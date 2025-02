Ramason presenta su innovadora línea de aparatología estética y médico-estética de última generación

Ramason - Equipos de tecnología avanzada, son producidos en una planta 100% Europea Ramason cuenta con toda una gama de aparatología facial, corporal, depilación por láser, plataforma lumínica y depilación eléctrica. Ramason: Experiencia desde 1978

Ramason continúa apostando por la innovación tecnológica para ofrecer soluciones efectivas y de alta calidad a centros estéticos y profesionales del sector.

MADRID, SPAIN, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Ramason, marca líder en aparatología estética y médico-estética desde 1978, anuncia su nueva gama de equipos de tecnología avanzada, diseñada para ofrecer resultados altamente eficaces en tratamientos faciales, corporales y de depilación.Con sede en Colmenar Viejo, Madrid, y con más de cuatro décadas de experiencia, Ramason se posiciona como un referente en el sector gracias a sus equipos producidos íntegramente en Europa, cumpliendo con los máximos estándares de calidad.Entre las novedades de la compañía destacan:FHOS FHOTON: Los tratamientos FHOS Fhoton ofrecen resultados a la velocidad de la luz. Ofrece la misma potencia y características que el equipo FHOS Procyon en un formato compacto y fácil de transportar.FHOS PROCYON: Plataforma lumínica pionera en tratamientos estéticos faciales y corporales con efectos similares a los médico-estéticos.TITANS: Sistema de Electromagnetismo de Alta Intensidad Focalizado (EFATI) que, en sesiones de 10 minutos, simula hasta 10.000 sentadillas o abdominales.RADIO: Tecnología de radiofrecuencia que mejora la hidratación y luminosidad de la piel desde la primera sesión, reduciendo visiblemente las arrugas.ATHOR: Sistema versátil e indoloro que utiliza ondas de choque y masajeadores para tratar eficazmente la celulitis y alisar el tejido cutáneo.NEXUS: Equipo de depilación de alta velocidad y eficacia que funciona sin calor ni dolor, ideal para su uso durante todo el año.Opiniones de clientes:Los equipos de Ramason han recibido comentarios positivos por parte de los centros estéticos que los utilizan:- Mayte Mejía: “Athor es una de las mejores tecnologías que ha llegado a nuestro centro. Los resultados son inmediatos. Conseguimos tratar la celulitis en sus diferentes estados y, con el manípulo masajeador, logramos la movilización de los detritus. Las clientas salen realmente sorprendidas por obtener un resultado visual tan rápido en tan poco tiempo. ¡Estamos enamoradas de Athor!”- Stefany Rizzale: “Algunas de las ventajas de trabajar con el láser Nexus son la facilidad de manejo del manípulo y su total indolencia para el cliente, incluso en las zonas con mayor densidad de vello. Este láser puede utilizarse en cualquier época del año, lo que permite trabajar con él en el centro durante todos los meses. Su puntuación respecto a otros láseres IPL ¡es de un diez!”- Soledad Fuentes: “Lo que destacaría del Athor es su capacidad de alisamiento del tejido y cómo acelera los resultados en combinación con otras tecnologías, como la radiofrecuencia o la vacunterapia.”Ramason continúa apostando por la innovación tecnológica para ofrecer soluciones efectivas y de alta calidad ( aparatología facial y corporal) a centros estéticos y profesionales del sector.Para más información, visite https://ramason.es/ o contacte a través del teléfono (+34) 902 100 021 o el correo electrónico info@ramason.es

