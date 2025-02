وائل حماد يتحدث عن رؤية "إكس أس" المستقبلية خلال حوار مع "فاينانس ماجنيتس"

UNITED ARAB EMIRATES, February 25, 2025 / Business News / -- في مقابلة مطولة مع "فاينانس ماجنيتس" (Finance Magnates)، كشف السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، عن الرؤية المستقبلية والخطط التوسعية للوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وتعمل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS.com )، على توسيع بصمتها التنظيمية بشكل استراتيجي، وريادة التطورات التكنولوجية المبتكرة، وبناء علاقات أقوى مع العملاء للحفاظ على ميزتها التنافسية في سوق متطورة باستمرار.ومنذ تأسيسها في عام 2010، اكتسبت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) سمعة ممتازة من خلال الحصول على تراخيص عالمية متعددة من ابرز الهيئات الرقابية حول العالم مثل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في استراليا، هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC)في أوروبا، هيئة لابوان للخدمات المالية (LFSA) في اسيا، هيئة سلوك القطاع المالي الجنوب إفريقي (FSCA) في افريقيا، وغيرها.تؤكد هذه التراخيص على التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال والشفافية والأمان، مما يضمن أن يتمكن المتداولون في جميع أنحاء العالم من الاعتماد على الشركة كشريك جدير بالثقة وآمن في رحلة التداول الخاصة بهم.وبالتركيز على المستقبل، تلتزم "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بتوسيع نطاق نموها، وابتكار حلول جديدة، وضمان دعم لا مثيل له لمتداوليها بهدف توفير افضل تجربة تداول.وفيما يلي الترجمة العربية لمقابلة السيد وائل حماد مع "فاينانس ماجنيتس" (Finance Magnates):في هذه المقابلة، نتحدث مع وائل حماد، المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وهو خبير مخضرم في مجال تداول الأصول المتعددة والابتكار في التكنولوجيا المالية.وبصفته القوة الدافعة وراء نجاح "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، يشاركنا السيد وائل كيف تمكن الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال من اجتياز عام من الابتكار والنمو السريع.من إطلاق أدوات تداول متقدمة وتحسين منصات التداول إلى تعزيز الشراكات وتحسين برنامج العملاء المميزين، تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الارتقاء بتجربة التداول.في هذه المناقشة، يشرح السيد وائل كيف تواصل الشركة تقدمها في ظل تحديات السوق، وتوقعها لاتجاهات القطاع المالي، وتقديم قيمة لعملائها.المحاور: كان عام 2024 عامًا مميزاً لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مع تقدم كبير في الامتثال التنظيمي والتكنولوجيا وإشراك العملاء، هل يمكنك تقديم نظرة عامة على المعالم الرئيسية لذلك؟وائل: نعم! كان هذا العام نقطة تحول بالنسبة لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، فقد ركزنا بشدة على توسيع إطارنا التنظيمي، وتعزيز حضورنا العالمي، وإطلاق أدوات مبتكرة تجعل التداول أكثر ذكاءً وكفاءة.يبدأ كل شيء بأساس تنظيمي متين. والتزامنا بالامتثال لا يتزعزع لأننا نعتقد أن المنظمة العظيمة حقًا توسع نطاقها التنظيمي باستمرار. وبينما نحصل على تراخيص إضافية، فإننا نعزز حضورنا في الأسواق المالية الرئيسية، ونظهر تفانينا في أعلى معايير الصناعة، ونضمن لعملائنا الحصول على الحماية والشفافية التي يستحقونها.كان أحد أهم إنجازاتنا هذا العام هو الحصول على تراخيص اضافية متعددة من ابرز الهيئات الرقابية حول العالم وضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية.