Mandalay Resources redovisar mineralreserver och mineraltillgångar för 2024 som närmar sig två miljoner guldekvivalenta uns i uppmätta och indikerade tillgångar

TORONTO, Feb. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) redovisar uppdaterade mineralreserver och mineraltillgångar för guld-antimongruvan Costerfield i Australien och guldgruvan Björkdal i Sverige per den 31 december 2024. Alla belopp i detta pressmeddelande är i USD om inget annat anges.

Koncernens utveckling i korthet

Totala mineralreserver på 815 000 guldekvivalenta uns 1 , en ökning med 9 % efter avskrivning.

, en ökning med 9 % efter avskrivning. Totalt uppmätta och indikerade mineraltillgångar på 1,97 miljoner guldekvivalenta uns2, en ökning med 14 % efter avskrivningar.

Costerfield utveckling i korthet

Betydande ersatta mineralreserver: 604 000 ton med 8,7 g/t guld och 1,8 % antimon, vilket motsvarar 168 000 gulduns och 11 000 ton antimon. Motsvarar 254 000 guldekvivalenta uns med en halt på 13,1 g/t 1 .

True Blue-fyndigheten uppvisade nästan en fyrfaldig ökning av guldekvivalenta uns inom antagna resurser, vilket förstärker dess potential som nästa brytvärda fyndighet: 145 000 ton med 13,1 g/t guld och 3,1 % antimon, motsvarande 61 000 gulduns och 4 500 ton antimon Motsvarar 96 000 guldekvivalenta uns med en halt på 22,6 g/t 2 .



Björkdals utveckling i korthet

Expansionen av det omfattande mineralsystemet ökade gruvans livslängd till 10 år: Ökningen av mineralreserverna mer än fördubblar 2024 års avskrivning. 125 600 gulduns tillfördes till en kostnad av 33 USD per uns.

Prospekteringsframgångar vid Storheden och Norrberget med växande antagna resurser stärker tillgången på potentiella mineraltillgångar: 11,7 miljoner ton kombinerade antagna resurser, som innehåller 564 000 gulduns.







_______________________________________________

1 Använda metallpriser för mineralreserver (se kommentarer till tabell 2)

2 Använda metallpriser för mineraltillgångar (se kommentarer till tabell 1)

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, kommenterade:

”Prospekteringsframgångarna vid Costerfield och Björkdal belyser den exceptionella potentialen i våra tillgångar. Den snabba expansionen av True Blue-fyndigheten vid Costerfield och den fortsatta resursutvecklingen vid Björkdal stärker vår tilltro till den framtida tillväxten i vår verksamhet. Vi ser fram emot att bygga vidare på dessa framgångar och ytterligare utöka vår resursbas under de kommande åren.”

Sammanfattning av koncernens mineraltillgångar och mineralreserver

Table 1: Group Mineral Resources as of December 31, 2024

Asset Resource

Category Inventory

(kt) Gold

Grade

(g/t) Antimony

Grade

(%) Contained

Gold (koz) Contained

Antimony

(kt) Gold

Equivalent

Grade

(g/t) Contained

Gold

Equivalent

(koz) Costerfield



Measured 455 12.9 3.3 188 15.1 20.7 303 Indicated 741 5.5 2.0 132 15.0 10.3 246 Björkdal



Measured 1,097 2.6 - 91 - 2.6 91 Indicated 19,663 2.1 - 1,331 - 2.1 1,331 Group Measured and Indicated 1,742 30.1 1,971 Costerfield Inferred 538 7.5 1.8 130 9.7 11.8 204 Björkdal Inferred 11,709 1.5 - 564 - 1.5 564 Group Inferred 694 9.7 768





Anteckningar: 1. Ekvivalensen beräknas genom att multiplicera innehållet av antimon med ett antimonpris på 19 000 USD/t och dividera med ett guldpris på 2 500 USD/oz. Detta läggs sedan till det inneslutna guldet för att få en ekvivalent för inneslutet guld. 2. Den guldekvivalenta halten beräknas genom att multiplicera den innehållna guldekvivalenten med 31,1025 och sedan dividera med antalet inventerade ton. 3. Ytterligare detaljer finns i tabellerna 3 och 5.

