Wael Hammad เผยมุมมองอนาคตของ XS.com ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ Finance Magnates

THAILAND, February 25, 2025 / Business News / -- ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ Finance Magnates เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Wael Hammad ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์กลุ่มของ XS .com ได้แบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตที่โดดเด่นของบริษัทและแผนการอันมุ่งมั่นสำหรับปี 2025 ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภท XS.com กำลังขยายขอบเขตด้านกฎระเบียบอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2010 XS.com ได้สร้างชื่อเสียงที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมด้วยการได้รับใบอนุญาตจากศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ เช่น LFSA ในเอเชีย, FSCA ในแอฟริกา, ASIC ในออสเตรเลีย และ CySEC ในยุโรป ใบอนุญาตเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ XS.com ในการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านการกำกับดูแล ความโปร่งใส และความปลอดภัย เพื่อให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถไว้วางใจใน XS.com ในฐานะพันธมิตรที่มั่นคงและปลอดภัยตลอดเส้นทางการเทรดของพวกเขาXS.com ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และมอบการสนับสนุนที่เหนือระดับให้กับเทรดเดอร์อย่างต่อเนื่องด้านล่างนี้คือบทสัมภาษณ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทย:ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราได้พูดคุยกับ Wael Hammad ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์กลุ่มของ XS.com ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในด้านการซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภทและนวัตกรรมฟินเทคในฐานะกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ XS.com Wael ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่การเปิดตัว เครื่องมือการเทรดขั้นสูง และพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดไปจนถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และยกระดับ โปรแกรมลูกค้า VIP XS.com ยังคงมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การเทรดให้ดียิ่งขึ้น ในการสัมภาษณ์นี้ Wael อธิบายว่าบริษัทสามารถก้าวนำหน้าความท้าทายของตลาด คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างไรผู้สัมภาษณ์: ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ XS.com โดยมีความก้าวหน้าสำคัญในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าคุณสามารถสรุปเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปีนี้ได้หรือไม่?Wael: แน่นอน! ปีนี้เป็นปีที่สำคัญสำหรับ XS.com เรามุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการขยายกรอบการกำกับดูแลพร้อมกับการเสริมสร้างสถานะของเราทั่วโลก และเปิดตัวเครื่องมือเทรดที่ล้ำสมัยเพื่อทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดยิ่งขึ้นทุกอย่างเริ่มต้นจากรากฐานด้านกฎระเบียบที่มั่นคงเรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่จะต้องขยายขอบเขตด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องด้วยการได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมเรากำลังเสริมสร้างสถานะในตลาดการเงินหลักทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษามาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองและความโปร่งใสที่สมควรได้รับหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในปีนี้คือการได้รับใบอนุญาตหลายฉบับจากศูนย์กลางการเงินหลัก ซึ่งช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้อย่างเต็มรูปแบบ เครือข่ายด้านกฎระเบียบของเราได้ขยายไปยังหลายทวีปรวมถึง LFSA ในเอเชีย, FSCA ในแอฟริกา, ASIC ในออสเตรเลีย และ CySEC ในยุโรป อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ยังคงดำเนินต่อไปเราเชื่อว่าการขยายขอบเขตด้านกฎระเบียบเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเรากำลังดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสถานะระดับโลกของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยการทำเช่นนี้เรากำลังตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการรักษามาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมและมอบความโปร่งใสและการคุ้มครองที่ลูกค้าของเราสมควรได้รับผู้สัมภาษณ์: XS.com มีบทบาทอย่างมากในงานอีเวนต์ทางการเงินระดับโลกสิ่งนี้ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทอย่างไร?Wael: ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้พบปะและเชื่อมต่อกับเทรดเดอร์ พันธมิตร และผู้นำในอุตสาหกรรมแบบตัวต่อตัว เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ทางการเงิน งานแสดงสินค้า และสัมมนาระดับนานาชาติทั่วโลก การมีตัวตนของเราในศูนย์กลางการเงินสำคัญทำให้เราสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดของเรางานอีเวนต์เหล่านี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้รับฟังความคิดเห็นจากเทรดเดอร์โดยตรง—ทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ ความต้องการของพวกเขา และวิธีที่เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การเทรดให้ดียิ่งขึ้น เทรดเดอร์ในแทบละตินอเมริกา อาจมีความต้องการที่แตกต่างจากเทรดเดอร์ใน แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง หรือเอเชีย แต่ละตลาดมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และการที่เราได้มีส่วนร่วมกับเทรดเดอร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้เราสามารถปรับแต่งการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นเราต้องการเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์และพันธมิตรของเราได้พูดคุยกับเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์หรือตามช่องทางอื่น ๆ ของเราการสื่อสารแบบสองทางนี้ทำให้เราสามารถพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันแนวโน้มของอุตสาหกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั่วโลกผู้สัมภาษณ์: ความร่วมมือที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโต XS.com มีแนวทางอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพันธมิตรของบริษัท?Wael: พันธมิตรคือหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา เรามองว่าพันธมิตรเป็นกลไกขับเคลื่อนความสำเร็จของ XS.com และเรามุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และการเติบโตร่วมกันในระยะยาวเพื่อสนับสนุนพันธมิตรของเรา—ไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ สถาบันการเงิน หรือบริษัทในเครือ—เรานำเสนอโมเดลความร่วมมือที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เงื่อนไขการซื้อขายชั้นนำของตลาด และโปรแกรมสัมมนาคุณสุดพิเศษ เรามุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับพันธมิตรของเราเพื่อให้ทุกความร่วมมือเกิดประโยชน์ร่วมกันและเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้เรายังคงพัฒนาโครงสร้างแบ่งปันรายได้ ปรับปรุงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และมอบการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพันธมิตร เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับเรา โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เรากำลังสร้างระบบแบบครบวงจรที่ทั้งเทรดเดอร์และพันธมิตรสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันได้ผู้สัมภาษณ์: เทรดเดอร์ที่อยู่กับ XS.com ในระยะยาวจะได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ XS.com มีแนวทางอย่างไรในการตอบแทนความภักดีของลูกค้า?Wael: เราตอบแทนความภักดีด้วยสิทธิพิเศษที่เหนือระดับ XS VIP เป็นโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นเพื่อยกย่องและมอบรางวัลให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราผ่านสิทธิประโยชน์ที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการในการเทรด ปีนี้เราได้พัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นโดยเพิ่มเงื่อนไขการเทรดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับพรีเมียมของตลาดนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านการเทรดลูกค้า XS VIP ยังได้รับเอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์รวมถึงคำเชิญเข้าร่วมงานอีเวนต์สุดพิเศษและโอกาสในการสื่อสาโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง เราได้เข้าร่วมสัมมนาและงานแสดงสินค้าระดับ VIP ทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ในระดับที่หาไม่ได้จากที่อื่นสิ่งที่ทำให้ XS VIP แตกต่างคือระดับของความเป็นส่วนตัวเราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจเป้าหมายของเทรดเดอร์แต่ละรายและมอบเครื่องมือและโอกาสที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในตลาด นอกจากนี้เรายังมีแผนพัฒนาโปรแกรมตอบแทนความภักดีเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เราตื่นเต้นที่จะเปิดตัวโปรแกรมตอบแทนความภักดีที่พิเศษยิ่งขึ้นตลอดปี 2025 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าและมอบประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาผู้สัมภาษณ์: เทรดเดอร์ต่างมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น XS.com สนับสนุนลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างไร?Wael: นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ หนึ่งในพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ AI Insights ที่ขับเคลื่อนโดย Hoc-Trade—เครื่องมือปฏิวัติวงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral AI) เพื่อช่วยเทรดเดอร์ระบุแนวโน้มในการเทรดและปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ ระบบนี้จะวิเคราะห์พฤติกรรมการเทรด และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเทรด กลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งช่วยพัฒนาเทคนิคการบริหารพอร์ตและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอีกหนึ่งการอัปเกรดที่สำคัญคือ Dynamic Leverage สูงสุดถึง 1:2000 ซึ่งมอบความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นในการบริหารความเสี่ยงแตกต่างจากระบบเลเวอเรจแบบคงที่ Dynamic Leverage ของเราจะ ปรับอัตโนมัติตามปริมาณการเทรดและสภาวะตลาด ทำให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ของตนได้แบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น สำหรับคู่สกุลเงินหลักในตลาดฟอเร็กซ์และทองคำ เลเวอเรจสามารถสูงสุดถึง 1:2000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มศักยภาพในการเทรดได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้เรายังพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความเร็วในการดำเนินคำสั่ง เพิ่มสภาพคล่อง และขยายประเภทสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ เป้าหมายของเราคือสร้างประสบการณ์การเทรดที่ลื่นไหลที่ทรงพลัง และตอบโจทย์ต่อความต้องการของ เทรดเดอร์ในทุกระดับผู้สัมภาษณ์: XS.com กำลังกำหนดนิยามใหม่ของการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเทรดด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและอิทธิพลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คุณมองเห็นว่า XS.com จะยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างไรในอนาคต?Wael: วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม โดยเน้นที่นวัตกรรม ความไว้วางใจ และความสามารถในการปรับตัวเรามุ่งมั่นที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับเงื่อนไขการเทรด และขยายขอบเขตด้านกฎระเบียบเพื่อเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นเป้าหมายของเราคือการมอบทั้งเครื่องมือที่ดีที่สุดและการสนับสนุนที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จนอกจากนี้เรามีแผนที่จะขยายบทบาทของเราในตลาดเกิดใหม่ พร้อมกับรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคที่แข็งแกร่งอยู่แล้วผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยี การบริการลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรากำลังก่อร่างอนาคตที่ XS.com จะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของ เทรดเดอร์ทั่วโลกในท้ายที่สุดเรามุ่งเน้นที่การเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ สร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตร และเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยโซลูชั่นที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโดยตรงด้วยการขยายธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมตอบแทนความภักดีที่กำลังจะเปิดตัว เรารู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตของ XS.com และพันธมิตรของเราผู้สัมภาษณ์: ขอบคุณ Wael ที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ข้อมูลเชิงลึกของคุณมีคุณค่าอย่างยิ่งWael: เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ Finance Magnates โดยตรงที่:เกี่ยวกับบริษัท XSXS Group (ภายใต้ชื่อแบรนด์ “XS” หรือ “XS.com”) คือโบรกเกอร์การลงทุนแบบหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่มอบโอกาสในการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ โดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลากหลายแห่ง และมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกXS.com มอบบริการให้นักเทรด นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลก โดยให้การเข้าถึงสภาพคล่องในระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น การบริหารความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศคำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ของเราใช้การเทรดด้วยมาร์จิ้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้นคุณควรมั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มลงทุน

