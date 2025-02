Wael Hammad接受Finance Magnates专访，畅谈XS.com未来愿景

CHINA, February 25, 2025 / Business News / -- 2月24日, XS .com集团首席商务官(CCO)Wael Hammad在接受Finance Magnates深度专访时,详细分享了XS.com取得的重要成就,并展望了2025年的宏伟蓝图。自2010年成立以来,XS.com在全球多个金融中心取得了重要监管牌照,包括亚洲的LFSA、非洲的FSCA、澳大利亚的ASIC以及欧洲的CySEC,赢得了良好的行业口碑。这些牌照不仅彰显了XS.com对合规性、透明度和资金安全的承诺,也确保了全球交易者能够享受安全可靠的交易环境。XS.com始终聚焦未来发展,不断扩展业务版图、推动创新解决方案,并致力于为交易者提供前所未有的支持。以下是访谈内容的简体中文译文:在本次采访中,我们采访了XS.com集团首席商务官(CCO)Wael Hammad。作为多资产交易和金融科技创新领域的资深专家,Wael一直是XS.com成功背后的重要推动力。在采访中,他分享了XS.com如何在过去一年里实现快速创新与发展。从推出先进的交易工具、优化交易平台,到深化合作关系、完善VIP客户计划,XS.com始终致力于提升交易体验。在本次对话中,Wael深入解析了公司如何应对市场挑战、预判行业趋势,并持续为客户创造价值。采访者:2024年对XS.com而言是极具变革性的一年,公司在监管合规、技术创新和客户关系方面均取得了重大突破。能否大致介绍一下公司的重要里程碑?Wael:的确如此!2024年对XS.com来说确实是转型之年。我们始终聚焦于扩展合规版图、提升全球影响力,并推出创新交易工具,以帮助交易者更智能、更高效地交易。监管合规是我们的战略基石。我们始终坚持严格遵守全球监管要求,因为我们相信,一个真正卓越的企业需要不断扩展其监管版图。通过不断获取新的牌照,我们进一步巩固了在重要金融市场的地位,彰显了我们对行业最高标准的坚守,同时也确保客户能够获得透明、安全的交易体验。2024年,我们的最大里程碑是在多个主要金融中心成功获得了牌照,确保了公司完全符合国际监管标准。我们目前的监管足迹已遍及多个大洲,包括亚洲的LFSA、非洲的FSCA、澳大利亚的ASIC和欧洲的CySEC。但这只是一个开始。我们相信监管合规是一个持续推进的过程,XS.com仍在积极申请更多金融牌照,以进一步拓展全球影响力,并为客户提供更高水平的透明度和保护。采访者:XS.com近年频繁亮相国际金融活动,这对公司的发展有何影响?Wael:亲自与交易者、合作伙伴和行业领袖面对面交流,始终是不可替代的体验。XS.com非常重视全球金融展会,并积极参与各大金融活动、博览会与行业研讨会。我们的全球化布局使我们能够深化客户关系,深入了解不断变化的市场需求,并展示我们的创新技术与服务。这些活动还为我们提供了与各地交易者直接沟通的机会——了解他们喜欢什么、需要什么以及如何提升他们的交易体验。不同地区的交易者需求各异,例如拉美交易者的需求可能与南非、中东及北非或亚洲的交易者有所不同。正因如此,我们希望通过这些活动,倾听交易者的真实反馈,进而优化我们的定制化服务,确保我们能提供最适合他们的交易体验。我们始终致力于建立双向沟通渠道,无论是在展会现场,还是通过其他沟通渠道,我们都希望与交易者和合作伙伴保持紧密联系。这不仅帮助我们持续提升服务水平,还使我们能够准确把握行业趋势,确保为全球交易者创造更优质的交易环境。采访者:成功的企业往往离不开强有力的合作伙伴关系。XS.com如何建立和维护长期合作?Wael:合作伙伴是XS.com业务的核心,我们始终将他们视为公司成功的关键驱动力。因此,我们致力于构建以信任、透明度和长期发展为基础的战略同盟。无论是经纪商、金融机构还是联盟伙伴,我们都提供量身定制的合作模式,确保他们能够充分受益于XS.com不断扩展的交易产品矩阵、行业领先的交易条件以及专属忠诚计划。我们特别重视价值共创,确保每项合作都能实现互利共赢与可持续发展。