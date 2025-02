VARSOVIE, Pologne, 21 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Livre blanc a été dévoilé le 21 février 2025 à l’Université de médecine de Varsovie lors de la conférence Health and Security for the Future (Santé et sécurité pour l’avenir) organisée par l’Institute for Social Policy Development sous le patronage de la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne et du Comité économique et social européen.

Édité par Bolesław Samoliński, le Livre blanc résume plus de deux années de discussions entre experts, décideurs politiques et militants sociaux sur les priorités de la présidence en matière de santé. Sur près de 400 pages, le document rassemble les points de vue de plus de 100 experts et constitue une ressource multidisciplinaire pour l’élaboration de politiques de santé innovantes.

« Plusieurs décennies après l’impulsion donnée par Solidarność en faveur du changement, nous devons veiller à ce que la liberté et la paix restent inébranlables, avec des politiques de l’UE qui assurent la protection de tous ses citoyens », déclare Lech Wałęsa, ancien président de la Pologne et lauréat du prix Nobel de la paix, dans le préambule du document.

« La Pologne est désormais confrontée à un défi, mais fait également face à une opportunité historique de prendre ses responsabilités quant à l’avenir de la Communauté et de réaffirmer son retour au cœur du processus décisionnel de l’UE. Je suis convaincu que nous y parviendrons », a déclaré Adam Jarubas, président de la sous-commission de la santé publique du Parlement européen.

Parmi les auteurs de la publication figurent Magdalena Sobkowiak, sous-secrétaire d’État à la Chancellerie du Premier ministre, Katarzyna Kacperczyk, sous-secrétaire d’État au ministère de la Santé, Maciej Banach, vice-recteur du Collegium Medicum de l’Université catholique de Lublin, Aleksandra Lewandowska, consultante nationale en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Bartosz Karaszewski, consultant national en neurologie, Richard Price, de l’Organisation européenne contre le cancer, Janina Stępińska, présidente du Conseil national de cardiologie, ainsi que des représentants d’organisations patronales, de sociétés scientifiques et d’ONG.

L’Institute for Social Policy Development est un groupe de réflexion spécialisé dans les politiques de santé. Il organise la série de conférences intitulée Road to the Presidency.

Livre blanc : Présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne 2025. Les recommandations en matière de politique de santé peuvent être téléchargées à l’adresse suivante :

https://irss.org.pl/wp-content/uploads/White_Paper_IRSS.pdf

ou être obtenues en flashant le QR code suivant :

Ce communiqué de presse est disponible en flashant le QR code suivant :

L’Institut organise des conférences et des débats sur les systèmes de santé de l’UE. Il a publié 25 rapports analytiques et scientifiques. Son initiative phare, le Healthcare Policy Summit, se tient depuis 2022.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://irss.org.pl.

Source : The Institute for Social Policy Development

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3929a37f-ecfb-43d0-a2c1-0646f4420c71

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81f0c0e3-a0bd-4174-8542-b0b7219c4f0e

CONTACT : Dr Łukasz Przybysz Instytut Rozwoju Spraw Społecznych +48 604 253 100 l.przybysz@irss.org.pl irss.org.pl

