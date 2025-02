شركةFalcon Luxe  تكشف عن خططها لتعزيز أسطولها من الطائرات الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

تستعد شركة Falcon Luxe، وهي مشغّل للطائرات الخاصة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، لاستلام نحو 40 طائرة بحلول نهاية عام 2026، ما من شأنه أن يرفع حجم أسطولها إلى أكثر من 50 طائرة خاصة قيد التشغيل.

تدير Falcon Luxe حالياً أسطولاً متنوعاً من الطائرات الخاصة الحديثة المعدّة للتأجير يتضمّن 12 طائرة. بالتالي، سيكون الاستثمار الجديد الذي يهدف لتعزيز أسطول الطائرات الخاصة التابع لشركة Falcon Luxe بمثابة عامل أساسي لتلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمة.

في الربع الثاني من عام 2025، سيلتحق عدد من الطائرات الجديدة بأسطول Falcon Luxe، بما في ذلك طائرات Bombardier Global Express 6500 بمدى يصل إلى 6،500 ميل بحري بتصميم فاخر للغاية، تماشياً مع التوسّع الإضافي المرتقب لأسطول الطائرات. ستسمح الطائرات الجديدة بإجراء رحلات متواصلة من دون توقف لمسافة تصل إلى 12 ألف كيلومتر، والربط بين معظم أزواج المدن والوجهات العالمية.

كذلك، ستكشفFalcon Luxe عن تصميم مميز واستثنائي للمقصورة، لجذب المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع إلى رحلات قد تصل مدتها إلى 14 ساعة. يهدف هذا التصميم الجديد إلى وضع معايير جديدة للسفر عبر مسارات الطيران الأطول في العالم. واستناداً إلى تصميمها الذي يلبي تطلّعات المسافرين المميزين، ستضفي المقصورات طابعاً من الفخامة، بفضل ما توفره من مساحة أكبر وراحة أكبر، ما يتيح للركاب الاسترخاء أو العمل بسهولة مطلقة على متن الطائرة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Alex Group Investments، الشركة الأم لعلامة Falcon: "يشرّفنا أن نستكمل نجاح إرث علامة Falcon Aviation لخدمات الطيران، التي أسسها سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان. واليوم، تفخر شركة Falcon بوضع معيار جديد في مجال الطيران الخاص، وتدعم رؤية دبي بأن تصبح مركزاً عالمياً للطيران الخاص. كما تستعد الشركة لأن تصبح المشغّل الرائد للطائرات الخاصة في المنطقة، وأن تستقطب المزيد من المسافرين الأثرياء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة."

عند السفر باستخدام طائرات تابعة لعلامة Falcon Luxe، كونوا متأكدين بأنه يتمّ تصميم كل رحلة بدقة وعناية، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان والرفاهية لجميع الركاب. اكتشفوا المزيد من المعلومات حول عالم Falcon عبر الرابط الالكتروني التالي: flyfalcon.com.

لمحة عن شركة Falcon

تُعد Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، وهي ملتزمة بتقديم مستويات استثنائية من الرفاهية والسلامة والراحة في مختلف جوانب الطيران الخاص. وتضم الشركة أربع علامات تجارية وهي: Falcon Luxe، وهو أسطول من الطائرات الخاصة الحديثة المتاحة للاستئجار العالمي؛ و Falcon Elite، وهي شبكة دولية من المحطات الخاصة الفاخرة (FBOs)؛ و Falcon Technic، وهي شركة تقدم مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والفحص؛ و Falcon Flight Support، التي تضمن أن تجري كل الرحلات بسلاسة. انطلاقاً من التكنولوجيا البديهية وصولاً إلى الخدمات الاستباقية والتي تتسم باحترام الخصوصية، تهتم الشركة بأدق التفاصيل؛ لكي لا تشغلوا أنفسكم بها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للشركة: flyfalcon.com، أو زيارة صفحاتها على "إنستغرام" و"لينكد إن".

