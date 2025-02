DFDS ÅRSRAPPORT 2024

SELSKABSMEDDELELSE nr. 08 - 21. februar 2025

Hele året 2024

Omsætningen steg 9% til DKK 29,8 mia.

EBIT reduceret 35% til DKK 1,5 mia.

Justeret frit cash flow på DKK 1,0 mia.





Forventning 2025

Omsætningsvækst på omkring 5%

EBIT på omkring DKK 1,0 mia.

Justeret frit cash flow på omkring DKK 1,0 mia.





DKK mio. 4. kvt.

2024 4.kvt.

2023

(Tilrettet) Ændring,

% Hele året 2024 Hele året

2023

(Tilrettet) Ændring,

% Omsætning 7,196 6,832 5 29,753 27,304 9 EBITDA 743 993 -25 4,440 4,890 - 9 EBIT 2 358 -99 1,506 2,326 - 35 Justeret frit cash flow 164 1,392 -88 957 2,773 - 65 ROIC, % - - - 4.4 7.6 - 42 Finansiel gearing, gange - - - 3.9 2.9 34





CEO kommentar

I 2024 opnåede vi i samarbejde med vores kunder positiv organisk vækst. Kundetil-fredsheden blev yderligere forbedret. Vi fortsatte med at standardisere og digitalisere vores netværk for at forbedre kundeservicen og driftseffektiviteten. Vi intensiverede også vores indsats for medarbejdersikkerhed og er fortsat godt på vej til at nå vores mål for grøn omstilling.

Vores netværk blev udvidet i 2024 gennem købene af FRS Iberia/Maroc (færgeruter på Gibraltarstrædet) og Ekol International Transport (tyrkisk transport- og logistikselskab).

Derudover starter vi fra slutningen af marts 2025 færgeruter på Jersey baseret på en 20-årig koncessionsperiode. Omvendt solgte vi ruten Olso-Frederikshavn-København, som flugtede mindre og mindre med vores strategiske fokus.

Fra et vækstperspektiv gjorde vi således gode fremskridt på mange fronter i 2024.

“Vores netværks styrke er intakt, om end konkrete udfordringer skal løses i 2025, før vi igen kan levere et tilfredsstillende indtjeningsniveau,” siger Torben Carlsen, CEO.

Fra et økonomisk perspektiv levede vores resultater ikke op til forventningerne, også på grund af en betydelig resultatnedgang I 4. kvartal. Mens et EBIT på DKK 1,5 mia. for 2024 er utilfredsstillende, er vores netværks underliggende styrke intakt, om end vi har konkrete udfordringer at løse i 2025, før vi igen kan levere et tilfredsstillende indtjeningsniveau.

2025 bliver et overgangsår med to veje til at lægge grundlaget for at forbedre de økonomiske resultater.

Den første vej er fortsat at beskytte og øge omsætningen og indtjeningen i vores forretningsenheder. De flestes indtjening forventes opretholdt eller forbedret i 2025.

Den anden vej i 2025 er at løse tre specifikke fokusområder: Tilpasning af færgedriften i Middelhavet til det ændrede konkurrencemiljø. Turnaround af Ekol International Transports resultat til breakeven ved udgangen af 2025. Kom i mål med Logistics turnaround projekter igangsat i 2024.

Udlodning

I 2024 blev I alt DKK 599 mio. udloddet til aktionærer. Bestyrelsen vil foreslå den ordinære generalforsamling, at der ikke udloddes kapital til aktionærerne i 2025 for at prioritere en nedgearing af kapitalstrukturen.

Forventning 2025

Resultatforventningen for 2025 afspejler afdæmpede forventninger til europæisk økonomisk vækst og de specifikke fokusområder nævnt ovenfor.

Koncernens EBIT forventes i 2025 at blive omkring DKK 1,0 mia. (2024: DKK 1,5 mia.). Forventningen er yderligere detaljeret i årsrapporten.





