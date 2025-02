EBC Financial Group estreia na Money Expo México 2025, expandindo oportunidades na América Latina

O EBC Financial Group participará do Money Expo México 2025 no Centro Citibanamex, Cidade do México, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025.

O EBC Financial Group se junta ao Money Expo México 2025, oferecendo valiosas percepções aos traders latino-americanos no cenário financeiro e econômico.

MEXICO, February 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- A América Latina está emergindo como uma região pivotal nos mercados financeiros globais, impulsionada pelo crescimento acelerado, adoção de tecnologia e aumento da demanda por soluções de trading sofisticadas. Reconhecendo sua importância estratégica, o EBC Financial Group (EBC) participará da Money Expo México 2025 nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Centro Citibanamex, na Cidade do México, não apenas para destacar seus produtos e serviços inovadores, mas também para reforçar seu compromisso em apoiar o ecossistema financeiro da região.

Como uma das principais instituições financeiras dedicadas a capacitar traders globalmente, a presença da EBC no Estande 48 destaca seu foco em fomentar o crescimento a longo prazo na América Latina. A EBC busca se engajar diretamente com traders locais, empresas e profissionais do setor, oferecendo expertise, insights acionáveis e recursos para prosperar nos mercados competitivos de hoje.

A feira reunirá líderes do setor para explorar os mais recentes desenvolvimentos em forex, soluções de pagamento e tecnologias de mercado.

A Money Expo conquistou uma sólida reputação como plataforma principal para conectar a comunidade global de trading, reunindo consistentemente os principais corretores forex de varejo, provedores de liquidez, fornecedores de soluções de pagamento, desenvolvedores de software, IBs (Introducing Brokers) e afiliados. Com eventos passados realizados em importantes centros financeiros da Ásia e Europa, esta edição no México destaca o crescente destaque da América Latina como centro de inovação e oportunidades financeiras. À medida que as instituições financeiras globais olham para a América Latina para expansão, o evento serve como um ponto de encontro crucial para líderes do setor explorarem novas oportunidades e tendências de mercado.

América Latina como Foco Estratégico para a Continuada Inovação da EBC

Como parte da renomada lista de palestrantes do evento, David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, e Jose Herrera, Gerente Regional para a América Latina, apresentarão insights em duas sessões altamente aguardadas. Suas apresentações abordarão as dinâmicas únicas do Peso Mexicano, discutindo desafios recentes como diferenças nas taxas de juros, instabilidade política e econômica, além do potencial de longo prazo da região diante de mudanças globais como a terceirização offshore. Ambos os palestrantes oferecerão perspectivas inestimáveis para traders, investidores e profissionais financeiros que buscam navegar e capitalizar nos mercados em constante evolução.

"América Latina tornou-se uma parte integral da estratégia global de crescimento do EBC Financial Group, e nossa participação na Money Expo México 2025 destaca esse compromisso. Os mercados dinâmicos da região, comunidades comerciais em expansão e a crescente demanda por educação financeira e soluções inovadoras a tornam uma prioridade para o EBC. Ao nos engajarmos diretamente com traders e empresas neste prestigioso evento, nosso objetivo é capacitar a comunidade de trading da América Latina com as ferramentas e conhecimentos necessários para prosperar em um mercado global competitivo," disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd.

Com o México como um portal chave para os mercados latino-americanos, a EBC reconhece o enorme potencial da região e está dedicada a fomentar parcerias significativas e capacitar traders com o conhecimento, expertise e acesso ao mercado necessário para ter sucesso nos mercados competitivos de hoje.

Para apoiar esse crescimento, a EBC está comprometida em fornecer aos traders a infraestrutura necessária para operar eficientemente nos mercados globais de hoje. Com uma experiência de trading de classe mundial construída em liquidez profunda, execução rápida e tecnologia de trading otimizada, a EBC permite que traders naveguem por condições de mercado em constante mudança com confiança. Seu sistema proprietário Blackbox aprimora o acesso ao mercado, completando 85% das negociações a preços melhores do que os do mercado, enquanto seu sistema de trading PAMM (Percent Allocation Money Management) garante gerenciamento de trades sem interrupções com latência mínima. Operando sob rigorosos padrões regulatórios globais, a EBC oferece um ambiente de trading excepcional e confiável, baseado em conformidade e transparência para a crescente comunidade financeira da América Latina.

Não perca a oportunidade de conhecer a EBC e outros líderes importantes do setor. Venha nos encontrar no Estande 48 para conversar com nossos especialistas, explorar soluções inovadoras de trading e obter insights exclusivos de líderes globais em finanças. Para reservar seu lugar, clique aqui: https://moneyexpoglobal.com/México/register/es ou visite www.ebc.com para mais informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no prestigiado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em importantes centros financeiros — incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Cingapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol, além de mercados emergentes na América Latina, Ásia e África — a EBC permite que investidores varejistas, profissionais e institucionais acessem uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecida com múltiplos prêmios, a EBC está comprometida em manter padrões éticos, e suas subsidiárias são licenciadas e reguladas em suas respectivas jurisdições. A EBC Financial Group (UK) Limited é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA); a EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulada pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA); a EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e a EBC Asset Management Pty Ltd são reguladas pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).

No centro do EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em importantes instituições financeiras. Essa equipe já navegou por ciclos econômicos cruciais, desde o Acordo de Plaza e a crise do franco suíço em 2015 até as perturbações do mercado causadas pela pandemia de COVID-19. Cultivamos uma cultura onde integridade, respeito e segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relação com investidores seja tratada com a seriedade máxima que merece.

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina (LATAM), Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base global, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' (O Que os Economistas Realmente Fazem) organizada pelo Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais, promovendo maior compreensão e diálogo público..

