ניתוח עומק הנזילות של Bitget מדגיש יתרון תחרותי במסחר קריפטוגרפי

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, שיתפה פעולה עם CryptoRank כדי לבצע ניתוח השוואתי מעמיק אודות עומק הנזילות של חמש הבורסות הקריפטוגרפיות המרכזיות העולמיות (CEX): Binance, Bitget, Bybit, MEXC ו-OKX. המחקר מציע תובנות רבות ערך לגבי היכולת של כל אחת מהפלטפורמות לטפל בהזמנות גדולות בשוק עם השפעה מינימלית על המחיר, גורם קריטי לסוחרים המחפשים ביצועי מסחר יעילים.

הממצאים העיקריים של הדו"ח מדגישים את הנזילות בשוק הספוט והחוזים העתידיים. Bitget הגיעה למקום השני בין חמש הבורסות העולמיות המובילות, כשהיא מציגה עומק נזילות משמעותי בצמדי מסחר מרכזיים כמו BTC/USDT ו-ETH/USDT. זה ממצב את Bitget כבחירה תחרותית עבור סוחרים המחפשים ביצועי סחר יעילים בשווקים עתירי נפח.

בשוק החוזים העתידיים, Bitget דורגה במקום הרביעי עם נזילות חזקה בצמדי מפתח, וזה משקף את הנוכחות והיכולת הגוברת שלה במגזר המסחר בנגזרות.

הניתוח העריך את עומק הנזילות בטווח המחירים של כ-2% ממחיר השוק האמצעי, מדד קריטי להערכת יכולתה של בורסה להתמודד עם הזמנות גדולות בשוק עם זליגת שער מינימלית. הביצועים של Bitget בתחום זה מדגישים את מסירותה לשמירה על סביבת מסחר נזילה ויציבה עבור המשתמשים שלה.

המחקר חושף שינויים משמעותיים בעומק הנזילות בין הבורסות הקריפטוגרפיות המרכזיות, בשוק הספוט ובשווקי החוזים העתידיים כאחד. הדומיננטיות של Binance בשוק הספוט והמובילות של MEXC בשוק החוזים העתידיים מדגישים את נקודות החוזקה המגוונות של פלטפורמות אלו. הביצועים החזקים של Bitget בשני השווקים הללו מתיישרים עם ביצועי השוק של הבורסה, שהייתה ל-CEX הצומחת ביותר בין עשר המובילות. תובנות אלו מסייעות למשקיעים בבחירת הבורסה המתאימה ביותר לפעילות המסחר שלהם, תוך התחשבות בגורמים כמו עומק נזילות ומיקוד בשוק.

לאחרונה, פורבס ציינה את Bitget כאחת מהבורסות הקריפטוגרפיות המהימנות ביותר בעולם. ב-2024, Bitget הרחיבה את בסיס המשתמשים שלה ב-400%, מ-20 מיליון בינואר ל-100 מיליון בדצמבר. המסחר בספוט זינק מ-160 מיליארד דולר ברבעון הראשון ל-600 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, ונפחי המסחר היומיים הוכפלו ל-20 מיליארד דולר. העדכונים המושקים בקצב גבוה והביצועים הטובים ביותר בקרב ה-CEX השונות הפכו את Bitget לאחת משלוש הבורסות המובילות במסחר בנגזרות תוך חיזוק מיצובה בין חשמ המובילות במסחר בספוט. Bitget ממשיכה להרחיב את ההיצע שלה, תוך שמירה על המומנטום, ומשפרת את התכונות של הפלטפורמה, תוך שמירה על נזילות גבוהה כדי לתמוך במסחר חלק עבור בסיס המשתמשים העצום שלה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

