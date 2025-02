Bitget משיקה קמפיין בלעדי לנושים של FTX עם תמריצים של עד 2,500 דולר

ויקטוריה, איי סיישל, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על מבצע בלעדי לנושים של FTX שיהיה בתוקף מה-17 בפברואר עד ה-4 במרץ. בעקבות האירועים האחרונים סביב FTX, Bitget מכירה באתגרים העומדים בפני הנושים ומחויבת לתמוך בקהילה. קידום מיוחד זה נועד להציע תמריצים אטרקטיביים, לשפר את מצב הרוח בשוק ולהצית מחדש את האמון במרחב הקריפטוגרפי.

כדי להצטרף לקמפיין על המשתמשים להירשם תחילה לחשבון Bitget באמצעות אותה כתובת דואר אלקטרוני המשמשת אותם ב-FTX. שלב זה חיוני על מנת לאשר את זהותם כנושים של FTX. לאחר השלמת הזיהוי והאימות, המשתמשים יכולים לשלוח את פרטיהם כנושי FTX, ולהפקיד כספים לחשבון Bitget שלהם כדי לקבל עד 2,500 דולר. סכום ההפקדה נטו יחושב על סמך כל ההפקדות והמשיכות שיבוצעו במהלך המבצע. כל עוד המשתמשים יגישו פרטיהם כנושים לפני סיום המבצע, כל ההפקדות נטו שיבוצעו לפני האישור עדיין ייחשבו לצורך הבדיקה. כ-80% מהתמריצים יחולקו כבונוסים למסחר עתידי ב-USDT, בעוד ש-20% הנותרים יחולקו ב-BGB.

Bitget נותנת עדיפות לסביבת מסחר מאובטחת, הפועלת עם יכולת, שקיפות ומחויבות לציות מתמשך לתקנות הקריפטו העולמיות המתפתחות.

חזקה מהיוזמות האסטרטגיות והחדשנות המתמדת שלה, הפלטפורמה מונה כעת מעל 100 מיליון משתמשים ויש לה נפח מסחר יומי העולה על 20 מיליארד דולר. לאחרונה, פורבס דירג את Bitget כאחת מבורסות הקריפטו האמינות ביותר בעולם. ב-2024 Bitget הרחיבה את בסיס המשתמשים שלה ב-400%, מ-20 מיליון בינואר ל-100 מיליון בדצמבר. המסחר בספוט זינק מ-160 מיליארד דולר ברבעון הראשון ל-600 מיליארד דולר ברבעון הרביעי; נפח המסחר היומי הוכפל ל-20 מיליארד דולר. העדכונים המהירים והביצועים הטובים ביותר בקרב CEXs דחפו את Bitget בין שלושת הבורסות המובילות במסחר בנגזרים תוך חיזוק מיצובה בין חמשת המובילות בספוט.

החברה מספקת מעל 100% הגנה על נכסים, בגיבוי של דו"ח הוכחת רזרבות שמציע שקיפות מלאה וקרן הביטוח השנייה בגודלה בתעשייה שעומדת על 600 מיליון דולר. ל-Bitget יש דריסת רגל חזקה באופן גלובלי, והיא מתכננת לחזק אותה באמצעות אספקת מוצרים ברמה עולמית ואקו סיסטם אמין.

מידע נוסף על האירוע ניתן למצוא כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי.

