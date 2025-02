Wael Hammad tiết lộ tương lai đầy tầm nhìn của XS.com trong cuộc phỏng vấn với Finance Magnates

VIETNAM, February 25, 2025 / Business News / -- Trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Finance Magnates vào ngày 24 tháng 2, Wael Hammad, Giám đốc thương mại của Tập đoàn XS .com, đã tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về sự tăng trưởng ấn tượng và các kế hoạch đầy tham vọng của công ty cho năm 2025. Là công ty dẫn đầu toàn cầu về giao dịch đa tài sản, XS.com đang mở rộng dấu ấn quản lý của mình một cách chiến lược, tiên phong trong những tiến bộ công nghệ sáng tạo và xây dựng mối quan hệ khách hàng chặt chẽ hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình trong một thị trường không ngừng phát triển.Kể từ khi thành lập vào năm 2010, XS.com đã tạo dựng được danh tiếng tuyệt vời khi đảm bảo được giấy phép tại các trung tâm tài chính lớn như LFSA ở Châu Á, FSCA ở Châu Phi, ASIC ở Úc và CySEC ở Châu Âu. Những giấy phép này nhấn mạnh cam kết kiên định của XS.com trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ, minh bạch và bảo mật, đảm bảo rằng các nhà giao dịch trên toàn thế giới có thể tin tưởng vào công ty như một đối tác đáng tin cậy và an toàn trong hành trình giao dịch của họ.Với tầm nhìn hướng đến tương lai, XS.com cam kết mở rộng quy mô tăng trưởng, đổi mới các giải pháp và đảm bảo hỗ trợ vượt trội cho các nhà giao dịch của mình.Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn được dịch sang tiếng [Tiếng Việt]:Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi trò chuyện với Wael Hammad, Giám đốc Thương mại Tập đoàn XS.com, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch đa tài sản và đổi mới fintech. Là nhân tố quan trọng đứng sau sự thành công của XS.com, Wael chia sẻ cách công ty đã vượt qua một năm đổi mới và tăng trưởng mạnh mẽ.Từ việc ra mắt các công cụ giao dịch tiên tiến và nâng cấp nền tảng giao dịch đến củng cố quan hệ đối tác và hoàn thiện Chương trình Khách hàng VIP, XS.com không ngừng nâng tầm trải nghiệm giao dịch. Trong cuộc thảo luận này, Wael giải thích cách công ty luôn dẫn đầu trước những thách thức của thị trường, dự đoán xu hướng ngành và mang lại giá trị cho khách hàng.Người phỏng vấn: Năm 2024 là một năm đầy chuyển đổi đối với XS.com, với những bước tiến quan trọng trong việc tuân thủ quy định, công nghệ và tương tác với khách hàng. Anh có thể cung cấp tổng quan về những cột mốc quan trọng của công ty không?Wael: Chính xác! Năm nay thực sự là một bước ngoặt đối với XS.com. Chúng tôi đã tập trung cao độ vào việc mở rộng khung pháp lý, củng cố sự hiện diện toàn cầu và triển khai các công cụ đổi mới giúp giao dịch trở nên thông minh và hiệu quả hơn.Mọi thứ bắt đầu từ một nền tảng pháp lý vững chắc. Cam kết của chúng tôi đối với việc tuân thủ quy định là không lay chuyển, vì chúng tôi tin rằng một tổ chức thực sự vững mạnh là tổ chức không ngừng mở rộng phạm vi pháp lý của mình. Khi đạt được thêm các giấy phép mới, chúng tôi đang củng cố vị thế tại các trung tâm tài chính quan trọng, thể hiện sự tận tâm với các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành và đảm bảo rằng khách hàng nhận được sự bảo vệ cũng như tính minh bạch mà họ xứng đáng có được.Một trong những cột mốc quan trọng nhất trong năm nay là việc XS.com đã giành được nhiều giấy phép tại các trung tâm tài chính lớn, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Dấu ấn pháp lý của chúng tôi trải dài trên nhiều châu lục, bao gồm LFSA tại châu Á, FSCA tại châu Phi, ASIC tại Úc và CySEC tại châu Âu. Tuy nhiên, đây là một quá trình liên tục. Chúng tôi tin rằng việc mở rộng pháp lý không bao giờ dừng lại và hiện đang tích cực làm việc để đạt được thêm nhiều giấy phép nhằm củng cố hơn nữa sự hiện diện toàn cầu. Bằng cách này, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết với các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành, đồng thời mang đến cho