Table 2: Group Mineral Reserves as of December 31, 2024

Asset Reserve

Category Inventory

(kt) Gold

Grade

(g/t) Antimony

Grade

(%) Contained

Gold (koz) Contained

Antimony

(kt) Gold

Equivalent

Grade

(g/t) Contained

Gold

Equivalent

(koz) Costerfield



Proven 350 10.8 1.9 121 6.8 15.4 173 Probable 253 5.9 1.7 48 4.3 9.9 81 Björkdal



Proven 956 1.5 - 47 - 1.5 47 Probable 12,727 1.3 - 516 - 1.3 516 Group Proven and Probable 732 11.1 817





Anteckningar: 4. Ekvivalensen beräknas genom att multiplicera innehållet av antimon med ett antimonpris på 16 000 USD/t och dividera med ett guldpris på 2 100 USD/oz. Detta läggs sedan till det inneslutna guldet för att få en ekvivalent för inneslutet guld. 5. Den guldekvivalenta halten beräknas genom att multiplicera den innehållna guldekvivalenten med 31,1025 och sedan dividera med antalet inventerade ton. 6. Ytterligare detaljer finns i tabellerna 4 och 6.



Detaljer om uppskattningarna av mineraltillgångar och mineralreserver vid varje fastighet anges nedan. Beräkningarna har upprättats eller verifierats av följande oberoende tredje parter: SLR Consulting Ltd. (”SLR”) vid Björkdal; och SRK Consulting. (”SRK”) vid Costerfield.

Uppskattningarna av mineraltillgångar och reserver vid slutet av 2024 för Costerfield och Björkdal kommer att dokumenteras fullständigt i oberoende tekniska rapporter som utarbetats i enlighet med National Instrument 43-101 (”NI 43-101”) och som ska lämnas in på www.sedarplus.com och Mandalays webbplats www.mandalayresources.com inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.

Sammanfattning av Costerfields mineraltillgångar och mineralreserver

Under 2024, vid Costerfield, borrade Mandalay totalt 49,4 kilometer (”km”) prospekteringsdiamantkärna till en kostnad av 9,6 miljoner USD. Fördelningen av denna betydande borrningskampanj är följande:

9,8 km för att testa utvidgningar av Youle-, Shepherd- och Kendall-malmkropparna

26,7 km för att testa andra mål nära gruvan och

12,9 km för att testa andra regionala mål utanför nuvarande gruvverksamhet





De 12,9 km regionala provborrningarna omfattade 8,9 km borrning på den närbelägna True Blue-fyndigheten som ligger cirka 2 km nordväst om de nuvarande Youle-områdena. Den antagna resursen vid True Blue ökade med >300 % under 2024, med kvarts-stibnitmalmen utökad längs stupning och strykning. Denna malmkropp finns i Costerfield-siltsten (som också innehåller alla andra nuvarande mineraltillgångarna i Costerfield) och liknar dem som påträffats i Augusta- och Cuffley-malmkropparna som bröts mellan 2008 och 2018. Guld finns också i dessa ådror, vanligtvis i kvartsen.

Förutom borrning slutfördes 2 411 meter malmgångsutveckling huvudsakligen i Shepherd-malmkroppen. Bergartsprover som användes för att kontrollera gruvans kvalitet inkluderades också i den geologiska databasen och användes i beräkningsprocessen för mineraltillgångar för att förbättra klassificeringen av mineraltillgångar i områden som berörs av exploatering.

Borrkärnan loggades och provtogs av Costerfields geologer, som också utförde provtagning i gruvan. Alla prover skickades till Onsite Laboratory Services i Bendigo, Victoria, Australien för provberedning och analys. Geologi- och metallurgipersonalen vid anläggningen har implementerat en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av anläggningsspecifika och externt anskaffade standardreferensmaterial, duplikat och blanka prover med borr- och ytprover som lämnas in för analys. Platsspecifika standardreferensmaterial både producerades och certifierades av ORE Research and Exploration Pty Ltd. (OREAS). OREAS är ett australiensiskt konsultföretag som är specialiserade på kvalitetskontrollsystem för laboratorier.

