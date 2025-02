El análisis detallado de la liquidez de Bitget destaca la ventaja competitiva en la negociación de criptomonedas

VICTORIA, Seychelles, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en el intercambio de criptomonedas y Web3, ha colaborado con CryptoRank para llevar a cabo un análisis comparativo exhaustivo sobre los niveles de liquidez entre los cinco principales intercambios de criptomonedas (CEX, por sus siglas en inglés) centralizados del mundo: Binance, Bitget, Bybit, MEXC y OKX. La investigación ofrece información valiosa sobre la capacidad de cada plataforma para gestionar una gran cantidad de órdenes de mercado con un impacto mínimo en los precios, un factor de vital importancia para los operadores que buscan una ejecución eficiente al negociar.

Las principales conclusiones del informe destacan la liquidez de los mercados al contado y de futuros. Bitget se aseguró una segunda posición entre los cinco principales intercambios mundiales, al mostrar un nivel de liquidez sustancial en los principales pares de negociación, como BTC/USDT y ETH/USDT. Este hecho posiciona a Bitget como una opción competitiva para los operadores que buscan una ejecución eficiente de la negociación en mercados de gran volumen.

En el mercado de futuros, Bitget ocupó el cuarto lugar con una fuerte liquidez en pares clave, lo que refleja su creciente presencia y capacidad en el ámbito de la negociación de derivados.

El análisis evaluó el nivel de liquidez en torno a un 2 % del precio medio del mercado, un parámetro fundamental para evaluar la capacidad de un intercambio de criptomonedas para gestionar un gran volumen de órdenes de mercado con un deslizamiento mínimo. El desempeño de Bitget en esta área destaca su dedicación por mantener un entorno de negociación líquido y estable para sus usuarios.

El estudio revela variaciones significativas en el nivel de liquidez de los principales intercambios de criptomonedas centralizados, tanto en los mercados al contado como en los de futuros. El dominio de Binance en el mercado al contado y el liderazgo de MEXC en el mercado de futuros ponen de relieve las diversas fortalezas de estas plataformas. El sólido desempeño de Bitget en ambos mercados se alinea con el desempeño del intercambio de criptomonedas, que lo ha convertido en el CEX de más rápido crecimiento entre las 10 principales. Estos conocimientos ayudan a los inversores a escoger el intercambio de criptomonedas más adecuado para sus operaciones, teniendo en cuenta factores como el nivel de liquidez y el enfoque del mercado.

En fechas recientes, Forbes incluyó a Bitget entre los intercambios de criptomonedas más confiables del mundo. En 2024, Bitget aumentó su base de usuarios en un 400 %, pasó de tener 20 millones en enero a 100 millones en diciembre. Las operaciones al contado pasaron de 160.000 millones de dólares en el primer trimestre a 600.000 millones en el cuarto; los volúmenes diarios se duplicaron hasta 20.000 millones de dólares. Las actualizaciones de alto ritmo y el rendimiento superior entre los CEX han llevado a Bitget al puesto número 3 en la negociación de derivados, al tiempo que fortalecen su puesto entre los cinco primeros en el mercado al contado. Al mantener el impulso, Bitget continúa expandiendo sus ofertas y mejorando las características de la plataforma, y mantiene un alto nivel de liquidez para respaldar la fluidez de las operaciones para su amplia base de usuarios.

Para obtener más información, consulte el informe Cryptorank aquí.

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera para criptomonedas multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

