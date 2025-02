Bitget lanza un Programa de Posgrado Global para formar a la próxima generación de talentos Web3

VICTORIA, Seychelles, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, anunció el lanzamiento de su primer Programa de Posgrado Bitget, iniciativa diseñada para captar y formar a la próxima generación de talentos en cadenas de bloques y Web3 de las mejores universidades del mundo. En el marco de la iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Bitget Blockchain4Youth, este programa se ajusta a los planes de la empresa de impulsar la educación, la innovación y el crecimiento a largo plazo en la industria de las cadenas de bloques.

El Programa de Posgrado de Bitget está dirigido a graduados sobresalientes con una mentalidad global, pasión por la innovación y una gran motivación para explorar el futuro de Web3. El programa ofrece oportunidades profesionales en diversos campos, como las operaciones, la gestión de productos, el marketing, el riesgo y el cumplimiento, así como la gestión de datos y la ingeniería, y permitirá a sus participantes adquirir experiencia práctica en uno de los sectores de más rápido crecimiento.

Las solicitudes están abiertas en el sitio web oficial de Bitget y estarán accesibles hasta el 15 de marzo de 2025. Los candidatos seleccionados recibirán una carta de oferta para incorporarse a Bitget, siendo la fecha más temprana de inicio el 1 de abril. Este programa permitirá a Bitget contratar a cerca de 30 graduados de alto nivel, y les ofrecerá un plan de desarrollo estructurado, formación transversal y tutoría directa a cargo de expertos del sector. Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos de cadenas de bloques de última generación y contribuir a la expansión de las aplicaciones Web3.

“En Bitget, creemos que el futuro de Web3 está en manos de la próxima generación”, declaró Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. “El Programa de Posgrado está diseñado para reducir la brecha entre la ambición y la oportunidad, ofreciendo a los jóvenes profesionales una vía directa para introducirse en la industria de las cadenas de bloques. Con la aceleración de la adopción de Web3, nos comprometemos a equipar a los futuros líderes con las competencias y experiencias que necesitan para conformar un mundo descentralizado”.

Bitget ofrece un lugar de trabajo dinámico y diverso, con más de 1.800 empleados de más de 60 países y una cultura que valora la eficiencia, la innovación y la colaboración. El programa ofrece una remuneración competitiva, perspectivas de desarrollo profesional bien definidas y oportunidades de crecimiento en Bitget.

Lanzado en mayo de 2023, Blockchain4Youth se adecua al compromiso de Bitget de inspirar a la próxima generación para que apueste por las cadenas de bloques. Con una dotación de 10 millones de dólares en cinco años, la iniciativa ofrece cursos, hackathons y becas. A finales de 2024, Bitget estaba presente en más de 60 universidades, entre ellas el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el University College de Londres (UCL), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la Universidad Nacional de Taiwán y la Universidad RMIT, en las que organizó cerca de 100 charlas y benefició a más de 13.000 estudiantes.

Para obtener más información sobre el Programa de Posgrado Bitget y el proceso de solicitud, acceda a este enlace.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera para criptomonedas multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