Systemet acQuire Geoscientific Information Management (”GIM”) användes för att lagra och validera alla geologiska data som användes för beräkningen av mineraltillgångarna. En tvådimensionell (”2D”) metod för uppskattning av ackumulering användes för alla modeller. Denna metod anses vara den mest lämpliga för de smala ådrorna i Costerfield. Datamine™ Studio RM-plattformen stöder 2D-ackumuleringsberäkning och användes för att slutföra beräkningen av mineraltillgångarna. Validerade borrnings- och gruvprovtagningsdata importerades till Datamine och sammanställdes till full skärningsbredd. Guldanrikning, antimonanrikning (anrikning = gångens sanna bredd x gångens halt) och gångens sanna bredd beräknades i en 2D-blockmodell för varje malmkropp med hjälp av ordinär kriginginterpolation i zoner med hög datatäthet, och invers distans i ett begränsat antal antagna prospekteringsområden. Guld- och antimonhalterna räknades om med hjälp av beräknade ackumulerade data och åderns verkliga bredd.

Där åderns verkliga bredd är mindre än 1,2 m späddes åderhalterna ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 m med utspädningshalter på noll g/t guld och noll procent antimon för omgivande bergarter. Där åderns verkliga bredd är större än eller lika med 1,2 m späddes inte halterna ut.

Mineraltillgångarna rapporterades över en cut-off-halt på 4,3 g/t guld-ekvivalent ('AuEq'), vilket bestämdes med hjälp av Costerfields produktionskostnader för 2024, och med ett guldpris på 2 500 USD per uns och ett antimonpris på 19 000 USD per ton. Cut-off-halt uttrycks som AuEq för att möjliggöra inkludering och utläsning av den sekundära metallen (Sb) i termer av den primära metallen (Au). AuEq beräknas med hjälp av formeln AuEq = Au + (Sb x 2,39) där Sb uttrycks i procent och Au i gram per ton, båda baserade på 1,2 m utspädda halter.

Table 3: Mineral Resources at Costerfield, Inclusive of Mineral Reserves as of December 31, 2024

Category Inventory (kt) Gold Grade

(g/t) Antimony Grade

(%) Contained Gold

(koz) Contained

Antimony (kt) Measured (Underground) 412 13.6 3.6 180 14.8 Measured (Stockpile) 43 5.7 0.8 8 0.3 Indicated 741 5.5 2.0 132 15.0 Total Measured + Indicated 1,197 8.3 2.5 320 30.2 Inferred (Underground) 392 5.5 1.3 69 5.2 Inferred (True Blue) 145 13.1 3.1 61 4.5 Total Inferred 538 7.5 1.8 130 9.7





Anteckningar: 7. Mineraltillgången är beräknad per den 31 december 2024 med avskrivning fram till detta datum. 8. Mineraltillgången anges i enlighet med CIM:s riktlinjer och inkluderar mineralreserver. 9. Tonnage är avrundat till närmaste tusental; innehåll av guld (oz) är avrundat till närmaste tusental; innehåll av antimon (t) är avrundat till närmaste hundratal. 10. På grund av avrundning kan totalsummorna skilja sig från summan av de olika delarna. 11. 4,3 g/t AuEq cut-off-halt över en minsta gruvbredd på 1,2 m tillämpas där AuEq beräknas med formeln AuEq = Au g/t + 2,39 * Sb %. 12. AuEq-faktorn på 2,39 är beräknad på ett guldpris på 2 500 USD/oz, ett antimonpris på 19 000 USD/t och en återvinning på 91 % för Au och 92 % för Sb. 13. Ådrorna späddes ut till en minsta gruvbredd på 1,2 m innan cut-off-halten tillämpades och perifer mineralisering långt från nuvarande utveckling uteslöts för att uppfylla RPEEE-kriterierna (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction). 14. Lagermineraltillgången uppskattas baserat på undersökta volymer som kompletterats med produktionsdata. 15. Geologisk modellering, sammansättning av prover och uppskattning av mineraltillgångar för uppdaterade modeller utfördes av Joshua Greene, MAusIMM (Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy) och heltidsanställd av Mandalay Resources. 16. Mineralresursuppskattningen granskades och verifierades oberoende av Cael Gniel, MAIG RPGeo (medlem i Australian Institute of Geoscientists), registrerad geolog inom mineralresursuppskattning och anställd vid SRK Consulting. Gniel uppfyller kraven för att vara en ”kvalificerad sakkunnig” enligt NI 43-101 och är den kvalificerade sakkunnige enligt NI 43-101 för beräkningen av mineraltillgångar.



