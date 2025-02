EBC Financial Group Analisa o Orçamento da Índia 2025 - Fintech, IA e Políticas Comercio Cenário de Investimentos

O Orçamento da União da Índia para 2025 introduz reformas fiscais importantes, investimentos em infraestrutura e avanços em fintech. O EBC Financial Group analisa os principais insights para investimentos.

O Orçamento da Índia 2025 impulsiona fintech e IA, mas enfrenta uma lacuna de investimentos. A EBC Financial Group analisa os impactos para a indústria.

INDIA, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- O Orçamento da União de 2025 da Índia introduz medidas fiscais significativas para estimular o crescimento econômico e aumentar a confiança dos investidores. O orçamento inclui reformas tributárias substanciais, aumento nos gastos de capital e iniciativas estratégicas em vários setores. No entanto, desafios como incertezas comerciais globais e gestão da inflação persistem, exigindo uma navegação cuidadosa por parte de investidores e traders. A EBC Financial Group (EBC) oferece uma análise aprofundada desses desenvolvimentos e seus potenciais impactos no cenário financeiro.

Revitalizando a Demanda do Consumidor Através de Reformas Tributárias

O orçamento propõe mudanças significativas no imposto de renda pessoal, incluindo a isenção de impostos sobre rendimentos de até ₹1,2 milhão ($14.800) e a redução das alíquotas para rendimentos de até ₹2,4 milhões. Essas

medidas devem melhorar as economias familiares e incentivar um maior gasto do consumidor, especialmente em setores como bens de consumo, imobiliário e automotivo. Embora isso ofereça uma perspectiva otimista para esses setores, condições de mercado, inflação e fatores econômicos globais desempenharão um papel na determinação da extensão do crescimento. Analistas da EBC observam que os investidores podem observar mudanças na demanda e nos lucros corporativos em setores orientados pelo consumo como resultado dessas reformas tributárias.

Catalisando a Expansão Econômica Através de Investimentos em Infraestrutura

A Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, alocou ₹11,21 lakh crore ($132 bilhões) para despesas de capital (capex), com foco em projetos de infraestrutura. Este investimento em larga escala deve impulsionar o emprego e fortalecer indústrias relacionadas, como construção, transporte e energia renovável. Embora historicamente esse tipo de gasto tenha tido um efeito multiplicador positivo no crescimento econômico, os investidores devem monitorar o desempenho setorial ao longo do tempo para avaliar o impacto real. Segundo analistas da EBC, as condições de mercado, a execução de políticas e as mudanças econômicas externas influenciarão como as empresas nesses setores se beneficiarão dos gastos anunciados.

Relações Comerciais EUA-Índia em Evolução e Impactos no Mercado

Discussões recentes entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sinalizam uma possível mudança nas relações comerciais bilaterais. A proposta de Modi para reduzir tarifas e aumentar as importações dos EUA — incluindo petróleo, gás e equipamentos militares — pode abrir novas vias econômicas, enquanto tarifas recíprocas impostas pelos EUA podem introduzir desafios para as exportações indianas. Ambos os líderes estabeleceram como meta dobrar o comércio bilateral até 2030, um movimento que poderia impactar significativamente o sentimento dos investidores e os fluxos de capital transfronteiriços. No entanto, especialistas da indústria alertam que a introdução de tarifas recíprocas pelos EUA, que podem começar a entrar em vigor a partir de 1º de abril, pode aumentar o custo da importação de produtos de alta tecnologia, potencialmente influenciando a trajetória de desenvolvimento tecnológico e de IA da Índia. Os investidores devem permanecer vigilantes quanto a como essas mudanças geopolíticas afetam os mercados financeiros da Índia e oportunidades específicas por setor.

Avançando nas Fronteiras do Fintech e Inteligência Artificial (IA)

O Orçamento da Índia para 2025 destaca o compromisso estratégico do governo em fortalecer seu ecossistema de fintech e posicionar o país como um líder global em serviços financeiros impulsionados por IA. No entanto, embora essas medidas representem progresso, analistas da EBC alertam que ainda existe uma lacuna significativa de investimento, especialmente em pesquisas fundamentais sobre IA.

Um destaque importante do orçamento é o impulso do governo em direção à IA e à transformação digital. Em seu

discurso na Cúpula de Ação em IA em Paris, o primeiro-ministro Narendra Modi reiterou a necessidade de frameworks de IA de código aberto e desenvolvimento sustentável, destacando o papel da IA na criação de empregos e no crescimento econômico. O orçamento introduz incentivos fiscais e simplifica procedimentos regulatórios para startups de fintech, visando acelerar a adoção de pagamentos digitais e a inclusão financeira.

Apesar desses avanços, analistas do setor observam que o investimento em IA da Índia está atrás de seus competidores globais, especialmente a China. Enquanto a China possui 47% dos principais talentos em IA do mundo, a Índia responde por apenas 5%, principalmente devido à migração de talentos e à infraestrutura limitada para pesquisas aprofundadas. O surgimento da DeepSeek, uma disruptora de IA na China que desenvolveu modelos fundamentais eficientes em termos de custo, rivalizando com o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google, sinaliza a urgência para a Índia melhorar suas capacidades em IA. Embora as novas medidas tarifárias dos EUA possam aumentar o custo da importação de ferramentas de IA e infraestrutura de computação em nuvem, essa mudança apresenta uma oportunidade para a Índia acelerar a inovação doméstica em IA e construir um ecossistema tecnológico mais autônomo. À medida que as cadeias de suprimento globais se ajustam, os setores de fintech e IA da Índia podem se beneficiar de um aumento nos investimentos locais, fomentando avanços nacionais e reduzindo dependências de longo prazo em tecnologia estrangeira.

Encorajadoramente, algumas empresas indianas estão começando a reconhecer a necessidade de investimentos mais profundos em IA, mas a transição permanece lenta. Enquanto as principais empresas de TI da Índia historicamente se concentraram em serviços de terceirização de baixo risco e alta margem, há um impulso crescente para a transformação impulsionada por IA. A alocação de US$ 1,2 bilhão do governo para a Missão de IA da Índia é um passo inicial, mas continua modesta em comparação com os US$ 24 bilhões dedicados aos subsídios à produção. Para aproveitar o potencial da IA, parcerias público-privadas mais fortes e financiamento direcionado serão cruciais para transformar a Índia de um consumidor em um inovador global em tecnologias de IA.

Conforme os cenários de finanças digitais e IA evoluem, desenvolvimentos regulatórios, dinâmicas competitivas de mercado e adoção pelos consumidores desempenharão um papel crucial na definição da trajetória do setor. Embora a inovação em fintech apresente oportunidades promissoras, a EBC observa que a capacidade da Índia de se estabelecer como uma potência em IA dependerá de como formuladores de políticas e líderes da indústria equilibram a necessidade de estabilidade econômica imediata com investimentos de longo prazo em tecnologias avançadas.