khách hàng sự bảo vệ và minh bạch tối đa.Người phỏng vấn: XS.com đã tham gia rất tích cực vào các sự kiện tài chính toàn cầu. Điều này đã đóng góp như thế nào vào sự tăng trưởng của công ty?Wael: Không gì có thể thay thế được việc kết nối trực tiếp với các nhà giao dịch, đối tác và lãnh đạo trong ngành. Chúng tôi tự hào khi tài trợ cho các sự kiện tài chính quan trọng, hội chợ triển lãm và hội thảo trên toàn cầu. Sự hiện diện của XS.com tại các trung tâm tài chính trọng điểm đã giúp chúng tôi củng cố mối quan hệ, nắm bắt những nhu cầu thị trường đang thay đổi và giới thiệu các giải pháp đổi mới mới nhất.Những sự kiện này cũng mang đến cơ hội để chúng tôi lắng nghe trực tiếp từ các nhà giao dịch—hiểu được họ thích gì, cần gì và cách chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm giao dịch của họ. Một nhà giao dịch ở Mỹ Latinh sẽ có nhu cầu khác với một nhà giao dịch ở Nam Phi, MENA hay châu Á. Mỗi thị trường đều có những yêu cầu riêng biệt, và bằng cách chủ động tương tác với nhà giao dịch ở các khu vực khác nhau, chúng tôi có thể điều chỉnh dịch vụ của mình để đáp ứng kỳ vọng của họ tốt hơn.Chúng tôi mong muốn mang đến cho các nhà giao dịch và đối tác cơ hội kết nối trực tiếp với chúng tôi, dù là tại các sự kiện hay thông qua các kênh tương tác khác. Chính sự đối thoại hai chiều này giúp chúng tôi liên tục cải thiện dịch vụ, đón đầu xu hướng ngành và đảm bảo mang lại môi trường giao dịch tốt nhất cho khách hàng trên toàn cầu.Người phỏng vấn: Quan hệ đối tác vững mạnh đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng. XS.com đã xây dựng và duy trì mối quan hệ ý nghĩa với các đối tác như thế nào?Wael: Quan hệ đối tác là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi coi các đối tác là nhân tố quan trọng thúc đẩy thành công và cam kết xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin cậy, minh bạch và tăng trưởng bền vững.Để hỗ trợ các đối tác—dù là nhà môi giới, tổ chức tài chính hay đơn vị liên kết—chúng tôi cung cấp các mô hình hợp tác tùy chỉnh, đảm bảo họ được hưởng lợi từ danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng, điều kiện giao dịch hàng đầu thị trường và các chương trình khách hàng thân thiết độc quyền. Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra giá trị, đảm bảo mỗi quan hệ đối tác đều mang lại lợi ích song phương và hướng đến thành công dài hạn.Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng cải tiến các mô hình chia sẻ doanh thu, phát triển quan hệ hợp tác chiến lược và cung cấp hỗ trợ chuyên biệt nhằm giúp các đối tác phát triển cùng XS.com. Bằng cách điều chỉnh mục tiêu của mình theo hướng đồng hành với đối tác, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái nơi cả nhà giao dịch lẫn đối tác đều có thể phát triển mạnh mẽ.Người phỏng vấn: Những nhà giao dịch gắn bó lâu dài với XS.com được hưởng nhiều đặc quyền độc quyền. Công ty đã làm gì để tri ân sự trung thành của họ?Wael: Chúng tôi tri ân sự trung thành bằng sự độc quyền. XS VIP là cách chúng tôi ghi nhận và tưởng thưởng cho những khách hàng gắn bó nhất, với các đặc quyền được thiết kế riêng theo nhu cầu giao dịch của họ. Trong năm nay, chúng tôi đã nâng cấp chương trình để mang đến các điều kiện giao dịch tùy chỉnh, tư vấn chuyên sâu một đối một với chuyên gia, và quyền truy cập vào những phân tích thị trường cao cấp.Không chỉ dừng lại ở các lợi ích giao dịch, khách hàng VIP của chúng tôi còn nhận được những ưu đãi trong cuộc sống, lời mời tham dự các sự kiện độc quyền và cơ hội kết nối trực tiếp với ban lãnh đạo cấp cao. Chúng tôi đã tham gia nhiều hội thảo và triển lãm VIP trên toàn cầu, đảm bảo rằng khách hàng VIP của XS có cơ hội tuyệt vời để giao lưu và học hỏi.