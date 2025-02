Global Gastrointestinal Stents Market Set to Surge to USD 815.34 Million by 2033 growth at a CAGR of 5.51%

Gastrointestinal Stent Market Regional Analysis of Gastrointestinal Stent Market

Gastrointestinal cancer incidences in China were 14,934,040 cases of male and 6,262,431 cases of female with growth rate 181.44% in between 1990 to 2019.

American Cancer Society, nearly 43,030 new cases of rectal cancer and around 97,220 new cases of colon cancer were reported in 2018, and the number of cases have been increasing.” — Future Market Insights

NEWARK, DE, UNITED STATES, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- The global gastrointestinal stents market is experiencing robust growth, with the latest industry analysis projecting it to reach USD 815.34 million by 2033, up from USD 476.72 million in 2023. This surge represents a compound annual growth rate (CAGR) of 5.51%, highlighting the increasing significance of gastrointestinal stents in addressing complex digestive disorders.Gastrointestinal stents have become a critical component of modern healthcare, providing essential, minimally invasive solutions for patients suffering from gastrointestinal (GI) obstructions, strictures, cancers, and other conditions. As innovations in medical technology continue to evolve, the development of more efficient and effective stent devices is transforming patient care and enhancing treatment outcomes worldwide. These advancements not only improve the efficacy of GI treatments but also broaden the scope of therapeutic options available to patients and healthcare providers alike. Technological breakthroughs in stent design and materials have enabled the creation of devices that better address patient needs while enhancing procedural safety and effectiveness.Additionally, the global aging population and rising prevalence of GI disorders contribute significantly to increased demand for these medical devices. Gastrointestinal stents are proving indispensable in managing various GI disorders, improving patient quality of life, and offering healthcare providers reliable, patient-friendly solutions.๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค: ๐€๐ง ๐ˆ๐ง๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐“๐จ๐จ๐ฅ ๐ข๐ง ๐๐š๐ญ๐ข๐ž๐ง๐ญ-๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐‚๐š๐ซ๐žExperts predict that the upward trajectory of the gastrointestinal stents market will continue over the next decade, fueled by ongoing advancements and a growing emphasis on patient-centered care. As healthcare systems worldwide prioritize minimally invasive solutions, the adoption of gastrointestinal stents is expected to further solidify their role in medical practice, providing patients with safer, more effective treatment options.With the demand for gastrointestinal stents expected to rise, these devices remain pivotal in improving patient outcomes, enhancing treatment standards, and supporting the shift toward less invasive healthcare solutions. As a result, gastrointestinal stents will continue to be a critical tool for healthcare providers and an essential component of global healthcare innovation.๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌโ€ข Due to the increasing prevalence of chronic liver disease and the increase in the number of surgical procedures for the treatment of biliary diseases, the biliary stents segment is likely to account for the largest gastrointestinal stents market share as per the product type.โ€ข Based on material, self-expanding metal stents are expected to lead the market. The same can be credited to benefits such as ease of insertion, a lower possibility of dislodgment or migration, and longer patency.โ€ข During the forecast period, the gastrointestinal cancers segment is anticipated to have the highest CAGR attributed to the increased prevalence and incidence, thereby positively impacting the gastrointestinal stents market trends.โ€ข The hospitals and clinics segment will be at the forefront of the market, owing to many endoscopic retrograde cholangiopancreatographies (ERCP) and percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) procedures performed in hospitals for various disease indications.โ€œIn terms of market share and revenue, North America is predicted to dominate the gastrointestinal/GI stent market and will maintain its dominance throughout the forecast period on account of a sophisticated level of healthcare facilities, a rising geriatric population, high incidence of gastrointestinal diseases, favorable reimbursement scenario, and presence of key market players such as C.R. โ€œIn terms of market share and revenue, North America is predicted to dominate the gastrointestinal/GI stent market and will maintain its dominance throughout the forecast period on account of a sophisticated level of healthcare facilities, a rising geriatric population, high incidence of gastrointestinal diseases, favorable reimbursement scenario, and presence of key market players such as C.R. Bard (US), and Becton, Boston Scientific Corporation (US), Dickinson and Company.โ€ opines an FMI Analyst. In addition, the increasing prevalence of diseases associated with gastrointestinal tract stent placement is driving up demand for gastrointestinal stents.As a result, several global corporations are implementing various strategies to reach out to emerging economies such as product launches, mergers, acquisitions, partnerships, collaborations, etc.๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐œ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐žโ€ข Cook Medical worked with Taewoong Medical to expand patient treatment options by distributing a variety of Taewoongโ€™s stents in the United States. โ€ข Cook Medical worked with Taewoong Medical to expand patient treatment options by distributing a variety of Taewoongโ€™s stents in the United States. The Niti-STM Through the Scope (TTS) Esophageal Stent, the flagship product of the South Korean companyโ€™s Niti-S Self-Expandable line of the metal gastrointestinal stent, is included in this distribution collaboration.
โ€ข Olympus has proposed a couple of self-expanding metal stents (SEMS) to be used as palliative measures in patients with a short life expectancy or who have malignant colonic or duodenal obstruction.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐†๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐'๐ญ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐'๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก
๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:
โ€ข Biliary Stents
โ€ข Duodenal Stents
โ€ข Colonic Stents
โ€ข Pancreatic Stents
โ€ข Esophageal Stents

๐๐ฒ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ:
โ€ข Selfโ€"Expanding Metal Stents
โ€ข Plastic Stents

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:
โ€ข Biliary Diseases
โ€ข Irritable Bowel Syndrome
โ€ข Gastrointestinal Cancers
โ€ข Colorectal Cancer
โ€ข Stomach Cancer
โ€ข Esophageal Cancer
โ€ข Pancreatic Cancer

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐"๐ฌ๐ž๐ซ:
โ€ข Hospitals and Clinics
โ€ข Ambulatory Surgical Centers

๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:
โ€ข North America
โ€ข Latin America
โ€ข Europe
โ€ข East Asia
โ€ข South Asia
โ€ข Oceania
โ€ข The Middle East and Africa (MEA) 