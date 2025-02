L’analyse de la profondeur de liquidité menée par Bitget souligne son avantage concurrentiel dans le trading de crypto-monnaies

VICTORIA, Seychelles, 21 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale Bourse de crypto-monnaies et société Web3, a mené en collaboration avec CryptoRank une analyse comparative détaillée de la profondeur de liquidité des cinq principales Bourses mondiales de crypto-monnaies centralisées (CEX) : Binance, Bitget, Bybit, MEXC et OKX. Cette analyse offre de précieuses informations sur la capacité de chaque plateforme à gérer des ordres de marché importants avec un impact minimal sur les cours, cette capacité représentant un facteur essentiel pour les traders à la recherche d’une exécution efficace des transactions.

Les principales conclusions du rapport mettent en évidence la liquidité des marchés au comptant et à terme. En affichant une profondeur de liquidité substantielle sur les principales paires de trading telles que BTC/USDT et ETH/USDT, Bitget se classe en deuxième position parmi les cinq premières Bourses mondiales. Ce positionnement avantageux fait de Bitget un choix compétitif pour les traders à la recherche d’une exécution efficace des transactions sur les marchés à volume élevé.

Sur le marché des contrats à terme, Bitget s’est classée quatrième avec une forte liquidité sur les paires de trading clés, ce qui témoigne de sa présence et de sa capacité croissantes dans le secteur du trading de produits dérivés.

L’analyse a évalué la profondeur de liquidité à environ 2 % de la fourchette de prix par rapport au prix moyen du marché, ce qui constitue une mesure essentielle pour évaluer la capacité d’une bourse à gérer les ordres de marché importants avec un glissement minimal. Les performances affichées par Bitget dans ce domaine soulignent son engagement à maintenir un environnement de trading liquide et stable pour tous ses utilisateurs.

Par ailleurs, le document révèle également des variations significatives dans la profondeur de liquidité des principales Bourses de crypto-monnaies centralisées sur les marchés au comptant et à terme. La domination de Binance sur le marché au comptant et le leadership de MEXC sur le marché à terme mettent en évidence les atouts spécifiques de chacune de ces plateformes. Les bons résultats obtenus par Bitget sur les deux marchés sont conformes aux performances de marché de la crypto-Bourse qui devient ainsi la CEX à la croissance la plus rapide du Top 10. Ces informations aident les investisseurs à sélectionner la Bourse la plus adaptée à leurs activités de trading en tenant compte de facteurs tels que la profondeur de liquidité et l’analyse du marché.

Récemment, Forbes a classé Bitget parmi les Bourses de crypto-monnaies les plus fiables au monde. En 2024, le nombre d’utilisateurs de Bitget a augmenté de 400 %, passant ainsi de 20 millions en janvier à 100 millions en décembre. Les transactions au comptant ont bondi de 160 milliards de dollars au premier trimestre à 600 milliards de dollars au quatrième trimestre ; les volumes quotidiens ont quant à eux doublé pour atteindre 20 milliards de dollars. Les mises à jour rapides et les performances de premier ordre des CEX ont propulsé Bitget parmi les 3 premières Bourses de trading de produits dérivés tout en renforçant son positionnement parmi les 5 premières sur les transactions au comptant. Poursuivant sur sa lancée, Bitget continue d’élargir ses offres et d’améliorer les fonctionnalités de sa plateforme tout en maintenant une liquidité élevée afin d’offrir un trading fluide à sa vaste base d’utilisateurs.

Pour tout complément d’informations, vous pouvez consulter le rapport Cryptorank ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne soit pas récupéré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad78461a-18f9-42bb-8720-fab1af7d2f47

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.