Bitget משיקה תוכנית תארים מתקדמים גלובלית כדי לטפח את הדור הבא של כישרונות ה-Web3

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על השקת התוכנית לתארים מתקדמים (Bitget Graduate Program) הראשונה שלה, יוזמה שנועדה לגייס ולטפח את הדור הבא של כישרונות עבור תעשיית הבלוקצ'יין ו-Web3 מקרב בוגרי אוניברסיטאות גלובליות מובילות. כחלק מיוזמת Blockchain4Youth, כחלק מתוכנית האחריות החברתית הארגונית (CSR) של Bitget, תוכנית זו עולה בקנה מידה אחד עם התוכניות של החברה להניע חינוך, חדשנות וצמיחה ארוכת טווח בתעשיית הבלוקצ'יין.

התוכנית לתארים מתקדמים של Bitget מחפשת בוגרים מצטיינים עם חשיבה גלובלית, תשוקה לחדשנות ודחף חזק לחקור את העתיד של Web3. התוכנית מספקת הזדמנויות קריירה בתחומים שונים, כולל תפעול, ניהול מוצר, שיווק, סיכונים ותאימות, ניהול נתונים והנדסה, ומאפשרת למשתתפים לצבור ניסיון מעשי באחד מהמגזרים הצומחים בקצב המהיר ביותר.

האפשרות להגיש פתוחה כעת באתר הרשמי של Bitget, והיא תישאר זמינה עד ה-15 במרץ, 2025. מועמדים שבקשתם תאושר יקבלו מכתבי הצעה להצטרף ל-Bitget, כאשר תאריך ההתחלה המוקדם ביותר הוא 1 באפריל. באמצעות תוכנית זו Bitget מתכננת לגייס כ-30 בוגרים יוצאי דופן, להציע להם תוכנית פיתוח מובנית, הכשרה חוצת תפקודיות והדרכה ישירה של מומחים בתעשייה. למשתתפים תהיה הזדמנות לעבוד על פרויקטי בלוקצ'יין מתקדמים ולתרום להרחבת יישומי Web3.

"ב-Bitget אנו מאמינים שהעתיד של Web3 נמצא בידיו של הדור הבא", אמר ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל תפעול ראשי ב-Bitget . "התוכנית לתארים מתקדמים נועדה לגשר על הפער בין שאפתנות להזדמנות, ולספק לאנשי מקצוע צעירים מסלול ישיר להשתלבות בתעשיית הבלוקצ'יין. בעת שהאימוץ של Web3 מואץ, אנו מחויבים לצייד מנהיגים עתידיים עם הכישורים והחוויות שהם צריכים כדי לעצב את העולם המבוזר".

Bitget מציעה מקום עבודה דינמי ומגוון, עם למעלה מ-1,800 עובדים מלמעלה מ-60 מדינות ותרבות שמעריכה יעילות, חדשנות ושיתוף פעולה. התוכנית מציעה תגמול תחרותי, מסלולי פיתוח קריירה ברורים והזדמנויות צמיחה בתוך Bitget.

Blockchain4Youth, שהושק במאי 2023, מיישר קו עם המחויבות של Bitget לעורר השראה בדור הבא לאמץ את הבלוקצ'יין. עם התחייבות של 10 מיליון דולר לחמש שנים, היוזמה מציעה קורסים, האקתונים ומלגות. עד סוף 2024, Bitget נכנסה ליותר מ-60 אוניברסיטאות, כולל המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), יוניברסיטי קולג' לונדון (UCL), אוניברסיטת הונג קונג למדע וטכנולוגיה, האוניברסיטה הטכנולוגית הלאומית של ארגנטינה, האוניברסיטה הלאומית של טייוואן ואוניברסיטת RMIT, אירחה כמעט 100 הרצאות והגיעה ליותר מ-13,000 סטודנטים.

לפרטים נוספים על תוכנית תארים מתקדמים של Bitget ותהליך הגשת הבקשה, בקרו בקישור זה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי.

