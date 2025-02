EBC Financial Group วิเคราะห์งบประมาณอินเดีย 2025: นโยบายการค้า ฟินเทค และ AI เปลี่ยนโฉมการลงทุน

India’s 2025 Union Budget introduces key fiscal reforms, infrastructure investments, and fintech advancements. EBC Financial Group breaks down key investment insights.

งบประมาณอินเดียปี 2025 ผลักดันการเติบโตภาคฟินเทคและ AI แต่อาจเผชิญกับช่องโหว่การลงทุน EBC Financial Group วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

INDIA, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- การประกาศงบประมาณประเทศอินเดียปี 2025 สะท้อนการดำเนินการทางการคลังที่สำคัญ ได้กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยมีการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ การเพิ่มการใช้จ่ายด้านทุน และการริเริ่มแผนยุทธศาสตร์ในหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ เช่น ความไม่แน่นอนในตลาดการค้าระหว่างประเทศและการจัดการกับปัญหาการเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ต้องระมัดระวัง EBC Financial Group (EBC) ได้จัดทำการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาเหล่านี้ต่อภาคการเงินและแนวโน้มในอนาคตกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคผ่านการปฏิรูปภาษี

งบประมาณอินเดียปี 2025 ได้เสนอการปฏิรูปภาษีรายได้บุคคลที่สำคัญ โดยการยกเว้นภาษีสำหรับรายได้ที่ไม่เกิน ₹1.2 ล้าน (ประมาณ 14,800 ดอลลาร์สหรัฐ) และการลดอัตราภาษีสำหรับรายได้ที่ไม่เกิน ₹2.4 ล้าน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการออมของครัวเรือนและกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคผู้บริโภค โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ และยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างแนวโน้มที่ดีในภาคส่วนเหล่านี้ แต่ปัจจัยสภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดขอบเขตการเติบโตของอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group ชี้ว่า นักลงทุนอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในความต้องการสินค้าและผลประกอบการของบริษัทในภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภค เนื่องจากการปฏิรูปภาษีนี้

การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นีร์มาลา สิธานาราม (Nirmala Sitharaman) รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดีย ได้ประกาศงบประมาณประมาณจำนวน ₹11.21 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 132 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยการใช้จ่ายนี้มุ่งเน้นส่งเสริมการจ้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การขนส่ง และพลังงานทดแทน

ในขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีประวัติการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว นักลงทุนควรติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริงจากการลงทุนเหล่านี้ นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group เตือนว่า สภาวะตลาด การดำเนินนโยบาย และปัจจัยเศรษฐกิจโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าอุตสาหกรรมต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนนี้มากน้อยเพียงใด

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และอินเดีย ส่งผลกระทบต่อตลาด

การเจรจาล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี (Narendra Modi) บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ ข้อเสนอของโมดีในการลดภาษีและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เช่น น้ำมัน แก๊ส และอุปกรณ์ทหาร อาจช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในขณะที่การตอบโต้จากสหรัฐฯ ด้วยการตั้งภาษีใหม่อาจสร้างความท้าทายต่อการส่งออกของอินเดีย ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีให้เป็นสองเท่าภายในปี 2030 ซึ่งจะมีผลต่อความรู้สึกของนักลงทุนและการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในเตือนว่า หากสหรัฐฯ เริ่มใช้ภาษีตอบโต้ในวันที่ 1 เมษายน อาจทำให้ต้นทุนในการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีสูงๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอินเดีย นักลงทุนควรติดตามการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีผลต่อตลาดการเงินของอินเดียและโอกาสการลงทุนในแต่ละภาคส่วน

การผลักดัน Fintech และปัญญาประดิษฐ์ AI ในงบประมาณอินเดียปี 2025

ในรายงานงบประมาณปี 2025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลอินเดียในการพัฒนาระบบนิเวศฟินเทค และการเสริมสร้างความเป็นผู้นำระดับโลกในบริการการเงินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก EBC ได้เตือนว่าการลงทุนในบางพื้นที่ยังคงมีช่องว่าง โดยเฉพาะในด้านการวิจัย AI

หนึ่งในจุดสำคัญของงบประมาณ คือ การส่งเสริมการพัฒนา AI และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ได้กล่าวในงาน AI Action Summit ที่กรุงปารีสถึงความสำคัญของกรอบงาน AI แบบโอเพ่นซอร์สและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นถึงบทบาทของ AI ในการสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ งบประมาณยังแนะนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการทำให้กระบวนการกำกับดูแลฟินเทคง่ายขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการชำระเงินดิจิทัลและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ว่า การลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอินเดียยังคงตามหลังประเทศคู่แข่งในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ซึ่งถือครองบุคลากร AI ระดับสูงถึง 47% ของโลก ขณะที่อินเดียมีเพียง 5% เท่านั้น ความแตกต่างนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของผู้มีความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่จำกัด การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ DeepSeek จากจีน ซึ่งสร้างโมเดลพื้นฐานที่มีต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันได้กับโมเดลจาก OpenAI's ChatGPT และ Google’s Gemini แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนที่อินเดียจะต้องเพิ่มความสามารถในด้าน AI

ในขณะเดียวกัน มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือ AI และโครงสร้างพื้นฐานคำนวณคลาวด์สูงขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นโอกาสที่อินเดียสามารถใช้ในการเร่งการพัฒนา AI ภายในประเทศ โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น เมื่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกปรับตัว อุตสาหกรรมฟินเทคและ AI ของอินเดียอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาในประเทศและช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะยาว

แม้ว่าบางบริษัทในอินเดียเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ AI แต่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ โดยบริษัท IT ชั้นนำของอินเดียที่เคยเน้นการให้บริการด้านเอาท์ซอร์สที่มีความเสี่ยงต่ำและมีกำไรสูง เริ่มหันมามุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น การจัดสรรงบประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับภารกิจ AI ของอินเดียถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ถึงกระนั้นก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์ที่จัดสรรให้กับการอุดหนุนการผลิต โดยการลงทุนใน AI จำเป็นต้องมีการสนับสนุนที่มากขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดสรรเงินทุนที่มีเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพลิกโฉมอินเดียจากการเป็นผู้บริโภคไปสู่การเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม AI ของโลก

ในขณะที่ภาคการเงินดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงกฎระเบียบ ความเคลื่อนไหวในตลาดแข่งขัน และการตอบสนองจากผู้บริโภคจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ แม้ว่า ฟินเทคจะมองว่ามีการเติบโตที่ดี แต่ตามการวิเคราะห์ของ EBC อินเดียจะสามารถกลายเป็นผู้นำด้าน AI ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้กำหนดนโยบายและผู้นำอุตสาหกรรมในการหาสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะสั้นและการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงในระยะยาว

เสริมความรู้นักลงทุนด้วยข้อมูลเชิงลึก

ในช่วงที่ตลาดโลกเผชิญกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่ซับซ้อน EBC ได้มอบข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันการซื้อขายที่หลากหลายแก่เหล่านักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของ EBC ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักลงทุนปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

อ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ebc.com/.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจการ

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.