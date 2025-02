ワエル・ハマド氏、Finance MagnatesのインタビューでXS.comの今後について語る

JAPAN, February 25, 2025 / Business News / -- 2月24日、Finance MagnatesのインタビューでXS.comのグループ最高商業責任者ワエル・ハマド氏は、 XS .comの成長と2025年に向けた計画に関する見解について応えました。グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、規制当局への対応を拡大、革新的な技術の導入、お客様との関係を強化することで、進化し続ける市場での競争力を維持しています。2010年の設立以来、XS.comはアジアのLFSA、アフリカのFSCA、オーストラリアのASIC、ヨーロッパのCySECなど、主要な金融拠点でライセンスを取得し、高い評価を得ています。これは、同社がコンプライアンス、透明性、セキュリティの最高基準を維持し、世界中のトレーダーが信頼できる安全なパートナーとしてXS.comを信頼していることを証明しています。XS.comは未来を見据えて、成長の拡大、革新的なソリューションを提供し、トレーダーへのサポートをより一層強化することをお約束します。下記はインタビューの内容です。このインタビューでは、XS.comのグループ最高商業責任者、マルチアセット取引及びフィンテックのベテランであるワエル・ハマド氏にお話を伺います。XS.comの成功の原動力となるワエル氏は、同社が急速な革新と成長を遂げた1年をどのように乗り越えてきたのかを語ります。XS.comは、高度な取引ツールの導入や取引プラットフォームの強化から、パートナーシップの強化やVIPクライアントプログラムの改善に至るまで、取引体験の向上に努めています。インタビューでワエル氏は、同社が市場の課題にどのように向き合い、業界のトレンドを予測し、お客様に価値を提供し続けているのかを説明します。インタビュアー:2024年はXS.comにとって変革の年となりました。規制遵守、テクノロジー、クライアントとの関係強化において大きな進展がありましたが、今年の目標について教えてください。ワエル氏:今年はXS.comにとって画期的な年となりました。規制基盤の拡大、グローバルな地位の強化、そして取引をよりスマートかつ効率的にする革新的なツールの導入に全力を注いできました。すべての取り組みの出発点となるのは、強固な規制基盤です。私たちは規制遵守を最優先事項とし、企業は規制範囲を継続的に拡大し続けるべきだと考えています。新たなライセンスを取得することで、主要な金融市場での存在を強化し、業界最高水準の基準を満たすことに尽力するとともに、お客様が安心して取引できる環境と透明性を提供することを目指しています。今年最大の成果の一つは、主要な金融拠点で複数のライセンスを取得し、国際基準を準拠したことです。現在、当社の規制範囲はアジアのLFSA、アフリカのFSCA、オーストラリアのASIC、ヨーロッパのCySECなど、複数に広がっています。しかし、規制の拡大は継続的なプロセスであり、今後もさらなるライセンス取得に取り組み、グローバルな存在感を一層強化していきます。こうした取り組みを通じて、業界最高水準の基準を満たしながら、お客様に透明性と信頼性の高い取引環境を提供していきます。インタビュアー:XS.comは世界中の金融イベントに積極的に参加していますが、これが会社の成長にどのような影響を与えていますか?ワエル氏:トレーダーやパートナー、業界のリーダーと直接会って交流することは私たちの喜びです。私たちは、世界各地の主要な金融イベントやエキスポ、セミナーのスポンサーであることを誇りに思っています。こうした活動を通じて、主要な金融地域での存在感を強めるだけでなく、進化する市場のニーズを深く理解し、当社の最新のイノベーションを発信しています。また、イベントはトレーダーの皆さんと直接対話する機会であり、何が求められ、何を必要としているのかを理解し、取引環境をより良くするためのヒントを得る貴重な場です。ラテンアメリカのトレーダーと南アフリカや中東、アジアのトレーダーでは、それぞれ異なるニーズを持っています。市場ごとの特徴を把握し、地域ごとの期待に応えるために、私たちは積極的に現地のトレーダーと交流を深めています。トレーダーやパートナーの皆さんが、イベント会場やその他のチャネルを通じて、私たちと直接対話できる機会を提供したいと考えています。この双方向のコミュニケーションを大切にすることで、サービスの継続的な改善を図り、業界のトレンドを先取りし、世界中のお客様に最高の取引環境を提供できるよう努めています。インタビュアー:成長には強力なパートナーシップが不可欠ですが、XS.comはどのようにしてパートナーとの関係を築いていますか?ワエル氏:パートナーシップは私たちのビジネスの中心です。