ईबीसी फाइनेंशियल ग्रुप: भारत का बजट 2025 – फिनटेक व एआई को बढ़ावा, निवेश चुनौतियां बरकरार

INDIA, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- भारत के केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय पेश किए गए हैं। बजट में विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त कर सुधार, बढ़े हुए पूंजीगत व्यय और रणनीतिक पहलों की रूपरेखा दी गई है। हालाँकि, वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति प्रबंधन जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए निवेशकों और व्यापारियों को सावधानीपूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है। ईबीसी फाइनेंशियल ग्रुप (ईबीसी) इन घटनाक्रमों और वित्तीय परिदृश्य पर उनके संभावित प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रदान करता है।

कर सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता मांग को पुनर्जीवित करना

बजट में व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें ₹1.2 मिलियन ($14,800) तक की आय को कर-मुक्त बनाना और ₹2.4 मिलियन तक की आय के लिए कर दरों को कम करना शामिल है। इन उपायों से घरेलू बचत में सुधार होने और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में। हालांकि यह इन उद्योगों के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन बाजार की स्थिति, मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक कारक विकास की सीमा निर्धारित करने में भूमिका निभाएंगे। ईबीसी विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक इन कर सुधारों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता-संचालित क्षेत्रों में मांग और कॉर्पोरेट आय में बदलाव देख सकते हैं।

नियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देना

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए ₹11.21 लाख करोड़ ($132 बिलियन) आवंटित किए हैं। इस बड़े पैमाने के निवेश से रोजगार बढ़ने और निर्माण, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जबकि ऐतिहासिक रूप से, इस तरह के खर्च का आर्थिक विकास पर सकारात्मक गुणक प्रभाव पड़ा है, निवेशकों को वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए समय के साथ क्षेत्रीय प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए। ईबीसी विश्लेषकों के अनुसार, बाजार की स्थिति, नीति निष्पादन और बाहरी आर्थिक बदलाव इस बात को प्रभावित करेंगे कि इन क्षेत्रों में व्यवसायों को घोषित खर्च से कैसे लाभ होगा।

उभरते अमेरिकी-भारत व्यापार संबंध और बाजार प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई चर्चाएं द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में संभावित बदलाव का संकेत देती हैं। टैरिफ कम करने और तेल, गैस और सैन्य उपकरणों सहित अमेरिकी आयात बढ़ाने के मोदी के प्रस्ताव से नए आर्थिक रास्ते खुल सकते हैं, जबकि अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ भारतीय निर्यात के लिए चुनौतियां पेश कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, एक ऐसा कदम जो निवेशकों की भावना और सीमा पार पूंजी प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ की शुरूआत, जो 1 अप्रैल से लागू हो सकती है, उच्च तकनीक वाले उत्पादों के आयात की लागत बढ़ा सकती है, जो संभावित रूप से भारत के तकनीकी और एआई विकास प्रक्षेपवक्र को प्रभावित कर सकती है। निवेशकों को इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि ये भू-राजनीतिक बदलाव भारत के वित्तीय बाजारों और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों को कैसे प्रभावित करते हैं।

फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में प्रगति

भारत का बजट 2025 फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश को एआई-संचालित वित्तीय सेवाओं में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की रणनीतिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है। हालाँकि, जबकि ये उपाय प्रगति को दर्शाते हैं, ईबीसी विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि एक महत्वपूर्ण निवेश अंतर बना हुआ है, विशेष रूप से आधारभूत एआई अनुसंधान में।

बजट का एक मुख्य आकर्षण सरकार का AI और डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ना है। पेरिस के AI एक्शन समिट में बोलते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन-सोर्स AI फ्रेमवर्क और सतत विकास की आवश्यकता को दोहराया, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में AI की भूमिका पर प्रकाश डाला। बजट में कर प्रोत्साहन की शुरुआत की गई है और फिनटेक स्टार्टअप के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान अपनाने और वित्तीय समावेशन में तेजी लाना है।

इन प्रगति के बावजूद, उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि भारत का AI निवेश वैश्विक प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से चीन से पीछे है। जबकि चीन दुनिया की शीर्ष-स्तरीय AI प्रतिभा का 47% दावा करता है, भारत में केवल 5% की हिस्सेदारी है, जिसका मुख्य कारण प्रतिभा प्रवास और सीमित गहन अनुसंधान बुनियादी ढाँचा है। चीन के डीपसीक का उदय, एक AI विघटनकारी जिसने ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के जेमिनी के प्रतिद्वंद्वी लागत-कुशल आधारभूत मॉडल बनाए हैं, भारत के लिए अपनी AI क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देता है। जबकि नए अमेरिकी टैरिफ उपायों से AI उपकरण और क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के आयात की लागत बढ़ सकती है, यह बदलाव भारत के लिए घरेलू AI नवाचार में तेजी लाने और एक निर्माण करने का अवसर प्रस्तुत करता है

अधिक आत्मनिर्भर तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे-जैसे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ समायोजित होती हैं, भारत के फिनटेक और एआई क्षेत्र स्थानीय निवेश में वृद्धि, घरेलू प्रगति को बढ़ावा देने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने से लाभान्वित हो सकते हैं।

