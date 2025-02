TFI International conserve son statut de société canadienne

MONTRÉAL, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que, suite à la réaction reçue des actionnaires jusqu'à présent, TFI International demeurera une société canadienne et n’a plus l’intention de se re-domiciler du Canada vers les États Unis tel que précédemment annoncé.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com.

Pour tout complément d’information :

Alain Bédard

Président du CA, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent communiqué , la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou d’autres expressions semblables. Ces déclarations prospectives sont sujettes à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux actuellement anticipés. Les déclarations concernant les plans de la Société de maintenir son statut canadien sont des déclarations prospectives. La Société souhaite mettre en garde les lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à toute déclaration prospective qui ne fait référence qu'à des questions à la date à laquelle elles ont été formulées et qui sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution des circonstances.

