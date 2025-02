Cannara annonce la prolongation de sa convention de crédit avec BMO et de sa débenture convertible afin d’accroître sa flexibilité financière et de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie à long terme

MONTRÉAL, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, est heureuse d’annoncer la prolongation et les modifications connexes de sa convention de crédit existante avec la Banque de Montréal (« BMO ») et de sa débenture convertible émise à l’origine le 21 juin 2021, telle qu’amendée le 31 août 2023 et le 30 janvier 2024, d’un montant total initial de 5,7 millions de dollars à Olymbec Investments Inc. (« Olymbec » et, collectivement, la « débenture convertible Olymbec »), conçue pour optimiser la situation financière de la Société et améliorer sa capacité à exécuter sa stratégie à long terme.

« L’obtention de la prolongation de notre convention de crédit auprès de BMO, l’une des institutions financières les plus importantes et les plus réputées du Canada, et d’Olymbec, l’un des principaux actionnaires de Cannara, témoigne de leur confiance dans la stratégie de croissance à long terme et l’excellence opérationnelle de Cannara. Ce soutien nous donne la flexibilité financière nécessaire pour continuer à atteindre nos objectifs stratégiques tout en maintenant une approche disciplinée de croissance », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara.

Premier amendement à la convention de crédit modifiée et mise à jour

La Société a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord pour modifier et mettre à jour sa convention de crédit existante avec la BMO agissant en tant qu’agent administratif, arrangeur principal, agent de syndication et teneur de livre unique (la « convention de crédit révisée »).

Les principaux changements apportés par la convention de crédit révisée sont décrits ci-dessous. Tous les termes sont définis dans la convention de crédit révisée.

Prolongation de la durée : La date d’échéance de la convention de crédit révisée a été prolongée jusqu’au 31 décembre.



: La date d’échéance de la convention de crédit révisée a été prolongée jusqu’au 31 décembre. Ajustements de la structure de la dette : La convention de crédit révisée prévoit une structure d’endettement rationalisée, consolidant les facilités d’emprunt de la Société comme suit : (i) un prêt à terme accordé par la Banque de Montréal avec un engagement total de 34,8 millions de dollars (ii) une convention de crédit renouvelable de 10 millions de dollars destinée à être utilisée pour le fonds de roulement général et (iii) une lettre de crédit de 5,6 millions de dollars accordée à un fournisseur de services provincial pour soutenir la fourniture d’électricité.



: La convention de crédit révisée prévoit une structure d’endettement rationalisée, consolidant les facilités d’emprunt de la Société comme suit : (i) un prêt à terme accordé par la Banque de Montréal avec un engagement total de 34,8 millions de dollars (ii) une convention de crédit renouvelable de 10 millions de dollars destinée à être utilisée pour le fonds de roulement général et (iii) une lettre de crédit de 5,6 millions de dollars accordée à un fournisseur de services provincial pour soutenir la fourniture d’électricité. Mise à jour des clauses financières : La convention de crédit révisée contient également des clauses révisées qui offrent à la Société la flexibilité et les liquidités nécessaires pour poursuivre sa croissance et soutenir la mise en œuvre de sa stratégie à long terme.



Toutes les autres conditions initiales de la convention de crédit de BMO restent pleinement en vigueur. Pour une description complète de convention de crédit révisée, veuillez-vous reporter à la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 août 2024. Une copie de la convention de crédit révisée sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Troisième amendement à la débenture convertible

La Société a annoncé simultanément que les termes de sa débenture convertible émise le 21 juin 2021, telle qu’amendée le 31 août 2023 et le 30 janvier 2024, pour un montant total de 5,7 millions de dollars (la « débenture convertible Olymbec »), ont été amendés par Olymbec Investments Inc. (« Olymbec ») afin de prolonger l’échéance de la débenture convertible (le « troisième amendement à la débenture convertible »), sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les principaux changements apportés par le troisième amendement à la débenture convertible sont les suivants :

Prolongation de l’échéance : La date d’échéance de la débenture convertible Olymbec a été reportée au 31 mars 2028.



: La date d’échéance de la débenture convertible Olymbec a été reportée au 31 mars 2028. Droit d’exiger un remboursement partiel : Olymbec aura le droit d’exiger un premier remboursement partiel de la débenture convertible d’Olymbec jusqu’à concurrence de 1 million de dollars, sous réserve de l’approbation de BMO. Olymbec aura également le droit d’exiger un deuxième remboursement partiel le 30 septembre 2025, d’un montant égal à la moitié du capital restant à payer.