De uppmätta och indikerade kategorierna av mineraltillgångar användes för att uppdatera gruvplanen, huvudsakligen med en brytningsmetod baserad på långhålsbrytning med cementerad bergfyllning. En hållbar cut-off-halt på 5,6 g/t AuEq fastställdes utifrån Costerfields produktionskostnader för 2024, och en minsta stoppbredd på 1,5 m användes, med planerad och oplanerad utspädning vid nollhalt för både Au och Sb. En inkrementell cut-off-halt på 3,2 g/t AuEq tillämpades där inkrementella brytningsvillkor uppfylldes. AuEq-halten för mineralreserven beräknas med hjälp av råvarupriser på 2 100 USD/oz för Au och 16 000 USD/t Sb. AuEq beräknas med hjälp av formeln AuEq = Au + (Sb x 1,58) där Sb är i % och Au är i gram per ton. Den ekonomiska bärkraften för bevisade och sannolika mineralreserver demonstrerades vid metallpriser på 2 100 USD/oz Au och 16 000 USD/t Sb.

Table 4: Mineral Reserves at Costerfield as of December 31, 2024

Category Inventory

(kt) Gold Grade

(g/t) Antimony Grade

(%) Contained Gold

(koz) Contained

Antimony (kt) Proven Reserve Underground 307 11.4 2.1 113 6.5 Stockpile 43 5.7 0.8 8 0.3 Probable Reserve Underground 253 5.9 1.7 48 4.3 Total Proven and Probable 604 8.7 1.8 168 11.1





Anteckningar: 1. Mineralreserven är beräknad per den 31 december 2024 och utarmad för produktion fram till den 31 december 2024. 2. Tonnage är avrundat till närmaste tusental; innehåll av guld (oz) är avrundat till närmaste tusental; innehåll av antimon (t) är avrundat till närmaste hundratal. 3. På grund av avrundning kan totalsummorna skilja sig från summan av de olika delarna. 4. Malmådrorna har spätts ut till en minsta brytningsbredd på 1,5 m för stoppning och 1,8 m för malmutvinning. 5. En hållbar cut-off-halt på 5,6 g/t AuEq tillämpas. En operationell cut-off-halt på 3,2 g/t AuEq tillämpas när brytningshastigheten inte når upp till anläggningens kapacitet och gruvans livslängd inte förlängs. 6. De råvarupriser som använts är Au-priset på 2 100 USD/oz, Sb-priset på 16 000 USD/t och växelkursen USD:AUD på 0,68. 7. AuEq beräknas med hjälp av följande formel: AuEq = Au g/t + 1,58 * Sb %. 8. Mineralreserven är en delmängd, ett schema som endast omfattar uppmätta och indikerade mineraltillgångar, av en plan för gruvans livslängd som omfattar brytning av uppmätta, indikerade och antagna mineraltillgångar. 9. Beräkningen av mineralreserverna har gjorts av Vaughn Goyne, AAusIMM, som är heltidsanställd av Mandalay Resources. Beräkningen av mineralreserverna har gjorts av Vaughn Goyne från AAusIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) och heltidsanställd av Mandalay Resources. Robert Urie uppfyller kraven för att vara en ”kvalificerad sakkunnig” enligt NI 43-101 och är den kvalificerade sakkunnig enligt NI 43-101 för mineralreserven.



Nettominskningen på 19 900 uns guld i bevisade och sannolika mineralreserver för 2024, jämfört med 2023, består av ett tillskott på 34 800 uns guld genom omvandling av mineraltillgångarna inom Costerfield-verksamheten samt en total minskning på 54 800 uns guld genom utvinning eller uteslutning av mineralreserverna från 2023 till följd av gruvproduktion eller gruvutvärdering under 2024. Nettoökningen på 480 ton antimon i bevisade och sannolika mineralreserver består av 3 400 ton antimon som tillförts genom omvandling av mineraltillgångar i Costerfield-verksamheten och 3 110 ton antimon som utvunnits eller uteslutits från 2023 års mineralreserver genom gruvproduktion eller omvärdering av gruvdriften 2024.

