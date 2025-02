PHILIPPINES, February 21 - Press Release

February 21, 2025 Gatchalian urges LGUs, law enforcement agencies to arrest proliferation of love scams Senator Win Gatchalian has called on local government units (LGUs) and law enforcement agencies to arrest the proliferation of love scams that have been victimizing countless foreign nationals. Gatchalian made the call following a claim made recently by the Australian Federal Police that around AUS$24 million were already lost to Philippine-based scammers, who were able to dupe love-struck Australians into giving their money to fraudsters they met through various online dating apps. The senator plans to file a resolution on the issue. "Nakakahiya na mismong mga kapwa natin Pilipino ang nambibiktima ng mga dayuhan. Sinisira nila ang magandang imahe ng mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na ang ating mga OFW, na nakilalang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ang mga ganitong insidente ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanilang oportunidad sa trabaho sa ibang bansa sa hinaharap," said Gatchalian, adding that some of these love scam operations could be remnants of illegal POGOs that used to operate in the country. "Law enforcement agencies such as the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation should work closely with law enforcement agencies in other countries to weed out such criminal activities in the Philippines," the lawmaker said. Gatchalian surmised scammers may also be targeting Filipinos, and thus the need to enhance awareness and education on these online scams. Some Filipinos may have already fallen prey to such love scams but have not reported such incidents as they could be apprehensive of possible societal judgment, he said. Scammers, Gatchalian said, usually undertake profiling of their targets and often take advantage of vulnerabilities of potential victims. He said individuals who are isolated and seeking companionship, those experiencing changes in their lives as well as those who lack online safety awareness are most susceptible to love scams. According to him, appropriate criminal charges must be filed against perpetrators of love scams to dissuade others from perpetrating similar online scams. The chair of the Senate Committee on Ways and Means, Gatchalian has been advocating for the expulsion of all scamming activities in the country, including those of investment and love scams. Gatchalian hinikayat ang mga LGU, law enforcement agencies na sugpuin ang paglaganap ng love scam Nanawagan si Senador Win Gatchalian sa mga local government units (LGUs) at law enforcement agencies na sugpuin ang paglaganap ng love scam na kadalasang bumibiktima sa mga dayuhan. Ang panawagan ni Gatchalian ay kasunod ng pahayag kamakailan ng Australian Federal Police na humigit-kumulang AUS$24 milyon na ang nawawala sa mga Australians na nabibiktima ng mga scammer na nakabase sa Pilipinas. Nagagawang linlangin ng mga scammer na ito ang mga Australians sa pamamagitan ng dating apps. Dito, unit-unti nilang pinapalapit ang loob ng mga bibiktimahin upang makapanghuthot ng malaking halaga ng pera. Inihahanda na ng mambabatas ang ihahaing resolusyon hinggil dito. "Nakakahiya na mismong mga kapwa natin Pilipino ang nambibiktima ng mga dayuhan. Sinisira nila ang magandang imahe ng mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na ang ating mga OFW, na nakilalang maasahan at mapagkakatiwalaan. Ang mga ganitong insidente ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanilang oportunidad sa trabaho sa ibang bansa sa hinaharap," sabi ni Gatchalian. Aniya, ang ilan sa mga love scam na ito ay maaaring latak ng mga ilegal na POGO na dati nang pinapatakbo sa bansa. " Dapat na makipagtulungan ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa law enforcement agencies ng ibang bansa upang tuluyan nang matugis ang mga ganitong gawaing kriminal sa Pilipinas," sabi ng mambabatas. Sinabi pa niya na posibleng tina-target din ng mga scammers ang mga Pilipino kaya kailangang paghusayin ang kaalaman at edukasyon sa mga online scam na ito. Maaaring may mga Pilipino na nabiktima na ng mga love scams at hindi nag-ulat ng mga naturang insidente dahil sa pangambang baka mahusgahan sila ng lipunan, aniya. Ang mga scammers, sabi ni Gatchalian, ay karaniwang nagsasagawa ng profiling ng kanilang mga target at madalas na may kahinaan ng loob ang mga potensyal na biktima. Sinabi niya na ang mga indibidwal na kadalasang mag-isa at naghahanap ng kasama, pati na mga indibidwal na kulang ang kaalaman sa online safety ay ang mga madalas na naloloko ng mga love scam. Bilang chair ng Senate Committee on Ways and Means, sinulong ni Gatchalian ang pagpapatalsik sa lahat ng scamming activities sa bansa, kabilang ang investment at love scams.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.