Điều thực sự khác biệt ở XS VIP chính là mức độ cá nhân hóa. Chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ mục tiêu của từng nhà giao dịch và cung cấp cho họ các công cụ, cơ hội cần thiết để thành công trên thị trường. Ngoài ra, chúng tôi đang phát triển thêm nhiều chương trình tri ân để nâng cao mối quan hệ đối tác và tương tác với khách hàng.Nhìn về tương lai, chúng tôi rất hào hứng khi chuẩn bị ra mắt thêm nhiều chương trình khách hàng thân thiết độc quyền trong năm 2025, tiếp tục khẳng định cam kết của XS.com trong việc mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho khách hàng.Người phỏng vấn: Các nhà giao dịch luôn tìm kiếm những công cụ giúp họ nâng cao hiệu suất giao dịch. XS.com đã hỗ trợ khách hàng như thế nào thông qua các sản phẩm đổi mới?Wael: Đổi mới là cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. Một trong những phát triển đột phá nhất chính là AI Insights, được cung cấp bởi Hoc-Trade - một công cụ mang tính cách mạng ứng dụng AI hành vi để giúp các nhà giao dịch nhận diện thiên kiến và cải thiện quyết định đầu tư. Hệ thống này phân tích hành vi giao dịch, cung cấp phản hồi cá nhân hóa về thời điểm vào lệnh, chiến lược và quản lý rủi ro, từ đó nâng cao kỹ năng quản lý danh mục và tối ưu hóa lợi nhuận.Một cải tiến quan trọng khác là Dynamic Leverage lên đến 1:2000, mang đến cho nhà giao dịch sự linh hoạt chưa từng có trong quản lý rủi ro. Không giống như các mô hình đòn bẩy cố định truyền thống, hệ thống đòn bẩy động của chúng tôi tự động điều chỉnh theo khối lượng giao dịch và điều kiện thị trường, giúp nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược theo thời gian thực. Ví dụ, với các cặp tiền tệ chính và Vàng, đòn bẩy có thể đạt tới 1:2000, cho phép nhà giao dịch tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình.Chúng tôi cũng liên tục nâng cấp môi trường giao dịch - cải thiện tốc độ khớp lệnh, tối ưu hóa thanh khoản và mở rộng danh mục tài sản có sẵn. Mục tiêu của XS.com là mang đến một trải nghiệm giao dịch mạnh mẽ và mượt mà, giúp khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Người phỏng vấn: XS.com đang tái định nghĩa ý nghĩa của việc trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực giao dịch. Với những đổi mới mang tính đột phá và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng, ông hình dung XS.com sẽ thiết lập tiêu chuẩn vàng cho ngành như thế nào trong những năm tới?Wael: Tầm nhìn của chúng tôi là thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành về đổi mới, tin cậy và khả năng thích ứng.Chúng tôi cam kết ra mắt các sản phẩm mới, cải thiện điều kiện giao dịch và mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách đạt thêm các giấy phép pháp lý quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cung cấp những công cụ giao dịch tốt nhất mà còn mang đến sự hỗ trợ toàn diện và tài nguyên 360 độ, giúp các nhà giao dịch đạt được thành công bền vững.Cuối cùng, chúng tôi tập trung vào việc trao quyền cho các nhà giao dịch, củng cố quan hệ đối tác và tiếp tục dẫn dắt ngành bằng những giải pháp sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm. Với các kế hoạch mở rộng, nâng cấp sản phẩm và chương trình khách hàng thân thiết sắp tới, chúng tôi rất hào hứng với những gì tương lai sẽ mang lại cho XS.com và các đối tác của chúng tôi.Đánh giá về Công ty XSXS Group (hoạt động dưới thương hiệu “XS” hoặc “XS.com”) là một nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, cung cấp quyền truy cập để giao dịch nhiều loại sản phẩm tài chính.Được thành lập tại Úc vào năm 2010, XS.com đã phát triển thành một nhà dẫn đầu thị trường toàn cầu trong lĩnh vực FinTech, dịch vụ tài chính và giao dịch trực tuyến. Công ty sở hữu nhiều giấy phép tại các khu vực pháp lý khác nhau và có văn phòng tại nhiều địa điểm trên thế giới.XS.com mang đến cho nhà giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và các nhà môi giới trên toàn cầu khả năng tiếp cận thanh khoản sâu cấp tổ chức và công nghệ giao dịch tiên tiến, kết hợp với trải nghiệm người dùng hiệu quả, quản lý quan hệ chất lượng cao và dịch vụ khách hàng xuất sắc.Cảnh báo rủi ro: Sản phẩm của chúng tôi được giao dịch theo hình thức ký quỹ và có mức độ rủi ro cao, có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn đầu tư. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi giao dịch.