パートナーの皆様をXS.comの成功の重要な原動力と考え、信頼、透明性、長期的な成長に基づいた関係を築くことに全力を注いでいます。私たちは、ブローカーや金融機関、アフィリエイトなど、さまざまなパートナーに対して、それぞれのニーズに応じたコラボレーションモデルを提供しています。これにより、当社の拡大する商品ラインナップ、市場トップクラスの取引環境、そして独自のロイヤルティプログラムのメリットを最大限に活用できるようサポートしています。私たちの目的は、パートナーシップを単なる取引関係ではなく、双方にとって価値のある長期的な成功へと繋げることです。また、収益分配の仕組みを常に改善し、戦略的なコラボレーションを展開し、パートナーが当社とともに成長できるよう、個別にカスタマイズされたサポートを提供しています。私たちの目標とパートナーの目標を一致させることで、トレーダーとパートナーの双方が成長できるエコシステムを築いています。インタビュアー: XS.comを長くご利用いただいているトレーダーの皆様には、XS.comだけの特典をご用意されていますが、XS.comはどのようにロイヤリティに応えているのですか?ワエル氏: 私たちは、ロイヤルティに「特別感」で応えます。XS VIPは、最も忠実なお客様に対し、それぞれの取引スタイルに合わせた特別な特典を提供するプログラムです。今年は、このプログラムをさらに強化し、オーダーメイドの取引条件、専門家との1対1のコンサルティング、そしてプレミアムな市場分析へのアクセスを追加しました。取引面での特典だけでなく、VIPのお客様にはライフスタイル特典や特別イベントへの招待、さらにはトップマネジメントとの直接交流の機会も提供しています。世界各地でVIP向けのセミナーや展示会を開催し、最上級のネットワーキングや学習の機会を提供しています。XS VIPを他社と差別化する最大の要素は、「パーソナライズの深さ」です。私たちは各トレーダーの目標を丁寧に把握し、市場で成功するためのツールや機会を提供しています。さらに、ロイヤルティプログラムの拡充を進めており、より強固なパートナーシップとお客様との関係構築を目指しています。2025年に向けて、さらに特別なロイヤルティプログラムを導入する予定です。お客様に最高の取引体験を提供し続けるという私たちの取り組みを、さらに強化していきます。インタビュアー:トレーダーは常にパフォーマンス向上に役立つツールを探しています。XS.comは、どのような革新的なツールでお客様をサポートしていますか?ワエル氏:イノベーションは私たちの活動の中心です。最もエキサイティングな開発の一つは、Hoc-Tradeが提供するAIレポートです。これは行動AIを活用して、トレーダーの傾向を特定し、意思決定を改善する画期的なツールです。このシステムは、取引行動を分析し、取引のタイミングや戦略、リスク管理などの面でパーソナライズされたフィードバックを提供し、最終的にはポートフォリオ管理技術を強化させ、収益性を高めます。もう一つの大きなアップグレードは、最大1:2000のダイナミックレバレッジで、トレーダーに柔軟なリスク管理を提供します。従来の固定レバレッジ設定とは異なり、ダイナミックレバレッジモデルは取引量や市場の状況に応じて自動的に調整され、トレーダーはリアルタイムで戦略を最適化できます。例えば、主要な外国為替通貨ペアや金においては、レバレッジが最大1:2000に達し、トレーダーは取引の可能性を最大限に活用できます。また、約定スピードの向上、流動性の強化、利用可能な資産の多様化など、取引環境の改善にも取り組んでいます。私たちの目標は、シームレスで強力な取引体験を提供することです。インタビュアー:XS.comは、取引におけるグローバルリーダーとしての定義を再構築しています。画期的な革新と影響力の拡大を背景に、今後の業界で「最も信頼される存在」になることをどのように考えていますか?ワエル氏:私たちのビジョンは、イノベーション、信頼、適応力において新しい業界基準を確立することです。新しい製品を立ち上げ、取引条件を改善し、さらなる規制ライセンスを取得してリーチを拡大することに注力しています。当社の目標は、最高のツールだけでなく、トレーダーが成功するための最良のサポートと包括的なリソースを提供することです。さらに、新興市場での存在感を深め、確立された地域でのリーダーシップを維持することを目指しています。テクノロジー、カスタマーサービス、コンプライアンスへの継続的な投資を通じて、XS.comが世界中のトレーダーに選ばれ続ける未来を築きます。最終的には、トレーダーの力を引き出しながらパートナーシップを強化し、革新的でお客様中心のソリューションで業界をリードし続けることに焦点を当てています。XS.comとパートナーの皆様にとって、今後どのような未来が待っているのか、とても楽しみです。インタビュアー:本日はお時間をいただき、貴重な洞察をありがとうございました。ワエル氏:こちらこそ、ありがとうございました。オリジナルのインタビューをお読みいただくには、Finance Magnatesのサイトをご覧ください。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。