: Olymbec aura le droit d’exiger un premier remboursement partiel de la débenture convertible d’Olymbec jusqu’à concurrence de 1 million de dollars, sous réserve de l’approbation de BMO. Olymbec aura également le droit d’exiger un deuxième remboursement partiel le 30 septembre 2025, d’un montant égal à la moitié du capital restant à payer. Débenture convertible Javaa : Conformément à un accord signé avec Javaa Private Equity Inc. (« Javaa »), concomitamment à l’exécution du troisième amendement à la débenture convertible, une nouvelle débenture convertible non garantie (la « débenture convertible Javaa ») devrait être émise le ou vers le 29 septembre 2025 par la Société à Javaa, pour un montant en principal égal au montant nécessaire pour satisfaire la demande d’Olymbec pour le deuxième remboursement partiel conformément au troisième amendement à la débenture convertible. La débenture convertible Javaa aura une date d’échéance initiale au 31 mars 2028, au même taux d’intérêt que la débenture convertible Olymbec.



: Conformément à un accord signé avec Javaa Private Equity Inc. (« »), concomitamment à l’exécution du troisième amendement à la débenture convertible, une nouvelle débenture convertible non garantie (la « ») devrait être émise le ou vers le 29 septembre 2025 par la Société à Javaa, pour un montant en principal égal au montant nécessaire pour satisfaire la demande d’Olymbec pour le deuxième remboursement partiel conformément au troisième amendement à la débenture convertible. La débenture convertible Javaa aura une date d’échéance initiale au 31 mars 2028, au même taux d’intérêt que la débenture convertible Olymbec. Intérêts : Tel que mentionné dans le rapport de gestion de Cannara pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2024, la débenture convertible Olymbec porte un taux d’intérêt de 10,75 % par année, composé semi-annuellement à compter du 31 janvier 2025. Les intérêts encourus avant le 30 septembre 2025 seront dus et payables en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux, à un prix de conversion de 1,80 $ par action, au choix de la Société, sous réserve de l’approbation de TSXV. Suivant le 30 septembre 2025, les intérêts seront payés trimestriellement en espèces à un taux d’intérêt de 10,75 % par année.



Toutes les autres conditions de la débenture convertible Olymbec restent en vigueur. Pour une description complète de la débenture convertible Olymbec, veuillez-vous référer à la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 août 2024.

Javaa est détenue et contrôlée par Zohar Krivorot, le président du conseil d’administration et le directeur général de la Société. Ainsi, l’émission future de la débenture convertible Javaa peut être considérée comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») Il est anticipé que la transaction soit dispensée de l’obligation d’évaluation officielle et l’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5(a) et 5.7(1) a) du Règlement 61-101, sur la base qu’une détermination la juste valeur marchande de la participation anticipée de la personne apparentée ou la contrepartie payée n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

M. Derek Stern, administrateur non indépendant de la Société, détient une participation importante dans Olymbec, le détenteur de la débenture convertible. Ainsi, le troisième amendement à la débenture convertible considérée comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101. La Société a l’intention de s’appuyer sur les dispenses de l’obligation d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, sur la base qu’une détermination la juste valeur marchande de la participation anticipée de la personne apparentée ou la contrepartie payée n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Engagement de services de teneur de marché auprès d’Integral Wealth Securities

La Société a également annoncé qu’elle avait retenu les services d’Integral Wealth Securities Limited (« Integral ») pour fournir des services de tenue de marché conformément aux politiques de la TSXV. Integral est un courtier en valeurs mobilières privé et indépendant, agréé par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), qui exerce des activités de tenue de marché, de banque d’investissement et de gestion de patrimoine. Basée à Toronto, la société opère à partir de sept bureaux à travers le Canada. En tant que teneur de marché pour Cannara, Integral s’efforcera d’améliorer la liquidité des actions de Cannara et de contribuer à la création d’un marché actif et ordonné pour ces actions, conformément aux politiques de la TSXV, en achetant et en vendant des actions de Cannara sur la TSXV ainsi que d’autres lieux de négociation canadiens.

L’entente entre la Société et Integral (l’« entente ») débutera le 20 février 2024 pour une durée initiale d’un mois et sera renouvelable pour des périodes successives d’un mois par la suite. En contrepartie des services fournis par Integral, la Société versera à Integral une redevance mensuelle de 6 000 $ prélevée sur les liquidités disponibles de la Société pour une durée minimale d’un mois et renouvelable pour des périodes successives d’un mois. L’accord peut être résilié après le premier mois de la période, moyennant un préavis écrit de 30 jours.

L’entente ne contient aucun facteur de performance et aucune rémunération basée sur des titres n’est payable en vertu de l’entente. Integral est une partie indépendante de la Société et, au moment de l’accord pour les services d’Integral, à la connaissance de la Société ni Integral ni ses dirigeants n’ont d’intérêt, directement ou indirectement, dans les titres de la Société, ni ont l'intention ou le droit d'acquérir un tel intérêt.

