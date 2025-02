EBC Financial Group Akan Debut di Money Expo México 2025, Perluas Peluang di Amerika Latin

EBC Financial Group to Join Money Expo México 2025 at Centro Citibanamex, Mexico City, on February 26-27, 2025.

EBC Financial Group hadir di Money Expo México 2025 untuk berbagi wawasan berharga bagi trader Amerika Latin dalam menghadapi perubahan ekonomi dan finansial.

MEXICO, February 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Amerika Latin muncul sebagai kawasan penting di pasar keuangan global, didorong oleh pertumbuhan yang pesat, adopsi teknologi, dan meningkatnya permintaan akan solusi perdagangan yang canggih. Sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya posisi strategisnya, EBC Financial Group (EBC) akan berpartisipasi dalam Money Expo México 2025 pada tanggal 26-27 Februari di Centro Citibanamex, Mexico City, tidak hanya untuk menonjolkan produk dan layanan inovatifnya tetapi juga untuk memperkuat komitmennya dalam mendukung ekosistem keuangan di kawasan tersebut.

Sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka yang didedikasikan untuk memberdayakan pedagang di seluruh dunia, kehadiran EBC di Booth 48 menyoroti fokusnya dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang di Amerika Latin. EBC bertujuan untuk terlibat langsung dengan trader, bisnis, dan profesional industri setempat, menawarkan keahlian, wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan sumber daya untuk berkembang di pasar yang kompetitif saat ini.

Pameran ini akan mempertemukan para pemimpin industri untuk mengeksplorasi perkembangan terkini dalam forex, solusi pembayaran, dan teknologi pasar.

Money Expo telah mendapatkan reputasi yang kuat sebagai platform utama untuk menghubungkan komunitas perdagangan global, yang secara konsisten mempertemukan broker forex ritel papan atas, penyedia likuiditas, penyedia solusi pembayaran, pengembang perangkat lunak, IB, dan afiliasi. Dengan acara-acara sebelumnya yang diadakan di pusat-pusat keuangan utama di seluruh Asia dan Eropa, edisi tahun ini di Meksiko menyoroti meningkatnya keunggulan Amerika Latin sebagai pusat inovasi dan peluang keuangan. Karena lembaga keuangan global mengincar Amerika Latin untuk ekspansi, acara ini berfungsi sebagai titik pertemuan penting bagi para pemimpin industri untuk mengeksplorasi peluang dan tren pasar baru.

Amerika Latin sebagai Fokus Strategis bagi Dorongan Berkelanjutan EBC untuk Inovasi

Sebagai bagian dari jajaran pembicara terkemuka acara tersebut, David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, dan Jose Herrera, Manajer Regional untuk LATAM, akan menyampaikan wawasan dalam dua sesi yang sangat dinantikan. Presentasi mereka akan membahas dinamika unik Peso Meksiko, membahas tantangan terkini seperti perbedaan suku bunga, ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta potensi jangka panjang kawasan tersebut di tengah pergeseran global seperti alih daya. Kedua pembicara akan menawarkan perspektif yang sangat berharga bagi para pedagang, investor, dan profesional keuangan yang ingin menavigasi dan memanfaatkan pasar yang terus berkembang saat ini.

"Amerika Latin telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertumbuhan global EBC Financial Group, dan partisipasi kami dalam Money Expo México 2025 menyoroti komitmen ini. Pasar yang dinamis di kawasan ini, komunitas perdagangan yang berkembang pesat, dan meningkatnya permintaan akan literasi keuangan dan solusi inovatif menjadikannya prioritas bagi EBC. Dengan terlibat langsung dengan para pedagang dan bisnis di acara bergengsi ini, kami bertujuan untuk memberdayakan komunitas perdagangan LATAM dengan perangkat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berkembang di pasar global yang kompetitif," kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

Dengan Meksiko sebagai pintu gerbang utama ke pasar Amerika Latin, EBC menyadari potensi besar kawasan tersebut dan berdedikasi untuk membina kemitraan yang bermakna dan memberdayakan pedagang dengan pengetahuan, keahlian, dan akses pasar yang mereka butuhkan untuk sukses di pasar yang kompetitif saat ini.

Untuk mendukung pertumbuhan ini, EBC berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan para pedagang untuk berdagang secara efisien di pasar global saat ini. Dengan pengalaman perdagangan terbaik di kelasnya yang dibangun di atas likuiditas yang mendalam, eksekusi yang cepat, dan teknologi perdagangan yang dioptimalkan, EBC memungkinkan para pedagang untuk menavigasi kondisi pasar yang berubah dengan percaya diri. Sistem Blackbox miliknya meningkatkan akses pasar, menyelesaikan 85% perdagangan dengan harga yang lebih baik dari harga pasar, sementara sistem perdagangan PAMM-nya memastikan manajemen perdagangan yang lancar dengan latensi minimal. Beroperasi di bawah standar peraturan global yang ketat, EBC memberikan lingkungan perdagangan yang luar biasa dan tepercaya yang dibangun di atas kepatuhan, dan transparansi bagi komunitas keuangan Amerika Latin yang sedang berkembang.

Jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu dengan EBC dan tokoh industri terkemuka lainnya. Bergabunglah dengan kami di Booth 48 untuk bertemu dengan para pakar kami, menjelajahi solusi perdagangan mutakhir, dan memperoleh wawasan eksklusif dari para pemimpin global di bidang keuangan. Untuk memesan tempat Anda, klik di sini: https://moneyexpoglobal.com/México /register/es atau kunjungi https://www.ebc.com untuk informasi lebih lanjut.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama — termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika — EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan kampanye akar rumput terbesar di dunia, United to Beat Malaria , perusahaan tersebut berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung seri keterlibatan publik ' Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan-tantangan besar masyarakat, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

https://www.ebc.com/