وحاليا يمتد حضورنا التنظيمي إلى قارات متعددة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في استراليا، هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC)في أوروبا، هيئة لابوان للخدمات المالية (LFSA) في اسيا، هيئة سلوك القطاع المالي الجنوب إفريقي (FSCA) في افريقيا، وغيرها.ومع ذلك، فهذه عملية مستمرة. نعتقد أن التوسع التنظيمي مستمر، ونحن نعمل بنشاط على تأمين تراخيص إضافية لتعزيز حضورنا العالمي بشكل أكبر. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نعزز تفانينا في أعلى معايير الصناعة ونوفر لعملائنا الحماية والشفافية التي يستحقونها.المحاور: كان لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com) حضور بارز ومميز في اهم النشاطات والأحداث المالية العالمية. كيف ساهم ذلك في نمو الشركة؟وائل: لا يوجد شيء أفضل من التواصل مع المتداولين والشركاء ورواد القطاع المالي وجهاً لوجه. نحن نفخر برعاية الأحداث المالية الكبرى والمعارض والندوات في جميع أنحاء العالم. سمح لنا وجودنا في المناطق المالية الرئيسية بتعزيز العلاقات واكتساب رؤى قيمة حول احتياجات السوق المتطورة وعرض أحدث ابتكاراتنا.توفر لنا هذه الأحداث أيضًا فرصة للاستماع مباشرة إلى المتداولين - وفهم ما يحبونه وما يحتاجون إليه وكيف يمكننا تحسين تجربة التداول الخاصة بهم. لدى المتداول في أمريكا اللاتينية احتياجات مختلفة مقارنة بالمتداول في جنوب إفريقيا أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو آسيا. كل سوق لديه متطلبات فريدة، ومن خلال المشاركة النشطة مع المتداولين في مناطق مختلفة، يمكننا تخصيص خدماتنا بشكل أفضل لتلبية توقعاتهم.نريد أن نقدم لمتداولينا وشركائنا الفرصة للتحدث معنا بشكل مباشر، سواء في الأحداث أو من خلال قنوات المشاركة الأخرى. يتيح لنا هذا الحوار المتبادل تحسين خدماتنا بشكل مستمر، والبقاء في صدارة اتجاهات الصناعة، وضمان توفير أفضل بيئة تجارية ممكنة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.المحاور: الشراكات القوية ضرورية للنمو. كيف تعمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على تنمية علاقات شراكة ذات مغزى مع شركائها؟وائل: الشراكات هي جوهر عملنا. نحن نرى شركائنا كمحركين رئيسيين لنجاحنا، ونحن ملتزمون ببناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية والنمو الطويل الأجل.لدعم شركائنا - سواء كانوا وسطاء أو مؤسسات مالية أو شركات تابعة - نقدم نماذج تعاون مخصصة تضمن استفادتهم من مجموعة منتجاتنا المتوسعة وظروف التداول الرائدة في السوق وبرامج الولاء الحصرية. ينصب تركيزنا على خلق القيمة، وضمان أن تكون كل شراكة مفيدة للطرفين ومهيأة للنجاح الطويل الأجل.كما نعمل باستمرار على تعزيز نماذج تقاسم الإيرادات لدينا، وتطوير التعاون الاستراتيجي، وتقديم الدعم المخصص لمساعدة شركائنا على النمو جنبًا إلى جنب معنا. من خلال مواءمة أهدافنا مع أهدافهم، فإننا ننشئ نظامًا بيئيًا حيث يزدهر كل من المتداولين والشركاء.المحاور: يتمتع المتداولون الذين يبقون مع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لفترة طويلة بمزايا حصرية، كيف تكافئون العملاء الاوفياء لعلامتكم التجارية؟وائل: نحن نكافئ الولاء والوفاء بالمزايا الحصرية. ان تطوير برنامج العملاء المميزين (XS VIP) هو طريقتنا في الاعتراف بعملائنا الأكثر ولاءً ومكافأتهم بمزايا حصرية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. هذا العام، قمنا بتعزيز البرنامج ليشمل شروط تداول مخصصة، واستشارات فردية من الخبراء، والوصول إلى رؤى السوق المتميزة.أكثر من مجرد مزايا التداول، يتلقى عملاؤنا المميزين امتيازات نمط الحياة، ودعوات إلى أحداث حصرية، واللقاء المباشر مع الإدارة العليا، مما يضمن حصولهم على فرص لا مثيل لها للتواصل والتعلم.