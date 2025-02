Les fromages d’Europe : un sceau d’authenticité

MONTRÉAL, 21 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne « L’Europe Pleine de Caractère » revient célébrer les Fromages d’Europe pour une troisième année consécutive, mettant en lumière le patrimoine, le savoir-faire artisanal et la qualité exceptionnelle des fromages européens, en accordant une place de choix aux variétés françaises et autrichiennes.

Les fromages d’Europe sont bien plus qu’un simple régal pour les papilles. Ils sont le résultat de siècles d’expertise et de dévouement. De la sélection d’un lait de qualité supérieure au savoir-faire méticuleux derrière chaque meule, quartier et tranche, les fromages d’Europe offrent une diversité inégalée de saveurs, de textures et d’arômes.

Du bon lait avant tout : Un engagement en faveur de la qualité

Au cœur de la fabrication des fromages d’Europe se trouve la qualité exceptionnelle du lait, façonnée par la diversité des paysages et des climats du continent, ainsi que par le profond respect du bien-être animal.

La France figure depuis longtemps au premier rang de la production laitière, bénéficiant d’un climat tempéré et d’une pluviométrie favorable, un cadre idéal pour les prés et les cultures fourragères. Ici, les vaches paissent de l’herbe fraîche plus de six mois par an, produisant un lait au goût généreux et incomparable. Plus de 90 % de l’alimentation des vaches provient directement de la ferme, garantissant une traçabilité et une durabilité sans faille.

L’Autriche se distingue par son élevage laitier familial de petite taille, où les vaches passent les mois d’été à brouter dans les pâturages de montagne. Dans ces exploitations familiales, les générations travaillent ensemble pour fournir le lait nécessaire à la fabrication de fromages qui reflètent le terroir unique et les traditions de la région. Cette approche artisanale donne naissance à des fromages au caractère distinctif, façonnés à la fois par la nature et le patrimoine.

« La campagne “L’Europe Pleine de Caractère” dépasse les frontières du goût ; elle vise à faire découvrir aux consommateurs les histoires et les traditions qui se cachent derrière chaque fromage. Nous sommes fiers d’offrir cette expérience au Canada, en mettant en valeur le meilleur du savoir-faire artisanal européen. », partagent Julia Goeschelbauer, Directrice du marketing à l’export, AMA-Marketing (Organisme qui promeut et assure la qualité des produits alimentaires d’origine agricole autrichiens) et Siobhán Kane, Chargée de projet marketing, CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière).

Normes européennes : Une garantie d’authenticité

Les fromages de France et d’Autriche bénéficient des appellations de qualité reconnues par l’Union européenne, notamment l’AOP (Appellation d’origine protégée) et l’IGP (Indication géographique protégée). Ces normes garantissent l’authenticité, la provenance et les techniques de production des fromages, des pâturages aux processus d’affinage minutieux. Les caractéristiques des fromages reflètent l’environnement distinct — à la fois naturel et humain — dans lequel ils sont produits.

Par ailleurs, la campagne L’Europe Pleine de Caractère révèle une sélection de ces fromages authentiques au Canada, chacun d’entre eux reflétant les diverses traditions fromagères européennes. Des arômes complexes aux notes de noix du Comté à la douceur crémeuse du Brie et du Camembert, en passant par le piquant du Fromage de montagne autrichien et de la Raclette, chaque variété raconte l’histoire d’un terroir unique et d’un savoir-faire artisanal. Cette campagne ne se contente pas de présenter aux consommateurs canadiens les diverses saveurs de l’Europe, elle les invite également à savourer la passion et le dévouement qui caractérisent la fabrication des fromages européens.

Un goût de tradition et de durabilité

Cette campagne ne célèbre pas seulement le goût ; elle souligne également l’importance des pratiques durables de la production fromagère européenne.

Les producteurs européens de fromage ont répondu à la préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels en se concentrant sur des méthodes traditionnelles et peu transformées, en utilisant du lait de haute qualité provenant de vaches nourries à l’herbe et en évitant les additifs artificiels. Dans le même temps, ils se consacrent à la durabilité en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement, telles que la réduction des déchets, l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité dans les pâturages.

En soutenant les producteurs laitiers qui perpétuent l’authenticité, la gérance de l’environnement et le bien-être animal, les fromages d’Europe offrent aux consommateurs des produits qu’ils peuvent apprécier en toute confiance.

Une troisième année pour plonger dans l’univers des fromages européens

Au cours de la campagne, les médias, les influenceurs et les amateurs de fromage canadiens seront invités à des événements exclusifs, à des dégustations en magasin, à des formations par des maîtres fromagers ainsi qu’à des ateliers qui mettront en valeur la richesse de la culture fromagère française et autrichienne.

Des suggestions d’accords avec les fromages à la découverte des méthodes de production traditionnelles, cette nouvelle année promet un voyage immersif au cœur de l’excellence fromagère de l’Europe.

Participez au mouvement