Sammanfattning av Björkdals mineraltillgångar och mineralreserver

Sedan beräkningen av mineraltillgångarna slutfördes vid årsskiftet 2022 har ytterligare borrhål färdigställts i Björkdal-gruvan med fokus på området Eastern Extension, Aurora och ett nyupptäckt område kallat North Zone Below Marble, som är en fortsättning norrut av Björkdal-systemet. Ytterligare borrning genomfördes också vid fyndigheterna Storheden och Norrberget, som ligger cirka 1 km respektive 4 km öster om Björkdal-gruvan. Beräkningen av mineraltillgångar i slutet av 2024 omfattar resultaten av den nya borrningsinformationen som omfattar 41 427 m vid Björkdal och 16 083 m vid regionala mål under de två åren. Dessutom inkluderade underjordsoperationerna 10 832 meter av utveckling på åder under 2023 och 2024, vilket kartlades och provtogs i detalj enligt protokollen för haltkontroll.

Förutom den vanliga uppdateringen av mineraliseringsramarna för att ta hänsyn till ny borrnings- och provtagningsinformation, var arbetsflödet och uppskattningsparametrarna som användes för att förbereda årsmodellen för Björkdals långsiktiga blockmodell 2024 i stort sett oförändrade.

De rapporterade cut-off-halterna för mineraltillgångarna och mineralreserverna ändrades för att återspegla högre guldpriser och mer gynnsamma valutakurser jämfört med tidigare uppskattningar. Den totala effekten är en avsevärt lägre cut-off-halt, vilket tillför låggradigt material till mineraltillgångarna i den öppna gruvan. Dessa beskrivs närmare i kommentarerna till tabellerna.

Uppdaterade driftskostnader och ingångsparametrar som baseras på faktiska siffror för Q1 till Q3 2024 och budgeten för 2025 användes i processen för beräkning av mineralreserver.

De beräknade mineraltillgångarna presenteras i tabell 3. De beräknade mineralreserverna presenteras i tabell 4.

Table 5: Björkdal Mineral Resource Estimate, Inclusive of Mineral Reserves, as of December 31, 2024

Category Area Inventory

(kt) Gold Grade

(g/t) Contained Gold

(koz) Measured Björkdal Underground 1,097 2.57 91 Indicated Björkdal Underground 13,792 2.41 1,069 Björkdal Open Pit 4,130 1.61 213 Norrberget Open Pit 221 2.76 20 Stockpiles 1,520 0.59 29 Total Measured + Indicated 20,760 2.13 1,421 Inferred Björkdal Underground 3,178 2.11 216 Storheden Underground 1,769 1.74 99 Björkdal Open Pit 6,666 1.09 233 Norrberget Open Pit 96 5.36 17 Total Inferred 11,709 1.50 564

Anteckningar:

