XING Mobility社の液浸冷却エネルギー貯蔵バッテリーシステムが 東京のSmart Energy Week で初公開

台湾発の高効率・高安全性エネルギー貯蔵ソリューションを披露

台湾・台北, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 液浸冷却電池ソリューションの世界的リーダーであるXING Mobilityが、日本の Smart Energy Week 2025に初出展し、最先端の液浸冷却エネルギー貯蔵バッテリーシステムを発表します。 これらのソリューションは、安全性と効率性を向上させ、エネルギー転換の課題に取り組む顧客に支援を与えます。

先進的な貯蔵ソリューションで日本のエネルギー転換を推進

日本は、脱炭素化と安定した電力供給を実現するため、再生可能エネルギー技術の開発を推進し、グリッド周波数調整や高速周波数応答(FFR)の強化を進めています。低炭素化の進展、AI技術の成長、産業の拡大により、電力の需給バランスが課題となる中、効率的で安全なエネルギー貯蔵技術の重要性がますます高まっています。特に、バッテリーシステムの安全性、信頼性、充放電性能は、安定したシステム運用を確保する上で極めて重要な要素となっています。

超高速冷却による圧倒的な安全性の確保

XING Mobility社の液浸冷却バッテリーシステムは、バッテリーセルを非導電性の冷却液に完全に浸すことで、熱管理を大幅に改善します。 この方法により、従来の間接冷却システムと比較して冷却効率が30%以上向上し、温度変動を3%以内に抑えることで、バッテリーの最適なパフォーマンスを確保します。 さらに、高速充放電の条件で、従来の空冷システムに比べてバッテリーの寿命を2倍に延ばすことが可能です。また、実験室では熱暴走時に5秒以内に400°Cの温度低下を実現し、熱伝播を効果的に抑制し、バッテリーの安全性と信頼性が大幅に向上させることが確認されています。

多様なエネルギー貯蔵ニーズに対応する柔軟なソリューション

XING Mobilityは、フロント・オブ・メーター(FOM)からビハインド・ザ・メーター(BTM)の用途まで、さまざまなエネルギー貯蔵市場のニーズに対応するため、50kWhから200kWhまで柔軟性と拡張性に優れたエネルギー貯蔵システムを独自に開発し、複数の国際認証を取得しました。 革新的な機械設計とソフトウェア設計により、XING Mobilityは、液浸冷却技術のメリットを最大限に引き出し、比類のない安全性と効率性を提供します。

XING MobilityのIMMERSIO™ XE50浸漬冷却バッテリー技術は、CES 2025イノベーションアワードを受賞しました。この受賞は、同技術がバッテリーの安全性、熱管理、高効率充放電性能の分野で優れたリーダーシップを発揮していることを証明しています。革新的な設計により、従来比40%の省スペース・軽量化を実現し、運用・設置コストの削減と大規模エネルギー貯蔵用途における効率的かつ信頼性の高いソリューションを提供します。





XING Mobility社のIMMERSIO™ XE50エネルギー貯蔵システム (左) は、CES® 2025 Innovation Awardsのサステナビリティおよびエネルギー部門 (右) で受賞しました。

過酷な環境下でも実証された信頼性

XING Mobility社の液浸冷却電池システムは、ノルウェーのモバイル充電ソリューションや、台湾初の風力発電エネルギー貯蔵プロジェクトに導入され、厳しい外部温度環境においてもその信頼性と安定性を実証しています。

また、世界的な機械メーカーである Kubota からの出資を受けるとともに、産業機械分野における電動化を推進しています。

最近では日本の最大手総合エネルギー企業であり、グローバルな事業展開を行うENEOS と提携し、日本および世界市場への液浸冷却技術の導入と展開を推進しています。

XING Mobilityは、2月19日から21日まで、東京ビッグサイトで開催されるSmart Energy Week 2025に出展します (ブース番号:東6ホールE58-20)。 展示では、バッテリーモジュール、パック、大規模キャビネットを含む、柔軟な構成の液浸冷却エネルギー貯蔵ソリューションを紹介します。 XING Mobility社の技術は、グリッドアプリケーション (太陽光・風力発電の系統連携) 、商業・住宅向け蓄電など、幅広い用途に対応しており、日本企業のエネルギー効率向上と安定供給の確保に貢献します。





XING Mobilityは、多様な液浸冷却エネルギー貯蔵ソリューションを展示します。 写真はIMMERSIO™ XES200液浸冷却エネルギー貯蔵システム。

XING Mobilityについて:

2015年に設立されたXING Mobilityは、台湾に生産拠点を持つ浸漬冷却バッテリー技術のグローバルリーダーです。10年以上にわたり浸漬冷却システムの開発を進め、優れた熱効率、圧倒的な防火性能、極端な気候条件下での高い信頼性を実現してきました。

XINGの革新技術は、乗用車・商用車、農業・産業機械、エネルギー貯蔵システム(ESS)など幅広い分野で導入されており、世界初の風力発電向け浸漬冷却ESSとしても実証されています。XING Mobilityは、戦略的パートナーとの提携を通じて、電動化社会の実現を加速させています。

詳しくは、https://www.xingmobility.com/をご覧ください。

報道担当者向けの問い合わせ先:

アビー・クオ (Abby Kuo) / press@xingmobility.com

XING Mobility社のIMMERSIO™ XE50エネルギー貯蔵システム (左) は、CES® 2025 Innovation Awardsのサステナビリティおよびエネルギー部門 (右) で受賞しました。 XING Mobilityは、多様な液浸冷却エネルギー貯蔵ソリューションを展示します。 写真はIMMERSIO™ XES200液浸冷却エネルギー貯蔵システム。