ما يميز برنامج العملاء المميزين (XS VIP) حقًا هو مستوى التخصيص. نأخذ الوقت الكافي لفهم أهداف كل متداول ونزودهم بالأدوات والفرص التي يحتاجون إليها للنجاح في السوق. علاوة على ذلك، لدينا عروض ولاء إضافية في طور الإعداد لتعزيز شراكاتنا وإشراك العملاء.وبالنظر إلى المستقبل، يسعدنا أن نقدم المزيد من برامج الولاء الحصرية طوال عام 2025، مما يعزز التزامنا تجاه عملائنا ويضمن حصولهم على أفضل تجربة تداول ممكنة.المحاور: يبحث المتداولون دائمًا عن أدوات تساعدهم على الأداء بشكل أفضل. كيف تدعم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بمنتجات مبتكرة؟وائل: الابتكار هو جوهر كل ما نقوم به. كان أحد أكثر التحديثات إثارة هو تقارير تحليل التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي - وهي أداة ثورية تستفيد من الذكاء الاصطناعي السلوكي لمساعدة المتداولين على تحديد التحيزات وتحسين عملية اتخاذ القرار. يحلل هذا النظام سلوكيات التداول، ويوفر ملاحظات شخصية حول جوانب مثل توقيت التداول والاستراتيجية وإدارة المخاطر، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تقنيات إدارة المحافظ وتعزيز الربحية.لقد قمنا أيضا بتطوير الرافعة المالية الديناميكية التي تصل إلى 1:2000، والتي تمنح المتداولين مرونة لا مثيل لها في إدارة المخاطر. على عكس إعدادات الرافعة المالية الثابتة التقليدية، يتكيف نموذج الرافعة المالية الديناميكي لدينا تلقائيًا وفقًا لحجم التداول وظروف السوق، مما يسمح للمتداولين بتحسين استراتيجياتهم في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، في أزواج العملات الرئيسية والذهب، يمكن أن تصل الرافعة المالية إلى 1:2000، مما يمكن المتداولين من تعظيم إمكاناتهم في التداول.كما نعمل باستمرار على تحسين بيئة التداول لدينا - من خلال تحسين سرعات التنفيذ وتعزيز السيولة وتوسيع تنوع الأصول المتاحة. هدفنا هو توفير تجربة تداول سلسة وقوية.المحاور: تعمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على إعادة تعريف معنى أن تكون رائدًا عالميًا في مجال التداول. مع الابتكارات الرائدة والتأثير المتزايد، كيف تتخيل أن تضع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المعيار الذهبي للقطاع في السنوات القادمة؟وائل: رؤيتنا هي وضع معيار جديد للقطاع المالي من خلال الابتكار والثقة والقدرة على التكيف.نحن ملتزمون بإطلاق منتجات جديدة، وتحسين ظروف التداول لدينا، وتأمين تراخيص تنظيمية إضافية لتوسيع نطاق وصولنا. هدفنا هو تزويد المتداولين ليس فقط بأفضل الأدوات ولكن أيضًا بأفضل الدعم والموارد لمساعدتهم على النجاح.وعلاوة على ذلك، نهدف إلى تعميق حضورنا في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على ريادتنا في المناطق الراسخة. من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا وخدمة العملاء والامتثال، نبني مستقبلًا حيث تظل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الخيار المفضل للمتداولين في جميع أنحاء العالم.في النهاية، ينصب تركيزنا على تمكين المتداولين، وتعزيز شراكاتنا، والاستمرار في قيادة الصناعة بحلول مبتكرة ومركزة على العملاء. مع المزيد من التوسعات وتحسينات المنتجات وبرامج الولاء في طور الإعداد، نحن متحمسون لما يحمله المستقبل لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com) وشركائها.المُحاور: شكرًا لك، وائل، على تخصيص الوقت للتحدث معنا اليوم. لقد كانت رؤاك لا تقدر بثمن.وائل: لقد كان من دواعي سرورنا.لقراءة النص الاصلي للمقابلة باللغة الانجليزية، يرجى زيارة "فاينانس ماجنيتس" (Finance Magnates)، من خلال الرابط التالي:تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