Integral sera responsable des coûts qu’elle encourt en achetant et en vendant les actions ordinaires de la Société, et aucun tiers ne fournira de fonds ou de titres pour les activités de tenue de marché. L’accord avec Integral demeure asujetti à l’approbation de la TSXV.

Engagement d’Impaq pour des services liés aux relations avec les investisseurs

La Société a également annoncé qu’elle avait conclu une entente de services de consultation avec Impaq Capital Inc. (« Impaq ») afin de fournir certains services liés aux relations avec les investisseurs, y compris la réalisation d’une vérification diligente des marchés financiers et des marchés des capitaux, l’engagement proactif avec des professionnels de l’investissement, la préparation de rapports mensuels et la consultation avec la direction de la Société sur une base ad hoc (collectivement, l’« entente de RI d’Impaq »). Basée à Montréal, au Québec, Impaq propose aux entreprises des programmes de sensibilisation ciblés destinés aux professionnels de l’investissement basés en Amérique du Nord, ce qui permet de mieux faire connaître la Société. Le contrat est conclu pour une période initiale de trois mois à compter du 20 février 2025, et est renouvelable par périodes successives d’un mois par la suite. En contrepartie des services fournis par Impaq, la Société versera à Impaq une redevance mensuelle de 7 500 $ pour une durée minimale d’un mois.

L’entente de RI d’Impaq ne contient aucun facteur de performance et aucune rémunération basée sur des titres n’est payable en vertu de l’entente de RI d’Impaq. Impaq est une partie indépendante de la Société et, au moment de l’accord pour les services d’Impaq, à la connaissance de la Société, ni Impaq ni ses dirigeants n’ont d’intérêt, directement ou indirectement, dans les titres de la Société, ni n'ont l'intention ou le droit d'acquérir un tel intérêt. L’accord avec Impaq demeure asujetti à l’approbation de la TSXV.

Résultats des votes de l’assemblée générale annuelle et de l’assemblée extraordinaire des actionnaires

La Société a également annoncé les résultats du vote de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 janvier 2025.

Élection des administrateurs

Les actionnaires ont voté en faveur de la fixation du nombre d’administrateurs à cinq (5).

En faveur (#) En faveur (%) Contre (#) Contre (%) 49 598 316 99,92 % 40 988 0,08 %



Tous les candidats aux postes d’administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 16 décembre 2024 ont été élus par une majorité d’actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :



Candidats En faveur (#) En faveur (%) Abstention (#) Abstention (%) Zohar Krivorot 49 437 311 99,95 % 23 456 0,05 % Derek Stern 49 409 941 99,90 % 50 826 0,10 % Donald Olds 49 438 711 99,96 % 22 056 0,04 % Jack M. Kay 49 360 358 99,80 % 100 409 0,20 % Mary Durocher 49 243 303 99,56 % 217 464 0,44 %



Nomination des auditeurs

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., ont été nommés auditeurs de la Société par une majorité d’actionnaires pour l’exercice 2025. Les résultats du vote sont les suivants :

En faveur (#) En faveur (%) Abstention (#) Abstention (%) 49 614 419 99,95 % 24 885 0,05 %



Résolution approuvant le régime d’options d’achat d’actions

Les actionnaires ont également approuvé le régime d’options d’achat d’actions de la Société, comme l’exigent les politiques de la TSXV.

En faveur (#) En faveur (%) Contre (#) Contre (%) Abstention (#) Abstention (%) 49 373 955 99,82 % 76 559 0,15 % 10 253 0,02 %



Approbation du plan RSU

Les actionnaires ont également approuvé le régime d’unités d’actions restreintes de la Société, comme l’exigent les politiques de la TSXV.

En faveur (#) En faveur (%) Contre (#) Contre (%) Abstention (#) Abstention (%) 49 324 170 99,72 % 76 344 0,15 % 60 253 0,12 %



CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

A PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention, ni l’obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent document constituent des informations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations relatives à la structure de la dette de Cannara, à sa flexibilité financière, à l’émission de la débenture convertible Javaa, aux remboursements de la débenture convertible Olymbec, à l’engagement d’Integral pour fournir des services de tenue de marché et à l’engagement d’Impaq pour des services liés aux relations avec les investisseurs

Les déclarations prospectives concernent des événements ou des performances futurs et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles portent notamment sur la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses activités d’expansion prévues, ses offres de produits anticipées, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les clauses financières et autres des contrats de prêt, les performances économiques futures et la capacité de la Société à devenir un chef de file dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas »,"ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou d’une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des termes tels que « peut », « futur », « attendu », « a l’intention » et « estimations ». De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse www.cannara.ca/en/investor-area.

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle considère comme non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent document soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été émises lors de la préparation des déclarations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances de l’entreprise, les conditions du marché, ainsi que la demande des clients. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont assorties des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.