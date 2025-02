Global Extracorporeal Membrane Oxygenation Machine Market Projected to Reach USD 904.1 Million by 2034 at a CAGR of 4.5%

Extracorporeal Membrane Oxygenation Machine Market Regional Analysis of Extracorporeal Membrane Oxygenation Machine Market

Germanyโ€™s extracorporeal membrane oxygenation machine market is expected to exhibit a CAGR of 1.4% between 2024 and 2034.

China is expected to hold a dominating position in the East Asia market of extracorporeal membrane oxygenation machines and is anticipated to grow at a CAGR of 4.5% throughout the forecast period.” — Future Market Insights

NEWARK, DE, UNITED STATES, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- The global extracorporeal membrane oxygenation machine market is on a growth trajectory, with revenue anticipated to reach USD 904.1 million by 2034. This marks a notable rise from USD 582.2 million in 2024, driven by a steady compound annual growth rate (CAGR) of 4.5% over the forecast period from 2024 to 2034. The market's upward trend follows a successful 2023, where ECMO sales reached USD 557.1 millionโ€”a 4.6% year-over-year increase expected to continue into 2024.๐€ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐ข๐ง ๐‚๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ซ๐ž: ๐“๐ก๐ž ๐‘๐จ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐„๐‚๐Œ๐Ž ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌECMO machines play a vital role in life support, offering temporary respiratory and cardiac assistance to patients facing severe organ failure. These sophisticated devices operate using an external circuit to pump blood to a membrane oxygenator outside the body. The oxygenator effectively removes carbon dioxide and enriches the blood with oxygen before reinfusing it back into the patient's system. This critical process sustains life during emergencies, complex surgeries, or periods of organ recovery. Their utility during complex medical procedures underscores their importance in modern healthcare, making them indispensable in the treatment of critically ill patients.๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กThe ECMO machine market's promising outlook is closely tied to ongoing advancements in life support technologies. As healthcare providers seek more sophisticated solutions to address critical care needs, the demand for ECMO machines is set to increase. The technology's ability to provide essential support during complex and high-risk procedures positions it as a critical component in the future of healthcare.

Key Takeaways: Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) Market
โ€ข Global ECMO machine sales are expected to grow from USD 582.2 million in 2024 to USD 904.1 million by 2034, at a CAGR of 4.5%.
โ€ข ECMO machines are projected to account for 78.5% of the global market share in 2024.
โ€ข Infrastructure services are expected to lead the market with a 45.7% share in 2024.
โ€ข The East Asia ECMO market is dominated by China, projected to grow at a CAGR of 4.5%.
โ€ข The German ECMO market is expected to grow at a CAGR of 1.4%.
โ€ข The US ECMO market is anticipated to grow at a CAGR of 1.4%.

Competitive Landscape

The extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) machine market is moderately concentrated, with numerous manufacturers globally striving to innovate and meet diverse customer needs. Despite this broad participation, a few major players dominate the market, including Medtronic, Fresenius Medical Care A.G. & Co. KGAA, Getinge Group, and Terumo Cardiovascular Systems Corporation.Leading ECMO manufacturers are focusing on international expansion to boost revenue and broaden their sales footprint. To advance their product offerings, these companies frequently collaborate with research institutions to develop cutting-edge devices.Key strategies employed by manufacturers to enhance product sales and market presence include strategic agreements, product launches, research sponsorships, and collaborations.๐‘๐ž๐œ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐„๐‚๐Œ๐Ž ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญโ€ข In July 2022, Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd., a specialized medical device company, introduced the Libyโ„ข System, an advanced ECMO system designed to treat patients with severe heart and lung failure.โ€ข Medtronic, an American-Irish medical device leader, offers a range of ECMO support products, including the Nautilusโ„ข SMART ECMO Module, NAUTILUSโ„ข ECMO Oxygenator, and CRESCENTโ„ข JUGULAR DUAL LUMEN CATHETER. Beyond ECMO devices, Medtronic also provides solutions for cardiac rhythm management, spinal and orthopedic surgery, diabetes management, and gastrointestinal care.๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐„๐ฑ๐ญ๐ซ๐š๐œ๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐ž๐š๐ฅ ๐Œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐š๐ง๐ž ๐Ž๐ฑ๐ฒ๐ ๐ž๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒโ€ข Medtronicโ€ข Fresenius Medical Care A.G. & Co. KGAA
โ€ข Maquet Holding
โ€ข Getinge Group
โ€ข Microport
โ€ข Origin Biomedical
โ€ข Terumo Cardiovascular Systems Corporation
โ€ข Livanova plc
โ€ข Nipro Corporation
โ€ข Euro sets S.R.L.
โ€ข Cytosorbents Corporation
โ€ข Abiomed.

Key Segments of Extracorporeal Membrane Oxygenation Machine Industry

By Product:
In terms of product, the industry is divided into ECMO machines (portable devices and static devices) and software

By Service Type:
In terms of service type, the industry is segregated into application, middleware, and infrastructure

By Component:
In terms of component, the industry is divided into pumps, oxygenators, controllers, cannula, and accessories.

By Modality:
In terms of modality, the industry is segregated into veno-venous, veno-arterials, and arterio-venous

By Patient Type:
In terms of end user, the industry is segregated into neonates, pediatrics, and adults

By Region:
Key countries of North America, Latin America, Europe, East Asia, South Asia & Pacific, Middle East and Africa (MEA) have been covered in the report. Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

Contact Us
Future Market Insights Inc.
Christiana Corporate, 200 Continental Drive,
Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USA
T: +1-347-918-3531
For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com
Website: https://www.futuremarketinsights.com
LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube

