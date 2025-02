EBC Financial Group、米中貿易の変化が市場に与える影響を分析

EBCFinancial Groupは、米中貿易政策の転換が世界の金融市場に与える影響と主要資産の動向を分析しました

当社は米中貿易の変化が世界市場に与える影響と市場の動き、見通しについて分析を行いました。

DC, UNITED STATES, February 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- 米中間の貿易摩擦は、世界の金融市場にとって重大な意味を持ちます。中国は外部からの圧力から自国経済を強化する一方、米国は関税や外国投資に関する政策を変化させています。このような変化は、資本の流れを変え、市場のボラティリティを高めます。

市場参加者は、市場の動きへの潜在的な影響を評価するため、動向を注視しています。EBC Financial Group(以下、当社)は、トレーダーが今後のリスクと機会を見極める中で、安全資産とヘッジ戦略への需要が高まっていることを確認しています。

再燃した貿易戦争

中国が米国に対して取った報復関税措置は、過度な市場の混乱を避けつつ、米国の貿易措置に対応するという、慎重な姿勢を見せています。

最近のロイターの報道によると、今回の米中関税の発表を受けて金価格は記録的な高値に急騰し、金のスポット価格は1オンスあたり2942.70米ドルに達しました。この報道は、貿易戦争への懸念が金や銀のような安全資産への需要を引き起こしていると見られます。一方、外為市場では米ドル/人民元の変動が激しくなっており、世界的な貿易不安の中、人民元は対ドルで3週間ぶりの安値をつけました。中国は一帯一路構想のもと、米国市場への依存度を下げていることから、トレーダーは中国の資本規制措置や政策転換を注視し、潜在的な切り下げリスクを評価しています。

市場への影響

米国は最近、中国からの輸入品すべてに10%の関税を課し、中国はこれに対抗して米国の原油、液化天然ガス(LNG)、農業機械などに10~15%の関税を課しました。これらの措置は、鉄鋼とアルミニウムに対する米国の25%の関税と相まって、貿易摩擦を拡大させ、グローバル・サプライチェーンに対する懸念を高めています。

CGTNアメリカとの最近のインタビューで、当社英国法人のデイビッド・バレットCEOは、米国の貿易政策がもたらす影響について語りました。「もし貿易摩擦を起こそうと考えているのであれば、米国が商品では大赤字で、サービスでは黒字であることを考慮すれば、欧州連合(EU)にとってはかなり効率的な方法です」と同氏は述べました。

バレットCEOの意見は主要な経済圏が米国の関税戦略に対応して貿易政策を変更しているという傾向を反映しています。米中関係においても同様の戦略的調整が展開されており、中国は的を絞った対抗措置や代替的な貿易パートナーシップを通じて対応しています。

中国は半導体やハイテク製造に不可欠な重要鉱物の輸出規制を強化しています。この戦略的な動きは、米国の主要産業に影響を与えるだけでなく、世界の技術サプライチェーンにも影響を及ぼし、工業用金属価格と製造コストに影響を及ぼす可能性があります。

当社のアナリストは、これらの貿易政策が市場センチメントの重荷となっていると指摘します。原油や商品トレーダーは、このような動きを注視しており、特に貿易戦争の激化が世界の成長見通しにどのような影響を与えるかを注視しています。一方、米国の最新関税はリスク資産のリスクを高め、インフレに対する不透明感を高めています。

外国為替トレーダーにとって、新興国通貨は、進化する米中貿易情勢に資本フローが適応するにつれ、ボラティリティが高まる可能性があります。米ドル/人民元為替レートは、現在進行中の政策変更に対する市場の反応を反映し、世界のリスクセンチメントの重要な指標となっています。

新たな展開

米国の対中貿易は、トランプ大統領の1期目の保護主義的政策の結果、2022年にピークに達しました。トランプ氏がホワイトハウスに復帰したことで、デカップリングはさらに加速すると考えられます。

貿易摩擦の激化に伴い、世界の株価は乱高下に直面しています。トレーダーは、緊張を拡大させるか、緩和させるかの政策調整のシグナルを注視しており、各セクターのセンチメントに影響を与えています。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.