Björkdals mineraltillgångar beräknas med hjälp av borrhåls- och provtagningsdata per den 30 september 2024 och utvinns för produktion till och med den 31 december 2024. Norrbergets mineraltillgångar baseras på ett stoppdatum för data som är den 30 september 2024. CIM:s (2014) definitioner och 2019 års CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines följdes för mineraltillgångar. Mineraltillgångar inkluderar mineralreserver. Mineraltillgångarna har beräknats med ett genomsnittligt guldpris på 2 500 USD/oz och en växelkurs på 10,35 SEK/USD. Bulkdensiteten är 2,74 t/m3 för ådror och bergart. Bulkdensiteten är 2,92 t/m3 för skarnmalmskroppar. Höga guldhalter beagränsades till 30 g/t Au för dagbrottet i Björkdal. Höga guldhalter för den underjordiska gruvan begränsades till 60 g/t Au för den första sökningen och 40 g/t Au för efterföljande sökningar. De höga guldhalterna vid Norrberget begränsades till 24 g/t Au. Interpolering gjordes med omvänt avstånd i kubik med hjälp av diamantborrning, omvänd cirkulation och kanalprover. Mineraltillgångarna i Björkdals dagbrott uppskattas till en cut-off-halt på 0,17 g/t Au inom en optimerad dagbrottsgräns (pit shell). Norrbergets dagbrottsresurser har beräknats med en cut-off-halt på 0,27 g/t Au inom en optimerad dagbrottsgräns (pit shell). Mineraltillgångarna under jord är beräknade med en cut-off-halt per block på 0,71 g/t Au för alla gångar. En nominell minsta brytningsbredd på 2,5 m användes för att tolka ådrorna. Rapporterade mineraltillgångar är reducerade för tidigare bruten underjordsort och brytningsrum och exkluderar kvarlämnat material. Mineraltillgångar från lager baseras på undersökta volymer som kompletteras med produktionsdata. Mineraltillgångar som inte är mineralreserver har inte visat sig vara ekonomiskt lönsamma. Siffrorna kan avvika från summan på grund av avrundning. Den oberoende och kvalificerade sakkunnige för beräkningen av mineraltillgångarna i Björkdal och Norrberget är Reno Pressacco, M.Sc.(A), P.Geo., Associate Principal Geologist hos SLR, som är en kvalificerad sakkunnig enligt NI 43-101.

Bortsett från den normala uppdateringen av underjordsutvecklingen och brytningsrumsramarna samt den nya optimeringen av dagbrotten i Björkdal och Norrberget med hänsyn till den uppdaterade resursmodellen, var arbetsflödet och de modifierande faktorerna som användes för att förbereda Björkdals mineralreserver vid utgången av 2024 i stort sett oförändrade jämfört med de som användes under föregående år.

Table 6: Björkdal Mineral Reserve Estimate, as of December 31, 2024

Category Area Inventory

(kt) Gold Grade

(g/t) Contained Gold

(koz) Proven Björkdal Underground 956 1.53 47 Total Proven 956 1.53 47 Probable Björkdal Underground 5,721 1.59 293 Björkdal Open Pit 5,325 1.05 180 Norrberget Open Pit 161 2.72 14 Stockpiles 1,520 0.59 29 Total Probable 12,727 1.26 516 Total Proven & Probable 13,683 1.28 563

Anteckningar:

Björkdals mineralreserver uppskattas med hjälp av borrhåls- och provtagningsdata per den 30 september 2024 och töms för produktion till och med den 31 december 2024. Norrbergets mineralreserver är baserade på ett stoppdatum för data den 30 september 2024. CIM:s (2014) definitioner har följts för mineralreserver. Mineralreserverna i dagbrottet för Björkdal baseras på gruvplanering utifrån en uppdaterad resursmodell, med en blockutspädning på 100 % vid 0,0 g/t Au för block över 1,0 g/t och 100 % vid in-situ-halt för block under 1,0 g/t, men över en cut-off-halt på 0,20 g/t Au. Tillämpningen av dessa blockutspädningsfaktorer baseras på historiska avstämningsdata från 2018 och 2019. En cut-off-halt på 0,20 g/t Au tillämpades för att uppskatta mineralreserverna i dagbrottet. Mineralreserverna för Norrberget i dagbrott baseras på 25 % utspädning vid 0,0 g/t Au och en cut-off-halt på 0,32 g/t Au. Underjordiska mineralreserver baseras på gruvplanering som utförts på en uppdaterad resursmodell. Minsta brytningsbredd på 3,1 m för brytningsrum (efter utspädning) och 4,6 m för brytning (efter utspädning) användes. Utspädning i brytningsrum beaktades genom att addera 0,25 m på vardera sidan samt en extra 25 % utspädning från överbrytning i sidoväggarna. Utspädningsfaktorer på 20 % för malmorter och 10 % för huvudutveckling tillämpades på de planerade utvecklingsbredderna. Gruvbrytningen bedömdes uppgå till 95 % för inneslutna uns inom stopp och 100 % för utveckling. En cut-off-halt på 0,85 g/t Au tillämpades på material som utvunnits inom brytningsrum. En inkrementell cut-off-halt på 0,20 g/t Au användes för brytningsmaterialet. Mineralreserverna i lager baseras på undersökta volymer kompletterade med produktionsdata per den 31 december 2024. Mineralreserverna har beräknats med ett genomsnittligt långsiktigt guldpris på 2 100 USD/oz för Björkdal och Norrberget och en växelkurs på 10,35 SEK/USD. Tonnage och innehållet guld har avrundats till närmaste tusental. Siffrorna kan avvika från summan på grund av avrundning. Den oberoende kvalificerade sakkunnige för beräkningen av Björkdals mineralreserver är Rick Taylor, MAusIMM (CP), Associate Principal Mining Engineer vid SLR, som är en kvalificerad sakkunnig enligt definitionen i NI 43-101.