与此同时,我们不断优化分润架构、深化战略合作,并提供定制化支持方案,助力我们的合作伙伴与XS.com共同成长。通过与合作伙伴的紧密协作,我们正在构建一个交易者和合作伙伴共生共赢的金融生态系统,确保所有参与者都能在这一体系中蓬勃发展。采访者:长期使用 XS.com 的交易者可享受专属权益。公司如何回馈长期忠诚的客户群体?Wael :我们通过专属权益体系彰显对忠诚客户的珍视。XS VIP计划正是我们为长期忠诚客户量身打造的尊享服务体系,今年我们对其进行了特别升级,其中包括定制化交易条件、一对一专家咨询、专业市场洞察等。除了交易特权,XS VIP客户还可享受尊享生活礼遇、独家活动邀约,以及与公司高管团队的直接互动机会。我们目前已在全球范围内举办了多场VIP专属研讨会和博览会,确保我们的VIP客户能够获得无与伦比的交流与学习机会。XS VIP的核心竞争力在于个性化服务深度。我们深入分析每位交易者的投资目标,精准提供市场工具与发展机遇。更值得期待的是,我们即将推出更多忠诚度计划,进一步提升合作伙伴关系与客户参与度。展望2025年,我们将推出更多专属忠诚计划,持续强化对客户的承诺,确保他们获得顶级的交易体验。采访者:交易者对提升交易表现的工具需求极大。XS.com在这方面有哪些创新?Wael:技术创新始终是XS.com的核心竞争力。其中最值得一提的是我们推出的AI Insights智能分析工具,由Hoc-Trade提供技术支持。这款革命性工具利用人工智能帮助交易者识别认知偏差并优化其决策。该系统通过分析交易行为,在交易时机、交易策略与风险管理等维度提供个性化反馈,最终提升投资组合管理水平与盈利能力。另一重大创新是我们还推出了高达1:2000的动态杠杆,为交易者提供更灵活的风险管理方案。不同于传统固定杠杆,我们的动态杠杆模型可根据交易量和市场环境自动调整,使交易者能够更灵活地实时制定交易策略。例如,在主要货币对和黄金交易中,杠杆最高可达1:2000,大幅提升了交易者的资金利用率,充分释放交易潜能。我们还在不断优化交易环境——例如提升订单执行速度、增强市场流动性,并拓展可交易资产范围,致力于打造流畅且强大的交易体验。采访者:作为正在重塑交易行业格局的全球领军者,XS.com凭借开创性创新与日益扩大的市场影响力,将如何在未来数年间为行业树立黄金标杆?Wael:XS.com的愿景是在创新力、可信度与适应力方面树立行业新标杆。我们将不断推出全新产品、优化交易条件,并获取更多金融牌照,以进一步扩大市场覆盖范围。我们不仅要提供顶尖交易工具,更要构建360度全方位的支持体系,以帮助客户取得成功。在巩固成熟市场领导地位的同时,我们将重点布局新兴市场。通过对技术研发、客户服务与合规布局的持续投入,我们的目标是让XS.com始终成为全球交易者的首选平台。XS.com始终专注于赋能交易者、加强合作关系,并以创新和以客户为中心的理念引领行业发展。未来,我们还将推出更多产品升级、扩展忠诚计划,并持续拓展全球业务,对于XS.com与合作伙伴的共同未来,我们充满信心与期待。采访者:感谢Wael先生今日拨冗接受采访,您所分享的见解可谓字字珠玑,令人获益匪浅。Wael:荣幸之至。如需阅读采访原文,请访问Finance Magnates官网:XS.com 公司概况XS 集团(以 "XS "或 "XS.com "品牌经营)是一家全球多元资产经纪商,提供多种金融产品交易服务。XS.com 于 2010 年在澳洲成立,现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者,在多个司法管辖区拥有监管牌照,并在全球各地设有办事处。XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术,并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。风险警告:我们的产品涉及保证金交易,具有很高的风险,可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者,阁下应当确保了解其中的风险。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.