उत्साहजनक रूप से, कुछ भारतीय फ़र्मों ने गहन AI निवेश की आवश्यकता को पहचानना शुरू कर दिया है, लेकिन परिवर्तन धीमा है। जबकि भारत की अग्रणी IT कंपनियाँ ऐतिहासिक रूप से कम जोखिम वाली, उच्च मार्जिन वाली आउटसोर्सिंग सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती रही हैं, AI-संचालित परिवर्तन के लिए गति बढ़ रही है। भारत AI मिशन के लिए सरकार का $1.2 बिलियन का आवंटन एक प्रारंभिक कदम है, फिर भी यह विनिर्माण सब्सिडी के लिए समर्पित $24 बिलियन की तुलना में मामूली है। AI की क्षमता का लाभ उठाने के लिए, मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी और लक्षित वित्तपोषण भारत को एक उपभोक्ता से AI प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नवप्रवर्तक में बदलने में महत्वपूर्ण होगा।

जैसे-जैसे डिजिटल वित्त और एआई परिदृश्य विकसित होते हैं, विनियामक विकास, प्रतिस्पर्धी बाजार की गतिशीलता और उपभोक्ता अपनाना इस क्षेत्र के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जबकि फिनटेक नवाचार आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है, ईबीसी नोट करता है कि भारत की खुद को एक एआई पावरहाउस के रूप में स्थापित करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीति निर्माता और उद्योग के नेता दीर्घकालिक डीप-टेक निवेश के साथ तत्काल आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता को कैसे संतुलित करते हैं।

बाजार खुफिया जानकारी से निवेशकों को सशक्त बनाना

जैसे-जैसे वैश्विक बाजार जटिल आर्थिक चक्रों से गुजरते हैं, EBC निवेशकों को बाजार की जानकारी और ट्रेडिंग समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्रदान करता है। EBC के मालिकाना व्यापार प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, व्यापारियों को वास्तविक समय के बाजार डेटा, जोखिम प्रबंधन उपकरण और विविध वित्तीय साधनों तक पहुँच प्राप्त होती है ताकि वे बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुकूल हो सकें।

बाजार में बदलाव, व्यापक आर्थिक रुझान और निवेश रणनीतियों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.ebc.com/hi/ पर जाएं।

ईबीसी फाइनेंशियल ग्रुप के बारे में

लंदन के प्रतिष्ठित वित्तीय जिले में स्थापित, EBC फाइनेंशियल ग्रुप (EBC) वित्तीय ब्रोकरेज और एसेट मैनेजमेंट में अपनी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। लंदन, सिडनी, हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर, केमैन आइलैंड्स, बैंकॉक, लिमासोल और अन्य जैसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों में रणनीतिक रूप से स्थित कार्यालयों के साथ, EBC खुदरा, पेशेवर और संस्थागत निवेशकों को मुद्राओं, वस्तुओं, शेयरों और सूचकांकों सहित वैश्विक बाजारों और व्यापारिक अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।

कई पुरस्कारों से सम्मानित, EBC नैतिक मानकों के अग्रणी स्तरों को बनाए रखता है और अंतर्राष्ट्रीय विनियमन का पालन करता है। EBC फाइनेंशियल ग्रुप की सहायक कंपनियाँ अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में विनियमित और लाइसेंस प्राप्त हैं। EBC फाइनेंशियल ग्रुप (यूके) लिमिटेड को यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) द्वारा विनियमित किया जाता है; EBC फाइनेंशियल ग्रुप (केमैन) लिमिटेड को केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण (CIMA) द्वारा विनियमित किया जाता है; EBC फाइनेंशियल ग्रुप (ऑस्ट्रेलिया) प्राइवेट लिमिटेड और EBC एसेट

मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया के प्रतिभूति और निवेश आयोग (एएसआईसी) द्वारा विनियमित है।

ईबीसी के मूल में अनुभवी पेशेवर हैं, जिनके पास प्रमुख वित्तीय संस्थानों में 40 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है, जिन्होंने प्लाजा समझौते से लेकर 2015 के स्विस फ्रैंक संकट तक महत्वपूर्ण आर्थिक चक्रों को कुशलतापूर्वक संभाला है।

ईबीसी एक ऐसी संस्कृति का समर्थन करता है जिसमें ईमानदारी, सम्मान और ग्राहक परिसंपत्ति सुरक्षा सर्वोपरि हैं, तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेशक के साथ जुड़ाव को पूरी गंभीरता से लिया जाए।

ईबीसी एफसी बार्सिलोना का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भागीदार है, जो एशिया, लैटम, मध्य पूर्व, अफ्रीका और ओशिनिया जैसे क्षेत्रों में विशेष सेवाएं प्रदान करता है। ईबीसी यूनाइटेड टू बीट मलेरिया का भी भागीदार है, जो संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन का एक अभियान है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है। फरवरी 2024 से शुरू होने वाला ईबीसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 'व्हाट इकोनॉमिस्ट्स रियली डू' सार्वजनिक जुड़ाव श्रृंखला का समर्थन करता है, जो अर्थशास्त्र को रहस्यमय बनाने और सार्वजनिक समझ और संवाद को बढ़ाने के लिए प्रमुख सामाजिक चुनौतियों के लिए इसके अनुप्रयोग को दर्शाता है।

