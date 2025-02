Wael Hammad revela el futuro visionario de XS.com en entrevista con Finance Magnates

MEXICO, February 25, 2025 / Business News / -- En una entrevista en profundidad con Finance Magnates el 24 de febrero, Wael Hammad, Director Comercial del Grupo XS .com, compartió información clave sobre el impresionante crecimiento de la empresa y sus ambiciosos planes para 2025. Como líder global en trading multi-activos, XS.com está expandiendo estratégicamente su presencia regulatoria, innovando con avances tecnológicos y fortaleciendo las relaciones con sus clientes para mantener su ventaja competitiva en un mercado en constante evolución.Desde su fundación en 2010, XS.com ha construido una sólida reputación al obtener licencias en centros financieros clave, como LFSA en Asia, FSCA en África, ASIC en Australia y CySEC en Europa. Estas regulaciones reflejan el compromiso inquebrantable de XS.com con los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y seguridad, garantizando que los traders de todo el mundo puedan operar con confianza y fiabilidad.Con una visión puesta en el futuro, XS.com sigue comprometida con escalar su crecimiento, innovar nuevas soluciones y proporcionar un soporte incomparable a sus traders.A continuación, la entrevista traducida en español:En esta entrevista, hablamos con Wael Hammad, Director Comercial del Grupo XS.com, un experto en trading de múltiples activos e innovación en fintech. Como una de las principales fuerzas detrás del éxito de XS.com, Wael comparte cómo la empresa ha navegado un año de rápida innovación y crecimiento.Desde el lanzamiento de herramientas avanzadas hasta la mejora de sus plataformas y el fortalecimiento de asociaciones estratégicas, XS.com sigue elevando la experiencia de trading. En esta conversación, Wael explica cómo la empresa se anticipa a los desafíos del mercado, detecta tendencias de la industria y sigue entregando valor a sus clientes.Entrevistador: El año 2024 ha sido un período transformador para XS.com, con importantes avances en cumplimiento regulatorio, tecnología y participación de clientes. ¿Podría proporcionar un resumen de los hitos clave de la empresa?Wael: ¡Sin duda! Este año ha sido clave para XS.com. Nos hemos enfocado en expandir nuestro marco regulatorio, fortalecer nuestra presencia global y desarrollar herramientas innovadoras que hacen que el trading sea más eficiente.Todo comienza con una base regulatoria sólida. Nuestro compromiso con el cumplimiento es inquebrantable porque creemos que una gran organización debe expandir continuamente su alcance regulatorio. A medida que aseguramos licencias adicionales, estamos reforzando nuestra presencia en mercados financieros clave, demostrando nuestro compromiso con los más altos estándares de la industria y asegurando que nuestros clientes reciban la protección y transparencia que merecen.Uno de nuestros mayores hitos este año ha sido asegurar múltiples licencias en los principales centros financieros, garantizando el cumplimiento total con los estándares internacionales. Nuestra huella regulatoria se extiende por múltiples continentes, incluyendo LFSA en Asia, FSCA en África, ASIC en Australia y CySEC en Europa. Sin embargo, este es un proceso continuo. Creemos que la expansión regulatoria debe ser constante, y estamos trabajando activamente para asegurar licencias adicionales para fortalecer aún más nuestra presencia global. Al hacerlo, reafirmamos nuestro compromiso con los más altos estándares de la industria y brindamos a nuestros clientes la protección y transparencia que merecen.Entrevistador: XS.com ha sido muy activo en eventos financieros globales. ¿Cómo ha contribuido esto al crecimiento de la empresa?Wael: Nada se compara con conectar cara a cara con traders, socios e instituciones financieras. Nos enorgullece patrocinar eventos financieros importantes, expos y seminarios en todo el mundo. Nuestra presencia en regiones financieras clave nos ha permitido fortalecer relaciones, obtener información valiosa sobre las necesidades cambiantes del mercado y presentar nuestras últimas innovaciones.Estos eventos también nos brindan una oportunidad para escuchar directamente a los traders y entender qué les gusta, qué necesitan y cómo podemos mejorar su experiencia de trading. Un trader en América Latina tiene necesidades diferentes a un trader en África, MENA o Asia. Cada mercado tiene demandas únicas, y al interactuar activamente con traders en diferentes regiones, podemos adaptar mejor nuestros servicios a sus expectativas.Queremos ofrecer a nuestros traders y socios la oportunidad de hablar con nosotros directamente, ya sea en eventos o a través de otros canales de interacción. Este diálogo bidireccional nos permite mejorar continuamente nuestros servicios, mantenernos a la vanguardia de las tendencias de la industria y garantizar el mejor entorno de trading posible para nuestros clientes a nivel mundial.Entrevistador: Las asociaciones estratégicas son esenciales para el crecimiento. ¿Cómo cultiva XS.com relaciones significativas con sus socios?Wael: Las asociaciones son el corazón de nuestro negocio. Consideramos a nuestros socios como motores clave de nuestro éxito y estamos comprometidos en construir relaciones basadas en confianza, transparencia y crecimiento a largo plazo.Para apoyar a nuestros socios—ya sean brokers, instituciones financieras o afiliados—ofrecemos modelos de colaboración personalizados que garantizan que se beneficien de nuestra amplia gama de productos, condiciones de trading líderes en la industria y programas de fidelidad exclusivos. Nuestro enfoque está en crear valor mutuo, asegurando que cada asociación sea beneficiosa y esté posicionada para el éxito a largo plazo.También estamos mejorando continuamente nuestras estructuras de reparto de