Fortrea, 임상연구 분야 협력 증진 위해 임상연구 실시기관 협회(SCRS)와 파트너 맺어

Fortrea, 효율적인 임상시험 협력 장려하기 위해 SCRS의 협력 증진 실무그룹 후원

노스캐롤라이나 더럼, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 임상시험수탁기관(CRO) Fortrea(나스닥명: FTRE)가 임상연구 실시기관 협회(SCRS)와 파트너십을 맺어 SCRS의 협력 증진 실무그룹을 후원하기로 했다.

글로벌 임팩트 파트너(Global Impact Partner) 기관 16곳으로 구성된 협력 증진 실무 그룹은 앞으로 임상연구 생태계 전반에 걸쳐 행정적 부담을 줄이기 위한 모범 방안을 탐색하고 개발할 것이다. 이 그룹은 임상연구 실시기관들이 당면한 문제를 해소하고자 투명성과 협력을 촉진하는 데 전념한다. 내부 프로세스를 개선해 실시기관들의 지속 가능성과 시험의 효율성을 높이는 것을 목표로 삼아 궁극적으로 환자에게 좀 더 원활한 경험을 제공하고자 한다.

Fortera의 이번 후원은 업계 전반의 혁신을 촉진하기 위한 유의미한 투자의 일환으로, 실시기관들을 임상시험 계획 중심에 놓으려는 회사의 헌신을 보여주기도 한다.

Fortrea의 글로벌 프로젝트 진행을 총괄하는 수석 부사장 Mike Clay는 “SCRS와 협력해 실무 그룹을 출범시키고 지원할 수 있어 기쁘다. 임상시험이 날이 갈수록 복잡해지고 있으며, 업계는 환자를 위한 혁신 속도를 앞당겨야 한다는 압박을 점점 더 무겁게 느끼고 있다. 우리는 임상시험 실시기관과의 협력이 임상시험 과정을 간소화할 효율성과 생산성의 비결이라고 믿는다. 이 프로젝트는 임상연구 의뢰기관, 수탁기관, 판매 회사, 실시기관, 환자 권리 단체가 한데 모일 수 있는 실질적 해결책을 개발할 것이다. 우리는 대표적인 수탁기관으로서 이러한 노력에 앞장설 수 있어 기쁘게 생각한다. 이를 통해 발전을 도모하고 업계 전반의 협력을 증진해 환자의 삶을 변화시키는 치료제를 빠르게 선보이는 과정의 중심에 실시기관을 놓고 싶다”라고 말했다.

SCRS에서 전략 및 글로벌 비즈니스 파트너십을 총괄하는 수석 부사장 Sean Soth는 “임상연구는 최적의 결과를 도출하기 위해 고유한 상호 의존성을 필요로 한다. 협력 증진 실무그룹은 임상연구에 이바지하는 인력, 프로세스, 기술에 영향을 미치는 파트너십 성공 사례를 세상과 나눌 것이다. Fortrea가 협력 증진 실무그룹의 초기 후원사가 되어 반갑다. 이번 파트너십은 업계 간 협력의 가치와 더불어, 더욱 통합적이고 효율적인 임상시험 생태계를 위한 유의미한 발전에 필수인 협업 노력의 중요성을 잘 보여준다”라고 말했다.

협업 증진 실무그룹은 초반에는 스타트업 연구 위주로 설득력 있는 이야기와 사례 연구, 데이터 기반 인사이트를 통해 협력의 장점을 소개하는 데 주력할 예정이다. 이 그룹은 정기적으로 모여 인사이트를 나누고, 업계 트렌드를 평가하고, 후원사와 수탁기관이 조직 내부에서 실행할 수 있는 실용적인 도구를 개발할 것이다. 실무그룹의 진행 상황 업데이트는 2025년 한 해 동안 주요 결과와 협업 성과를 선보이는 SCRS 실시기관 솔루션 서밋(SCRS Site Solutions Summits )과 간행물을 통해 공유될 예정이다.

SCRS는 임상연구 실시기관의 지속가능성에 전념하는 후원사와 수탁기관이 이러한 노력에 동참하고, 좀 더 효율적이고 상생하는 임상연구 지형을 조성하는 데 기여하기를 바라고 있다. 자세한 정보는 Brian Egan에게 문의해 알 수 있다.

임상연구 실시기관 협회(SCRS) 소개

임상연구 실시기관 협회(SCRS)는 전 세계 임상연구 실시기관 커뮤니티의 목소리를 통합하는 데 전념하는 대표적인 옹호 단체다. 전 세계 1만 1,000여 개 이상의 실시기관을 대표하는 SCRS는 실시기관 중심의 권리 옹호, 교육, 멘토링 및 교류에 중점을 둔 업계 협력 및 대화를 촉진한다. SCRS는 실시기관의 의견이 반영되고 가치가 인정받도록 업계 프로젝트 과정에서 실시기관을 적극적으로 지원하며 옹호하고 있다. 자세한 정보는 myscrs.org에서 확인할 수 있다. 우리의 목소리, 우리의 커뮤니티, 당신의 성공(Our voice. Our community. Your success).

Fortrea 소개

포트리아(Fortrea, 나스닥: FTRE)는 생명과학 업계를 대상으로 임상 개발 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 기업이다. 신생 기업은 물론 대형 바이오 제약기업, 의료 기기 및 진단 회사와 협력함으로써 도움이 필요한 환자들의 삶을 변화시키는 치료법을 더 앞당기는 의료 혁신을 주도하고 있다. 포트리아는 1~4단계(임상 1~4상)의 임상시험 관리, 임상약리학, 차별화된 기술 기반의 임상시험 솔루션 및 승인 후 서비스를 제공한다. 포트리아가 제공하는 솔루션은 20개 이상의 치료 분야에 걸쳐 30년 이상이나 축적된 경험, 과학적 엄격성에 대한 열정, 뛰어난 인사이트, 막강한 시험자 사이트 네트워크 등을 활용함으로써 만들어진다. 약 100개국에서 근무하는 유능하면서도 다양한 특성의 팀이 전 세계 고객들을 대상으로 보다 집중적이고 민첩한 솔루션을 제공하기 위해 규모를 확장하고 있다. 포트리아가 어떻게 파이프라인 단계에서 환자에 이르기까지 혁신을 주도해 나가고 있는지 Fortrea.com에서 확인이 가능하며 소셜미디어 채널인 LinkedIn과 X (옛 트위터)에서 @Fortrea 계정을 팔로우해 확인하면 된다.

