Bitget Melancarkan Kempen Eksklusif untuk Pemiutang FTX dengan Insentif sehingga $2,500

VICTORIA, Seychelles, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengumumkan promosi eksklusif untuk pemiutang FTX berkuat kuasa yang dari 17 Februari hingga 4 Mac. Berikutan peristiwa yang melibatkan FTX baru-baru ini, Bitget mengakui cabaran yang dihadapi oleh pemiutang dan komited untuk menyokong komuniti. Promosi istimewa ini direka bentuk untuk menawarkan insentif yang menarik, meningkatkan sentimen pasaran serta dan mengembalikan kepercayaan dalam ruang kripto.

Untuk menyertai kempen, pengguna mesti mendaftar untuk akaun Bitget dengan menggunakan alamat e-mel yang sama seperti yang digunakan pada FTX. Langkah ini penting untuk mengesahkan identiti mereka sebagai pemiutang FTX. Setelah pengesahan identiti selesai, pengguna boleh menyerahkan maklumat pemiutang FTX mereka dan mendepositkan dana ke akaun Bitget mereka untuk menerima sehingga $2,500. Jumlah deposit bersih dikira berdasarkan semua deposit dan pengeluaran yang dibuat semasa promosi. Selagi pengguna menyerahkan maklumat pemiutang sebelum promosi tamat, semua deposit bersih yang dibuat sebelum kelulusan masih akan dikira. Kira-kira 80% daripada insentif akan diagihkan sebagai bonus dagangan niaga hadapan USDT, manakala baki 20% akan diagihkan dalam BGB.

Bitget mengutamakan persekitaran perdagangan yang selamat, beroperasi dengan kecekapan, ketelusan dan komitmen untuk pematuhan berterusan terhadap peraturan mata wang kripto global yang berkembang.

Teguh daripada inisiatif strategik dan inovasi berterusan, platform kini mengira lebih 100 juta pengguna dan mempunyai volum perdagangan harian melebihi $20 bilion. Baru-baru ini, Forbes menyenaraikan Bitget sebagai salah satu bursa kripto paling dipercayai di seluruh dunia. Pada tahun 2024, Bitget meluaskan pangkalan penggunanya sebanyak 400%, daripada 20J pada bulan Januari kepada 100J pada bulan Disember. Perdagangan spot melonjak daripada $160B pada S1 kepada $600B pada S4; volum harian meningkat dua kali ganda kepada $20B. Kemas kini pantas dan prestasi terbaik dalam kalangan CEX telah mendorong Bitget antara bursa 3 teratas dalam perdagangan derivatif sambil mengukuhkan kedudukannya di kalangan 5 bursa teratas di Spot.

Firma tersebut menyediakan lebih 100% perlindungan aset, disokong oleh Bukti Rizab yang telus dan dana insurans kedua terbesar industri sebanyak $600 juta. Bitget mempunyai kedudukan yang kukuh di seluruh dunia. Syarikat tersebut merancang untuk mengukuhkan kedudukan ini dengan menyediakan produk bertaraf dunia dan ekosistem yang dipercayai.

Maklumat lanjut mengenai acara tersebut boleh didapati di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberi perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dikembalikan. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1443839c-9ab7-4aaa-8943-6acbdc9046c1

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.