ingresos, desarrollando colaboraciones estratégicas y brindando soporte personalizado para ayudar a nuestros socios a crecer junto con nosotros. Al alinear nuestros objetivos con los de ellos, creamos un ecosistema donde tanto los traders como los socios pueden prosperar.Entrevistador: Los traders que permanecen con XS.com a largo plazo disfrutan de beneficios exclusivos. ¿Cómo recompensa la empresa la lealtad?Wael: Recompensamos la lealtad con exclusividad. XS VIP es nuestra forma de reconocer y premiar a nuestros clientes más leales con beneficios exclusivos adaptados a sus necesidades de trading. Este año, hemos mejorado el programa para incluir condiciones de trading personalizadas, asesorías uno a uno con expertos y acceso a análisis de mercado premium.Más allá de los beneficios de trading, nuestros clientes VIP reciben ventajas de estilo de vida, invitaciones a eventos exclusivos y contacto directo con la alta dirección. Hemos participado en múltiples seminarios VIP y expos a nivel mundial, asegurando que nuestros VIPs tengan acceso a oportunidades de networking y aprendizaje sin precedentes.Lo que realmente diferencia a XS VIP es el nivel de personalización. Nos tomamos el tiempo para conocer los objetivos de cada trader y brindarles las herramientas y oportunidades necesarias para sobresalir en los mercados. Además, tenemos en desarrollo nuevos programas de fidelización para mejorar aún más nuestras asociaciones y el compromiso con nuestros clientes.A lo largo de 2025, planeamos introducir más beneficios exclusivos, reforzando nuestro compromiso con nuestros traders y asegurando que reciban la mejor experiencia de trading posible.Entrevistador: Los traders siempre buscan herramientas que les ayuden a mejorar su desempeño. ¿Cómo apoya XS.com a sus clientes con ofertas de productos innovadores?Wael: La innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Uno de los desarrollos más emocionantes ha sido AI Insights, impulsado por Hoc-Trade – una herramienta revolucionaria que utiliza IA conductual para ayudar a los traders a identificar sesgos y mejorar su toma de decisiones. Este sistema analiza comportamientos de trading y proporciona retroalimentación personalizada sobre aspectos como el momento de ejecución, la estrategia y la gestión del riesgo, lo que, en última instancia, mejora las técnicas de gestión de cartera y la rentabilidad.Otra gran mejora ha sido el Apalancamiento Dinámico de hasta 1:2000, que brinda a los traders una flexibilidad sin precedentes en la gestión del riesgo. A diferencia de los modelos tradicionales de apalancamiento fijo, nuestro modelo de apalancamiento dinámico se ajusta automáticamente según el volumen de trading y las condiciones del mercado, permitiendo a los traders optimizar sus estrategias en tiempo real. Por ejemplo, en los principales pares de divisas del mercado forex y en el oro, el apalancamiento puede alcanzar hasta 1:2000, lo que permite a los traders maximizar su potencial de trading.También estamos en un proceso continuo de optimización del entorno de trading, mejorando la velocidad de ejecución, aumentando la liquidez y ampliando la variedad de activos disponibles. Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia de trading que sea tanto fluida como poderosa.Entrevistador: XS.com está redefiniendo lo que significa ser un líder global en el trading. Con innovaciones revolucionarias y una influencia en expansión, ¿cómo visualiza XS.com estableciendo el estándar de excelencia en la industria en los próximos años?Wael: Nuestra visión es establecer un nuevo estándar en la industria en términos de innovación, confianza y adaptabilidad.Estamos comprometidos con el lanzamiento de nuevos productos, la mejora de nuestras condiciones de trading y la obtención de licencias regulatorias adicionales para expandir nuestra presencia. Nuestro objetivo es brindar a los traders no solo las mejores herramientas, sino también el mejor soporte y 360 recursos integrales para ayudarles a tener éxito.Además, buscamos fortalecer nuestra presencia en mercados emergentes, al mismo tiempo que mantenemos nuestro liderazgo en regiones establecidas. A través de una inversión continua en tecnología, servicio al cliente y cumplimiento normativo, estamos construyendo un futuro en el que XS.com siga siendo la opción preferida de los traders a nivel mundial.En última instancia, nuestro enfoque es empoderar a los traders, fortalecer nuestras asociaciones y continuar liderando la industria con soluciones innovadoras y centradas en el cliente. Con más expansiones, mejoras de productos y programas de fidelización en desarrollo, estamos entusiasmados con lo que depara el futuro para XS.com y sus socios.Entrevistador: Gracias, Wael, por tomarse el tiempo de hablar con nosotros hoy. Sus ideas han sido invaluables.Wael: Ha sido un placer.Para leer la entrevista original, visite directamente Finance Magnates en:Reseña de XS CompanyEl Grupo XS (operando bajo el nombre comercial “XS” o “XS.com”) es un bróker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros para operar.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en la industria de FinTech, servicios financieros y trading en línea, con licencias en diversas jurisdicciones y oficinas en distintas ubicaciones alrededor del mundo.XS.com proporciona a traders, inversionistas institucionales y brókers acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología avanzada de trading, combinadas con una experiencia de usuario eficiente, una gestión de relaciones de alta calidad y un soporte al cliente excepcional.Advertencia de riesgo: Nuestros productos se operan con margen y conllevan un alto nivel de riesgo, lo que significa que es posible perder la totalidad de su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los inversores, por lo que es fundamental que comprenda los riesgos involucrados antes de operar.

