimme Bayerin saavutuksiin markkinalla. Nubeqan kalenterivuoden aikainen markkinamyynti ylitti miljardi euroa syyskuussa 2024, mikä oli hieno rajapyykki molemmille yhtiöille.

Easyhaler®-tuoteportfolion vahva veto jatkui läpi vuoden ja siivitti Branded Products -tulosyksikön kasvuun. Generics and Consumer Health - tulosyksikkö paransi kehitystään läpi vuoden ja parin prosentin kasvu kilpaillussa geneerisessä markkinassa oli hieno suoritus. Animal Health -tulosyksikkö kasvoi vahvasti, joskin iso osa kasvusta selittyy paluulla normaaliin heikomman vuoden 2023 jälkeen. Fermionin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, mikä on sekin hyvä suoritus, kun huomioidaan että samanaikaisesti Orionin omien alkuperäislääkkeiden vaikuttavien aineiden kysyntä on kasvanut.

Vuoden 2024 alussa täsmensimme strategiaamme, jonka toteutus sujui suunnitellusti vuonna 2024. Eri liiketoimintamme kehittyivät strategian mukaisesti ja muun muassa pitkään jatkunut asteittainen Orionin maantieteellisen peiton laajentaminen sai jatkoa, kun avasimme oman myyntikonttorin Japaniin. Lisäksi jatkoimme tuoteportfoliomme kasvattamista uusilla lisensiointisopimuksilla sekä tutkimusverkostomme laajentamista uusilla yhteistyösopimuksilla. Kasvatimme myös suunnitellusti panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Nämä määrätietoiset investoinnit tähtäävät Orionin kasvuun niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2025 saimme päätökseen valtavan hankkeen, joka alkoi jo vuonna 2021, kun onnistuneesti otimme käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmämme.

Kehityshankkeiden osalta koimme kaksi kohokohtaa heinäkuussa 2024. Muutimme yhdessä MSD:n kanssa opevesostaattia sekä muita CYP11A1-entsyymin toimintaa estäviä lääkkeitä koskevan yhteiskehittämis- ja yhteiskaupallistamissopimuksen yksinoikeudelliseksi maailmanlaajuiseksi lisenssiksi MSD:lle. Yhteistyön muuttaminen lisenssisopimukseksi antaa Orionille mahdollisuuden kohdentaa resurssimme muiden lupaavien tutkimus-, kehitys- ja kasvuhankkeidemme edistämiseen. Lisäksi kerroimme yhdessä kumppanimme Bayerin kanssa ARANOTE-tutkimuksen saavuttaneen päämuuttujansa. Tulosten pohjalta Bayer on jo jättänyt USA:ssa, EU:ssa ja Kiinassa hakemukset darolutamidin myyntiluvan laajentamiseksi. Vuonna 2024 päätimme lopettaa ODM-111-kehitysohjelman, koska molekyylin terapeuttinen ikkuna osoittautui liian kapeaksi. Muut varhaisemman kliinisen vaiheen hankkeemme etenivät suunnitellusti.

Vuosi 2024 oli tapahtumarikas ja saavutimme yhdessä monia hienoja asioita. Kiitos tästä kuuluu kaikille orionilaisille ja hienoille kumppaneillemme. Tie on auki kasvulle myös vuonna 2025!"

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä

Orion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2024 ovat 601 482 478,08 euroa, josta tilikauden voittoa on 232 653 163,99 euroa. Hallitus ehdottaa 3.4.2025 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,64 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,82 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 14.4.2025. Toinen erä, 0,82 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 23.10.2025.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 450 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätettäisiin voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Näkymäarvio vuodelle 2025

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 550–1 650 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 350–450 miljoonaa euroa.

Näkymien perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2024 Orion kirjasi kaksi olennaista etappimaksua, jotka olivat yhteensä 130 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja tai kertaluonteisia eriä.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2020–2024

Vuosi 2020 2021 2022 2023 2024 Milj. EUR 42 3 234 32 134

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaamat Nubeqa®-rojaltit ja -tuotemyynti kasvavat selvästi vuonna 2025. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida.

Branded Products -tulosyksikön arvioidaan kasvavan vuonna 2025. Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan tulosyksikön kasvuajurina, mutta myös muiden tuotteiden odotetaan tukevan kasvua. Entakaponituotteet esimerkiksi hyötyvät siitä, että Orion on ottanut tuotteiden myynnin vastuulleen Japanissa. Animal Health -tulosyksikön ennakoidaan kasvavan hieman, ja kasvu tulee eri tuotteista. Generics and Consumer Health ja Fermion -tulosyksiköiden myynnin arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Liikevoitto

Nubeqa®-rojaltien odotetaan ajavan olennaisista etappimaksuista riisutun liikevoiton kasvua. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on kuitenkin vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana. Orionin tulot tulevat yhä enemmän Yhdysvalloista, joten Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssin muutokset aiheuttavat vaihtelua Orionin liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehityskustannukset ja erityisesti niiden ajoitus voivat myös aiheuttaa liikevoiton vaihtelua. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Orion arvioi T&K-kulujen vuonna 2025 kasvavan vuodesta 2024.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2024. Vuonna 2024 myynnin ja markkinoinnin kulut sisälsivät ganaksoloniin liittyvän 23,5 miljoonan euron alaskirjauksen. Vuonna 2025 alla olevia kuluja kasvattavat pääasiassa Easyhaler®-tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset, myynnin ja myyntikentän kasvattaminen Japanissa sekä rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2025 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2024. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orion on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus Orionin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Myös muut riskit, joista Orion ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Orionin oma tuotanto ja muut yhtiön toiminnot altistuvat riskeille, jotka voivat olennaisesti häiritä niiden toimintaa tai jopa keskeyttää ne ainakin väliaikaisesti. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, vahingot, luonnonkatastrofit, lakot, työntekijöiden sairastuminen, konfliktit, terrorismi, kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen, häiriöt tieto- tai tietoliikennejärjestelmissä, häiriöt energian saatavuudessa sekä häiriöt toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Orionin tuotanto ja liiketoiminnat ovat riippuvaisia globaaleista toimitus- ja logistiikkaketjuista, joiden toimimattomuus voi johtaa valmiiden tuotteiden ja tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden, lähtöaineiden, puolivalmisteiden, tarvikkeiden, välineiden sekä varaosien heikkoon saatavuuteen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä voivat myös vaikuttaa negatiivisesti myyntiin.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Orionin kannalta keskeisiä valuuttoja, joihin liittyy valuuttakurssiriski, ovat Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. Muita merkittäviä valuuttoja ovat Tanskan kruunu ja Norjan kruunu. Euroopan maiden valuutoista aiheutuvan riskin kokonaisvaikutusta vähentää kuitenkin se, että Orionilla on omia organisaatioita useimmissa Euroopan maissa, mikä tarkoittaa, että myyntituottojen lisäksi syntyy myös kustannuksia näissä valuutoissa.

Tämänhetkisten geopoliittisten konfliktien ja levottomuuksien vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Mahdollinen raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Ilmetessään korkea kustannusinflaatio muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin, millä on vaikutus ennakoituihin kuluihin yksittäisen vuoden sisällä. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Orionin yhteistyökumppaneilleen maksamat allekirjoitus- ja etappimaksut, jotka kirjataan taseeseen sijoituksena aineettomiin oikeuksiin, sisältävät alaskirjausriskin, joka voi realisoitua, jos esimerkiksi yhteistyön piirissä oleva tutkimushanke epäonnistuu tai joudutaan muuten keskeyttämään.

Espoossa 25.2.2025

Orion Oyj:n hallitus

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 700 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.





