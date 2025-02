EBC Financial Group วิเคราะห์การค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีนที่กำลังเปลี่ยนโฉมการลงทุน

EBC Financial Group วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังส่งผลต่อการปรับโฉมตลาดการเงินทั่วโลก โดยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในกลุ่มสินทรัพย์หลักต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดทิศทางโลก: การพัฒนาด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกำลังปรับโฉมตลาดโลก—EBC วิเคราะห์แนวโน้ม การเคลื่อนไหวของตลาด และมุมมองของนักลงทุน

DC, UNITED STATES, February 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- ล่าสุดการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน กำลังก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในตลาดการเงินโลก ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าปะทุขึ้นอีกครั้ง จีนกำลังเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรับมือกับแรงกดดันจากภายนอก ขณะที่สหรัฐฯ กำลังปรับนโยบายด้านภาษีและการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินทุนทั่วโลก และเพิ่มระดับความผันผวนของตลาด นักลงทุนจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและกระแสเงินทุนที่ผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดัชนีหุ้น นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดต่างเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต EBC Financial Group (EBC) ได้สังเกตเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ปลอดภัยและกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง ในขณะที่นักลงทุนกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายและแสวงหาโอกาสลงทุน ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การกลับมาของสงครามการค้า: ความวิตกกังวลในตลาดและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

จีนเดินหน้าดำเนินมาตรการภาษีตอบโต้ล่าสุดด้วยแนวทางที่รอบคอบและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการตอบสนองอย่างเฉียบขาดต่อมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ และการรักษาเสถียรภาพของตลาดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเปราะบาง โดยเห็นได้จากปฏิกิริยาของตลาดที่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จากรายงานของล่าสุดของ Reuters ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุด หลังจากมีการประกาศมาตรการภาษีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยราคาทองคำสปอตแตะระดับ 2,942.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ รายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ายังคงกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำและเงิน ในขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของคู่เงิน USD/CNY โดยค่าเงินหยวนแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนกำลังติดตามมาตรการควบคุมเงินทุนของจีนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินหยวน

ป้อมปราการเศรษฐกิจของจีน: การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนโลก

ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของจีนในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือทางการค้าแบบใหม่ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์การลงทุนระดับโลก นับตั้งแต่ปี 2013 จีนได้ริเริ่มโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI)" ซึ่งได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม อาทิ ท่าเรือทางทะเลและทางน้ำ ท่าเรือทางรถไฟ และระบบรางข้ามทวีปที่เชื่อมโยง 150 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกันคิดเป็นสองในสามของประชากรโลก ขณะเดียวกัน การลงนามข้อตกลง RCEP ในปี 2020 ถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ครอบคลุมเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ความริเริ่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของปักกิ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดการพึ่งพาตลาดตะวันตก เมื่อจีนลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ แนวโน้มราคาสินทรัพย์อย่างโลหะมีค่าอาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป

ผลกระทบต่อตลาด: นโยบายการค้าที่กำลังเปลี่ยนโฉมสินทรัพย์สำคัญ

เมื่อไม่นานมานี้ สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการภาษี 10% ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมด ทำให้จีนตอบโต้ด้วยการกำหนดอัตราภาษี 10%-15% ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ มาตรการเหล่านี้ ประกอบกับภาษี 25% ของสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บจากเหล็กและอะลูมิเนียม ทำให้ความตึงเครียดทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้น พร้อมกับเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลก

ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ CGTN America David Barrett ซีอีโอ ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ได้กล่าวถึงผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ โดยระบุว่า "หากคุณกำลังคิดถึงการสร้างความปั่นป่วน ควรคำนึงว่าสหรัฐฯ มีการขาดดุลอย่างมากในภาคสินค้า และเกินดุลในภาคบริการ ซึ่งนับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับสหภาพยุโรปในการดำเนินการในเรื่องนี้"

แม้ว่า Barrett จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป แต่มุมมองของเขาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้น นั่นคือ วิธีที่กลุ่มเศรษฐกิจสำคัญกำลังปรับสมดุลนโยบายการค้าของตนเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ภาษีของสหรัฐฯ กระบวนการปรับตัวในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่าง สหรัฐฯ และจีน โดยจีนตอบโต้ด้วยมาตรการเฉพาะเจาะจงและมุ่งพัฒนาความร่วมมือทางการค้าในรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ จีนได้เพิ่มข้อจำกัดในการส่งออกแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง การเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมหลักของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งอาจมีผลต่อราคาของโลหะอุตสาหกรรมและต้นทุนการผลิต

นักวิเคราะห์จาก EBC ระบุว่า นโยบายการค้าเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยเน้นไปที่กลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจในน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังจับตามองการพัฒนาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าที่กำลังปะทุ ซึ่งอาจทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะเดียวกัน มาตรการภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ได้เพิ่มความเสี่ยงให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ

สำหรับนักลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่อาจเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของกระแสเงินทุนที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อัตราแลกเปลี่ยน USD/CNY ยังคงเป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดในด้านความเสี่ยง โดยแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทต่อไป: ตลาดเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการค้าสหรัฐฯ และจีน

การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ถึงจุดสูงสุดในปี 2022 ภายใต้นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ในสมัยดำรงตำแหน่งครั้งแรก ขณะเดียวกัน กระแสการแยกตัวทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นหากทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้ง

ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรง นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดถึงสัญญาณการปรับเปลี่ยนในนโยบายการค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มหรือลดความตึงเครียด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในหลายภาคส่วนของตลาด

ก้าวสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การเงิน

ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจและการเงิน นักลงทุนและผู้มีส่วนร่วมในตลาดจำเป็นต้องมีความคล่องตัวสูงเพื่อสามารถมองเห็นโอกาสในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น EBC Financial Group ยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาเหล่านี้ โดยนำเสนอสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้นักลงทุนสามารถปรับตัวได้อย่างมั่นใจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ebc.com/

