EBC Financial Group hará su debut en Money Expo Mexico 2025, Expandiendo Oportunidades en América Latina

EBC Financial Group se unirá a Money Expo México 2025 en Centro Citibanamex, Ciudad de México, en Febrero 26-27, 2025.

EBC se une a Money Expo México 2025 y ofrece valiosos conocimientos a los traders latinoamericanos a través de la evolución del panorama financiero y económico.

MEXICO, February 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- América Latina está emergiendo como una región fundamental en los mercados financieros globales, impulsada por un rápido crecimiento, la adopción de tecnologías y una creciente demanda de soluciones de trading sofisticadas. Reconociendo su importancia estratégica, EBC Financial Group (EBC) participará en Money Expo México 2025 los días 26 - 27 de febrero en Centro Citibanamex, Ciudad de México, no solo para destacar sus productos y servicios innovadores, sino también para fortalecer su compromiso de apoyar el ecosistema financiero de la región.

Como una de las principales instituciones financieras dedicadas a capacitar a los comerciantes en todo el mundo, la presencia de EBC en el Stand 48 destaca su enfoque en fomentar el crecimiento a largo plazo en América Latina. EBC busca interactuar directamente con comerciantes locales, empresas y profesionales del sector, ofreciendo conocimiento, perspectivas prácticas y recursos para prosperar en los mercados competitivos de hoy.

La exposición reunirá a líderes del sector para explorar los últimos avances en divisas, soluciones de pago y tecnologías del mercado.

Money Expo se ha ganado una sólida reputación como una plataforma de primer nivel para conectar a la comunidad de comercio global, reuniendo constantemente a los mejores corredores de divisas minoristas, proveedores de liquidez, proveedores de soluciones de pago, desarrolladores de software, IBs y afiliados. Con eventos anteriores celebrados en importantes centros financieros de Asia y Europa, la edición de este año en México destaca el creciente protagonismo de América Latina como un centro de innovación y oportunidad financieras. A medida que las instituciones financieras globales buscan expandirse en América Latina, este evento se convierte en un punto de encuentro crucial para los líderes de la industria para explorar nuevas oportunidades y tendencias de mercado.

América Latina como un enfoque estratégico para el continuo impulso de la innovación de EBC

Como parte de la distinguida lista de conferenciantes del evento, David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, y Jose Herrera, Gerente Regional de LATAM, ofrecerán sus perspectivas en dos sesiones muy anticipadas. Sus presentaciones profundizarán en la dinámica única del peso mexicano, abordando retos recientes como las diferencias de tipos de interés, la inestabilidad política y económica y el potencial a largo plazo de la región en medio de cambios globales como la deslocalización. Ambos conferenciantes ofrecerán perspectivas invaluables a comerciantes, inversionistas y profesionales financieros que buscan navegar y aprovechar los mercados en evolución de hoy.

“América Latina se ha convertido en una parte integral de la estrategia de crecimiento global de EBC Financial Group, y nuestra participación en Money Expo México 2025 destaca este compromiso. Los dinámicos mercados de la región, las comunidades de comercio en crecimiento y la creciente demanda de alfabetización financiera y soluciones innovadoras la convierten en una prioridad para EBC. Al interactuar directamente con comerciantes y empresas en este prestigioso evento, pretendemos capacitar a la comunidad de comercio de América Latina con las herramientas y el conocimiento necesarios para prosperar en un mercado global competitivo”, dijo David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Con México como una importante llave de entrada a los mercados de América Latina, EBC reconoce el inmenso potencial de la región y se dedica a fomentar asociaciones significativas y capacitar a los comerciantes con el conocimiento, la experiencia y el acceso al mercado que necesitan para tener éxito en los mercados competitivos de hoy.

Para apoyar este crecimiento, EBC se compromete a brindar a los comerciantes con la infraestructura necesaria para comerciar de manera eficiente en los mercados globales de hoy. Con una experiencia de trading de primer nivel basada en una gran liquidez, ejecuciones rápidas y una tecnología de comercio optimizada, EBC permite a los comerciantes navegar con confianza por las cambiantes condiciones del mercado. Su sistema privado Blackbox mejora el acceso al mercado, completando el 85% de las operaciones a precios mejores que el mercado, mientras que su sistema de trading PAMM asegura un manejo de operaciones sin problemas y con una latencia mínima. Operando bajo estrictos estándares regulatorios globales, EBC ofrece un entorno de comercio excepcional y confiable, basado en la normatividad y la transparencia, para la creciente comunidad financiera de América Latina.

No pierdas la oportunidad de conocer a EBC y a otras figuras líderes de la industria. Únete a nosotros en el Stand 48 para conocer a nuestros expertos, explorar soluciones de comercio de vanguardia y obtener conocimientos exclusivos de líderes globales en finanzas. Para reservar tu lugar, haz clic aquí: https://moneyexpoglobal.com/México/register/es o visitar www.ebc.com para obtener más informaciones.

Sobre EBC Financial Group

EBC Financial Group se estableció en el prestigioso distrito financiero de Londres, y es reconocida mundialmente por sus servicios de corretaje financiero y gestión de activos. EBC tiene oficinas en los principales centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Islas Caimán, Bangkok y Limassol, permitiendo a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de negociación, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

EBC Financial Group ha recibido numerosos premios y mantiene siempre altos estándares éticos, cumpliendo rigurosamente con las regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus respectivas jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), y tanto EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd como EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

El equipo central de EBC Financial Group cuenta con más de 30 años de experiencia en grandes instituciones financieras, habiendo vivido múltiples ciclos económicos que abarcan desde el Acuerdo de Plaza en 1985, la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera global de 2008 y el evento del cisne negro del franco suizo en 2015. Su excelente experiencia en la gestión de eventos imprevistos y crisis financieras se basa en este rico trasfondo. Este profesionalismo, forjado a través de pruebas reales, lleva a EBC a mantener estándares personales aún más altos. EBC se adhiere a las normas y principios éticos más estrictos de la industria, con integridad y respeto como base de sus servicios, garantizando la seguridad y el desarrollo de los activos de sus clientes. EBC cree que cada persona que negocia seriamente merece ser tratada con la misma seriedad.

EBC es socio oficial del FC Barcelona. Además, colabora con la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford para organizar seminarios, trabaja junto con la Fundación de las Naciones Unidas para combatir la malaria, y coopera con la Asociación Mundial de Guías Scouts para promover una sociedad más igualitaria y dinámica. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de seminarios "¿Qué han hecho realmente los economistas?" organizada por la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a mejorar la comprensión pública sobre cómo se aplica la economía y su papel en la solución de desafíos sociales significativos, promoviendo así la conciencia pública y el diálogo diverso.

