EBC Financial Group เตรียมเปิดตัวในงาน Money Expo Mexico 2025 ขยายโอกาสลาตินอเมริกา

EBC Financial Group เข้าร่วมงาน Money Expo México 2025 ที่ Centro Citibanamex เมืองเม็กซิโกซิตี้ ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2025

EBC Financial Group เข้าร่วมงาน Money Expo México 2025 นำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้กับนักลงทุนในลาตินอเมริกา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินและเศรษฐกิจ

MEXICO, February 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- ลาตินอเมริกากำลังกลายเป็นภูมิภาคสำคัญในตลาดการเงินโลก โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ บวกกับความต้องการด้านโซลูชันการเงินที่ซับซ้อน ด้วยความสำคัญของภูมิภาคนี้ EBC Financial Group (EBC) จึงได้ประกาศเข้าร่วมงาน Money Expo México 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ ที่ Centro Citibanamex เมืองเม็กซิโกซิตี้ โดย EBC จะใช้โอกาสนี้ในการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศการเงินในลาตินอเมริกา

EBC หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำที่มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยจะเข้าร่วมงาน Money Expo México 2025 บูธที่ 48 ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการเติบโตในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนในท้องถิ่น นักธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผ่านการนำเสนอความรู้การเงิน ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการลงทุน

โดยงานนี้ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุน โซลูชันการชำระเงิน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน

Money Expo ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะองค์กรที่เชื่อมโยงกลุ่มนักลงทุนระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยงานที่ผ่านมาได้รวบรวมโบรกเกอร์ Forex ผู้ให้บริการสภาพคล่อง ผู้ให้บริการโซลูชันการชำระเงิน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ IBs และพันธมิตรต่างๆ จากศูนย์กลางการเงินสำคัญๆ ทั่วเอเชียและยุโรป สำหรับงานปีนี้ที่เม็กซิโก จะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของลาตินอเมริกาในฐานะศูนย์กลางการนวัตกรรมทางการเงินและโอกาสใหม่ๆ ในขณะที่สถาบันการเงินระดับโลก ก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ในการขยายธุรกิจ งานดังกล่าวจึงเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำในอุตสาหกรรมจะมารวมตัวกัน เพื่อสำรวจแนวโน้มตลาดและโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโต

ลาตินอเมริกา: เน้นกลยุทธ์ในการผลักดันนวัตกรรมของ EBC

ในงาน Money Expo México 2025, David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd และ Jose Herrera ผู้จัดการประจำภูมิภาค LATAM จะร่วมเป็นวิทยากรในสองเซสชัน ที่คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก การบรรยายของทั้งสองจะมุ่งเน้นที่พลศาสตร์เฉพาะของ เปโซเม็กซิกัน ซึ่งจะครอบคลุมถึงความท้าทายต่างๆ เช่น ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย ความไม่เสถียรทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงศักยภาพระยะยาวของภูมิภาคนี้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทั้งคู่จะให้มุมมองสำคัญแก่ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่กำลังมองหาโอกาส

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าวในงานแถลงข่าวว่า "ลาตินอเมริกากลายเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตระดับโลกของ EBC Financial Group และการเข้าร่วมในงาน Money Expo México 2025 ยืนยันถึงความมุ่งมั่นนี้ ตลาดที่มีพลศาสตร์สูง กลุ่มการลงทุนที่กำลังเติบโต และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรู้ทางการเงินและโซลูชันนวัตกรรม ทำให้ลาตินอเมริกามีความสำคัญสำหรับ EBC การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนักลงทุน จะช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์การลงทุนใน LATAM ด้วยเครื่องมือและความรู้ที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลก"

เม็กซิโกถูกมองว่าเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดในลาตินอเมริกา โดย EBC Financial Group ตระหนักถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่มีคุณค่า พร้อมทั้งเสริมสร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงตลาด เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง

เพื่อสนับสนุนการเติบโตในภูมิภาค EBC มุ่งมั่นให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อนักลงทุน โดยนำเสนอประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด โดยมาจากสภาพคล่องสูง การดำเนินการที่รวดเร็ว และเทคโนโลยีการลงทุน ที่ได้ออกแบบได้ EBC ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบกล่องเก็บข้อมูลธุรกรรม ที่ช่วยให้ธุรกรรมซื้อขายได้รับราคาที่ดีกว่าถึง 85% และระบบ PAMM ที่ช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความล่าช้าน้อยที่สุด โดย EBC ดำเนินการภายใต้มาตรฐานการควบคุมระดับโลก เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เชื่อถือได้และโปร่งใส สนับสนุนการเติบโตในลาตินอเมริกา

โอกาสนี้ห้ามพลาด พบกับ EBC และผู้นำในอุตสาหกรรมคนอื่นๆ ได้ที่บูธ 48 สำรวจโซลูชันการลงทุนที่ทันสมัย และรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสหกรรมการเงิน

รายละเอียดงาน Money Expo: https://moneyexpoglobal.com/México/register/es หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็ปไซต์ www.ebc.com

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 หรือ แม้แต่ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จัดซีรีย์สัมมนา “นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร” เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องง่าย เหมาะแก่การนำไปใช้แก้ปัญหาในสังคม

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.