Totalt 125 600 uns guld tillfördes mineralreserver vid Björkdal under 2023 och 2024 till en prospekteringskostnad om 4,2 miljoner USD, exklusive regionala prospekteringsutgifter. Prospekteringskostnaden för att lägga till dessa ytterligare mineralreserver uppgick till 33,4 USD per uns guld.

Kvalificerade sakkunniga

Samtliga nedan angivna kvalificerade sakkunniga har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande vad avser beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver som redovisas i detta pressmeddelande. De kvalificerade sakkunniga känner inte till några gruv-, metallurgiska, infrastruktur-, tillstånds- eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka deras respektive beräkning av mineralreserver. De kvalificerade sakkunniga (QP) känner inte till några miljö-, tillstånds-, juridiska, äganderätts-, skatte-, socioekonomiska, marknadsförings-, politiska eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka deras respektive beräkning av mineraltillgångar.

Beräkningarna av mineraltillgångar för Costerfield och True Blue utfördes under överinseende av Cael Gniel MAIG RPGeo (Mineral Resource Estimation), anställd av SRK Consulting och oberoende gentemot Mandalay. Han är en kvalificerad sakkunnig i enlighet med NI 43-101.

Beräkningen av mineralreserverna för Costerfield utfördes under överinseende av Robert Urie FAusIMM, som är heltidsanställd av SRK Consulting och oberoende gentemot Mandalay. Han är en kvalificerad sakkunnig i enlighet med NI 43-101.

Beräkningarna av mineraltillgångarna för Björkdal och Norrberget har granskats av Reno Pressacco, M.Sc.(A), P.Geo., Associate Principal Geologist, anställd av SLR och oberoende gentemot Mandalay. Han är en kvalificerad sakkunnig i enlighet med NI 43-101.

Beräkningen av Björkdals mineralreserv utfördes under överinseende av Rick Taylor, CP, MAusIMM, Principal Mining Engineer, anställd av SLR och oberoende gentemot Mandalay. Han är en kvalificerad sakkunnig i enlighet med NI 43-101.

För mer information

Frazer Bourchier

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Director, Business Valuations och IR

Kontakt:

647.258.9722

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay är ett Kanada-baserat naturresursbolag med produktionstillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay strävar efter att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt och samtidigt främja ett starkt samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam verksamhet och framgångsrik organisk prospektering vid gruvorna Costerfield och Björkdal, samtidigt som man aktivt utvärderar möjligheter till tillväxt och icke-utspädande oorganisk tillväxt. Vid Costerfield fokuserar bolaget på att bryta de höghaltiga ådrorna Youle och Shepherd och samtidigt utöka mineraltillgångarna och reserverna nära gruvan och i regionen. Vid Björkdal är målet att öka produktionen från området Eastern Extension och andra zoner med högre marginaler, såsom North Zone, för att optimera lönsamheten under de kommande åren.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller 'framåtblickande uttalanden' enligt definitionen i tillämpliga värdepapperslagar. Läsarna uppmanas att inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som framgår av dessa uttalanden beroende på bland annat förändringar i råvarupriser och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan medföra att de faktiska resultaten och utvecklingarna avviker från de som beaktas i framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande hittas under rubriken 'Riskfaktorer' i Mandalays årsrapport daterad den 28 mars 2024, som finns tillgänglig på Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dock inte garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsare inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.

